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Listen to 60 Afrikaans radio stations online

undefined Groot FM 90.5

Groot FM 90.5

Pretoria, Top 40 & Charts
undefined Jacaranda FM 94.2

Jacaranda FM 94.2

Johannesburg, Hits, 80s, Pop, 90s
undefined Radio Rwanda

Radio Rwanda

Kigali, Talk
undefined Radio Chuabo FM

Radio Chuabo FM

Aalen, 2000s, 70s, African Music, 30s
undefined KOR Radio (Konibaje Online Radio)

KOR Radio (Konibaje Online Radio)

Aylesbury, African Music
undefined At254 Radio

At254 Radio

Cincinnati, African Music, Gospel, Reggae, Afrobeat
undefined Radio H2A

Radio H2A

2000s, 70s, 80s, 60s, 90s
undefined Bay community Radio

Bay community Radio

Rock, Hip Hop, Jazz, Pop
undefined Radio Suid Afrika

Radio Suid Afrika

Country, Oldies, Love Songs, Easy Listening
undefined N14 DISTRICT FM

N14 DISTRICT FM

African Music, Deep House, Afrobeat, Hip Hop
undefined GAY SA Radio

GAY SA Radio

Pretoria, Charts, Dance, Easy Listening, Club
undefined Cedar104 Radio

Cedar104 Radio

Cape Town, Christian Contemporary
undefined Infinity FM

Infinity FM

Soul, House, R'n'B
undefined Overvaal Stereo 96.1

Overvaal Stereo 96.1

Viljoenskroon, Hits, Pop
undefined Radio Rosestad 100.6 FM

Radio Rosestad 100.6 FM

Bloemfontein, Hits, Pop
undefined Tygerberg 104FM

Tygerberg 104FM

Cape Town, Christian Music
undefined Bosveld Stereo 107.5 FM

Bosveld Stereo 107.5 FM

Hartbeespoort, Schlager, Pop
undefined Luister! FM 90.6

Luister! FM 90.6

Port Elizabeth, Hits, Pop
undefined OFM

OFM

Bloemfontein, Pop
undefined Bok Radio 98.9 FM

Bok Radio 98.9 FM

Cape Town, Pop
undefined YCN Radio

YCN Radio

Gospel
undefined SanzLive Radio

SanzLive Radio

Auckland, African Music, Soul, Funk, Jazz
undefined Cape Winelands FM

Cape Winelands FM

Top 40 & Charts
undefined Radio Vlaanderen Nationaal

Radio Vlaanderen Nationaal

Slough, Instrumental, Pop
undefined Impala Radio

Impala Radio

Golden Bay, Oldies, Pop
undefined Kosmos Radio 94.1 FM

Kosmos Radio 94.1 FM

Windhoek, Hits
undefined Kanaal 7

Kanaal 7

Windhoek, Talk, Christian Music
undefined Voice of Life radio online

Voice of Life radio online

London, African Music, Gospel
undefined Umhlobo Wenene FM

Umhlobo Wenene FM

Johannesburg, African Music
undefined RSG

RSG

Johannesburg, African Music
undefined Motsweding FM

Motsweding FM

Johannesburg, African Music
undefined Ukhozi FM

Ukhozi FM

Durban, African Music

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