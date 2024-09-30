WRITER: Keri Davies
DIRECTOR: Jessica Bunch & Dave Payne
EDITOR: Jeremy HoweHelen Archer…. Louiza Patikas
Jolene Archer…. Buffy Davis
Kenton Archer…. Richard Attlee
Natasha Archer…. Mali Harries
Pat Archer…. Patricia Gallimore
Tom Archer…. William Troughton
Tony Archer…. David Troughton
Mick Fadmoor…. Martin Barrass
Clarrie Grundy…. Heather Bell
Emma Grundy…. Emerald O‘Hanrahan
Tracy Horrobin…. Susie Riddell
Joy Horville…. Jackie Lye
Alistair Lloyd…. Michael Lumsden
Khalil Malik…. Krish Bassi
Zainab Malik…. Priyasasha Kumari
Kirsty Miller…. Annabelle Dowler
Fallon Rogers…. Joanna Van Kampen
Robert Snell…. Michael Bertenshaw
Celia Sparrow…. Toni Midlane
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1:13:13
16/02/2025
Writer: Naylah Ahmed
Director: Julie Beckett
Editor: Jeremy HoweBen Archer…. Ben Norris
Helen Archer…. Louiza Patikas
Jolene Archer…. Buffy Davis
Pat Archer…. Patricia Gallimore
Tom Archer…. William Troughton
Tony Archer…. David Troughton
Harrison Burns…. James Cartwright
Alice Carter.... Hollie Chapman
Susan Carter…. Charlotte Martin
Mick Fadmoor…. Martin Barrass
Joy Horville…. Jackie Lye
Azra Malik…. Yasmin Wilde
Khalil Malik…. Krish Bassi
Zainab Malik…. Priyasasha Kumari
Fallon Rogers…. Joanna Van Kampen
Lynda Snell…. Carole Boyd
Lawrence…. Rupert Vansittart
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1:12:49
09/02/2025
Writer: Sarah Hehir
Director: Dave Payne
Editor: Jeremy HoweBen Archer…. Ben Norris
Jolene Archer….. Buffy Davis
Kenton Archer…. Richard Attlee
Tom Archer….. William Troughton
Harrison Burns….. James Cartwright
Alice Carter….. Hollie Chapman
Chris Carter….. Wilf Scolding
Chelsea Horrobin…. Madeleine Leslay
Tracy Horrobin…. Susie Riddell
Zainab Malik…. Priyasasha Kumari
Hannah Riley…. Helen Longworth
Fallon Rogers…. Joanna Van Kampen
Lynda Snell…. Carole Boyd
Robert Snell…. Michael Bertenshaw
Laurence…. Rupert Vansittart
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1:12:46
02/02/2025
Writer: Nick Warburton
Director: Jeremy Howe
Editor: Jeremy HoweTony Archer…. David Troughton
Lilian Bellamy…. Sunny Ormonde
Leonard Berry…. Paul Copley
Susan Carter…. Charlotte Martin
Vince Casey…. Tony Turner
Mick Fadmoor…. Martin Barrass
Tracy Horrobin…. Susie Riddell
Joy Horville…. Jackie Lye
Jazzer McCreary…. Ryan Kelly
Lynda Snell…. Carole Boyd
Berwick Kaler as himself
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1:13:02
26/01/2025
Writer: Katie Hims
Director: Pip Swallow
Editor: Jeremy HoweBrian Aldridge…. Charles Collingwood
Ben Archer…. Ben Norris
Josh Archer…. Angus Imrie
Pip Archer…. Daisy Badger
Neil Carter…. Brian Hewlett
Susan Carter…. Charlotte Martin
Vince Casey…. Tony Turner
Emma Grundy…. Emerald O‘Hanrahan
Joy Horville…. Jackie Lye
Zainab Malik…. Priyasasha Kumari
Elizabeth Pargetter…. Alison Dowling
Freddie Pargetter…. Toby Laurence
Lily Pargetter…. Katie Redford
Stella Pryor…. Lucy Speed
Fallon Rogers…. Joanna Van Kampen
Nelly…. Jill Baker