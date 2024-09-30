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The Archers Omnibus

Podcast The Archers Omnibus
BBC Radio 4
The week's events in Ambridge
FictionDrama

Available Episodes

5 of 5
  • 23/02/2025
    WRITER: Keri Davies DIRECTOR: Jessica Bunch & Dave Payne EDITOR: Jeremy HoweHelen Archer…. Louiza Patikas Jolene Archer…. Buffy Davis Kenton Archer…. Richard Attlee Natasha Archer…. Mali Harries Pat Archer…. Patricia Gallimore Tom Archer…. William Troughton Tony Archer…. David Troughton Mick Fadmoor…. Martin Barrass Clarrie Grundy…. Heather Bell Emma Grundy…. Emerald O‘Hanrahan Tracy Horrobin…. Susie Riddell Joy Horville…. Jackie Lye Alistair Lloyd…. Michael Lumsden Khalil Malik…. Krish Bassi Zainab Malik…. Priyasasha Kumari Kirsty Miller…. Annabelle Dowler Fallon Rogers…. Joanna Van Kampen Robert Snell…. Michael Bertenshaw Celia Sparrow…. Toni Midlane
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    1:13:13
  • 16/02/2025
    Writer: Naylah Ahmed Director: Julie Beckett Editor: Jeremy HoweBen Archer…. Ben Norris Helen Archer…. Louiza Patikas Jolene Archer…. Buffy Davis Pat Archer…. Patricia Gallimore Tom Archer…. William Troughton Tony Archer…. David Troughton Harrison Burns…. James Cartwright Alice Carter.... Hollie Chapman Susan Carter…. Charlotte Martin Mick Fadmoor…. Martin Barrass Joy Horville…. Jackie Lye Azra Malik…. Yasmin Wilde Khalil Malik…. Krish Bassi Zainab Malik…. Priyasasha Kumari Fallon Rogers…. Joanna Van Kampen Lynda Snell…. Carole Boyd Lawrence…. Rupert Vansittart
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    1:12:49
  • 09/02/2025
    Writer: Sarah Hehir Director: Dave Payne Editor: Jeremy HoweBen Archer…. Ben Norris Jolene Archer….. Buffy Davis Kenton Archer…. Richard Attlee Tom Archer….. William Troughton Harrison Burns….. James Cartwright Alice Carter….. Hollie Chapman Chris Carter….. Wilf Scolding Chelsea Horrobin…. Madeleine Leslay Tracy Horrobin…. Susie Riddell Zainab Malik…. Priyasasha Kumari Hannah Riley…. Helen Longworth Fallon Rogers…. Joanna Van Kampen Lynda Snell…. Carole Boyd Robert Snell…. Michael Bertenshaw Laurence…. Rupert Vansittart
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    1:12:46
  • 02/02/2025
    Writer: Nick Warburton Director: Jeremy Howe Editor: Jeremy HoweTony Archer…. David Troughton Lilian Bellamy…. Sunny Ormonde Leonard Berry…. Paul Copley Susan Carter…. Charlotte Martin Vince Casey…. Tony Turner Mick Fadmoor…. Martin Barrass Tracy Horrobin…. Susie Riddell Joy Horville…. Jackie Lye Jazzer McCreary…. Ryan Kelly Lynda Snell…. Carole Boyd Berwick Kaler as himself
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    1:13:02
  • 26/01/2025
    Writer: Katie Hims Director: Pip Swallow Editor: Jeremy HoweBrian Aldridge…. Charles Collingwood Ben Archer…. Ben Norris Josh Archer…. Angus Imrie Pip Archer…. Daisy Badger Neil Carter…. Brian Hewlett Susan Carter…. Charlotte Martin Vince Casey…. Tony Turner Emma Grundy…. Emerald O‘Hanrahan Joy Horville…. Jackie Lye Zainab Malik…. Priyasasha Kumari Elizabeth Pargetter…. Alison Dowling Freddie Pargetter…. Toby Laurence Lily Pargetter…. Katie Redford Stella Pryor…. Lucy Speed Fallon Rogers…. Joanna Van Kampen Nelly…. Jill Baker
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    1:13:01

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