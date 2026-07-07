All lines provided by Hard Rock Bet.

This week on The Lovable Reunion podcast, Jason Heyward joins David Ross and Anthony Rizzo. Heyward reflects on his incredible MLB career, from his start in the majors with the Atlanta Braves, to choosing the Chicago Cubs in free agency, to becoming one of the clubhouse leaders on the 2016 World Series championship team. He tells the full story behind his iconic Game 7 rain delay speech, what it was like being benched during the World Series, the meaning behind wearing No. 22, and shares unforgettable behind-the-scenes moments from a magical baseball season. #Volume

See omnystudio.com/listener for privacy information.