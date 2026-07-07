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The Lovable Reunion

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The Lovable Reunion
Latest episode

17 episodes

  • Jason Heyward on his LEGENDARY Game 7 rain delay speech & CHOOSING Cubs as free agent | Ross & Rizzo

    07/07/2026 | 1h 20 mins.
    All lines provided by Hard Rock Bet.
    This week on The Lovable Reunion podcast, Jason Heyward joins David Ross and Anthony Rizzo. Heyward reflects on his incredible MLB career, from his start in the majors with the Atlanta Braves, to choosing the Chicago Cubs in free agency, to becoming one of the clubhouse leaders on the 2016 World Series championship team. He tells the full story behind his iconic Game 7 rain delay speech, what it was like being benched during the World Series, the meaning behind wearing No. 22, and shares unforgettable behind-the-scenes moments from a magical baseball season. #Volume
    See omnystudio.com/listener for privacy information.

  • Surviving Cubs dark days + 2016 World Series comeback w/ Travis Wood & Mike Borzello | Ross & Rizzo

    06/30/2026 | 55 mins.
    This week on The Lovable Reunion, David Ross and Anthony Rizzo are joined by former Chicago Cubs pitcher Travis Wood and coach Mike Borzello. They discuss surviving the dark days with the Cubs, Joe Maddon’s managerial style, being down 3-1 to the Cleveland Indians in the 2016 World Series, the epic Games 6 and 7, the championship parade, and more stories from an unforgettable MLB season.
    See omnystudio.com/listener for privacy information.

  • Ben Zobrist on WINNING Cubs' World Series MVP, his Game 7 HEROICS, Joe Maddon stories | Ross & Rizzo

    06/23/2026 | 1h 8 mins.
    Ben Zobrist joins Anthony Rizzo and David Ross on the Lovable Reunion podcast to relive the Chicago Cubs' unforgettable 2016 World Series championship. Ben tells stories about his decision to sign with Chicago after winning a title with the Kansas City Royals, what made Joe Maddon such a special manager, his iconic Game 7 go-ahead double, the emotional rain delay meeting led by Jason Heyward, Rossy's famous speech when the Cubs fell behind 3-1 to the Cleveland Indians, and more moments from the magical baseball season where the Cubs broke their 108-year MLB title curse.
    See omnystudio.com/listener for privacy information.

  • Cubs pranks, a $10k check & World Series comeback w/ former strength coach Tim Buss | Ross & Rizzo

    06/16/2026 | 1h 4 mins.
    This week on The Lovable Reunion, David Ross and Anthony Rizzo are joined by their former strength coach on the Chicago Cubs, Tim Buss. The trio discusses MLB Spring Training pranks, why the 2016 season felt different, Yu Darvish’s smoking habit, the World Series comeback against the Cleveland Indians after Rajai Davis’s home run, Jason Heyward’s speech during the Game 7 rain delay, the uncashed $10,000 check that Rizzo gave Bus, and more. #Volume
    All lines provided by Hard Rock Bet
    See omnystudio.com/listener for privacy information.

  • Addison Russell on his GRAND SLAM in Cubs' World Series, Heyward’s EPIC G7 speech | Ross & Rizzo

    06/09/2026 | 48 mins.
    On this episode of The Lovable Reunion, David Ross and Anthony Rizzo are joined by their former Chicago Cubs teammate Addison Russell, who tells stories of his grand slam in the 2016 World Series, Starlin Castro’s mentorship, Jason Heyward’s amazing speech during the epic Game 7 rain delay, and more great stories from Chicago’s iconic MLB postseason run.
    See omnystudio.com/listener for privacy information.
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About The Lovable Reunion
To celebrate the 10th anniversary of the Chicago Cubs’ legendary 2016 World Series win, Anthony Rizzo and David Ross are teaming up to take fans where they’ve never been before, inside the clubhouse. In each episode, they sit down with members of the 2016 team to uncover untold stories about their individual roles in breaking the historic drought. The Lovable Reunion will feature conversations with teammates including Jon Lester, Kris Bryant, Kyle Schwarber, Jake Arrieta, Cubs manager Joe Maddon, and more. Through intimate, long-form interviews, each player shares the season from their own perspective, offering insight into the moments, decisions, and emotions that defined the run.
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