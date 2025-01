Lofi & Chill Mixtapes 🧑‍💻☺️🧘😴

The internet is awesome, but you can't download love. Only beat-tapes. The sound of Pueblo Vista is an amalgamation of carefully curated, eloquent and soothing ...

hyompora 🌊 The sense of serene connectedness experienced while listening to the flowing of water ~ a compilation of smooth, lo-fi, jazzy and chill beats perfect for relaxation, study, work or something else. β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ Tracklist: 00:00:00 Moonlit melancholy 00:02:20 Philoxenia 00:04:36 Nyctophilia 00:07:04 Alexithymia 00:08:57 Plethora 00:11:11 Springtime vibes 00:14:10 Photosynthesis 00:16:03 Midnight solitude 00:18:09 Filotimo 00:20:19 Philophobia 00:22:24 Anagapesis 00:24:07 Flower blossoms 00:26:08 Diaphonous 00:28:24 Petrichor 00:30:23 Paramnesia 00:32:32 Destinesia β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ pueblo vista. Β§ Spotify: open.spotify.com/artist/1p03eo...FG5sXEMs3lGFEwb Β§ Apple Music: music.apple.com/gr/artist/pueb...ista/1414493728 Β§ More links: pvmm.ffm.to/lofidad Β§ Email: [email protected] β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ #lofi #chillbeats #instrumental #beats #lofibeats #lofi #lofihiphop #lofihiphopbeat #lofihiphopbeats #chilllofi #chilllofihiphop #chilllofimusic #lofimusicwithoutlyrics #lofimusicforsleep #lofimusicforstudying #studylofi #studylofimusic #lofihiphopmix #lofihiphopmixtape #lofimixtape #musicforstudying #lofiforstudy #chillhop #citypopbeats #hiphopbeat #chillhiphop

novalunosis ✨ the state of relaxation and wander meant experienced while gazing upon the stars ~ a compilation of smooth, lo-fi, jazzy and chill beats perfect for relaxation, study, work or something else. β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ Tracklist: 00:00 Snorlads & pevanni - saudade 02:44 Dpsht - polaroid 04:23 spring flowers in my hair 06:16 kidstrange - she's so divine 08:06 keseki - sky bloom 10:34 pevanni & DENYCE - to feel whole again 12:56 s-ilo, Jukujekku & milan beats - Rising above 15:16 woundbeats - stellar rainfall 17:28 lizlov - koda 19:27 YUXiANG - embellish 21:46 Releaf & Lo-Fi Tigers - Radial symmetry 23:48 Goslow, Etherealplcs & Mariussax - Phuket love letters 26:21 Midnight whispers 29:09 nrg & Lo-Fi Tigers - Blue waves through your eyes 31:31 Goslow & Etherealplcs - Lava lamp β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ pueblo vista. Β§ Spotify: open.spotify.com/artist/1p03eo...FG5sXEMs3lGFEwb Β§ Apple Music: music.apple.com/gr/artist/pueb...ista/1414493728 Β§ More links: pvmm.ffm.to/lofidad Β§ Email: [email protected] β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ artwork by: aoiaiaiainu instagram.com/aoiaiaiainu β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ #lofi #chillbeats #instrumental #beats #lofibeats #lofi #lofihiphop #lofihiphopbeat #lofihiphopbeats #chilllofi #chilllofihiphop #chilllofimusic #lofimusicwithoutlyrics #lofimusicforsleep #lofimusicforstudying #studylofi #studylofimusic #lofihiphopmix #lofihiphopmixtape #lofimixtape #musicforstudying #lofiforstudy #chillhop #citypopbeats #hiphopbeat #chillhiphop

eramnesia πŸ¦‹ the realization of being born in the wrong time period and wishing to live in another ~ a compilation of smooth, lo-fi, jazzy and chill beats perfect for relaxation, study, work or something else β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ Tracklist: 00:00:00 Tyler.I - first snowfall 00:02:12 DIDI LOW & Gianni - The pact 00:04:21 Marco Fenyes - Winter fantasy 00:06:31 GlΓΆckler & Modranicht - Call of the night 00:09:11 Pueblo Vista & GlΓΆckler - Crimson & evergreen 00:11:54 franz. - Late nights 00:14:29 Divint - Mope 00:16:32 Pueblo Vista - Frosted frequencies 00:18:41 WisSu - Vacant 00:21:11 Dpsht & kidstrange - Passengers 00:23:05 Milo Maven & Pueblo Vista - Blue galaxy 00:25:32 Pueblo Vista - Silent flurries 00:27:40 Symoo - Winter lights 00:29:16 Pueblo Vista - December Echoes 00:31:57 Pueblo Vista - Warm blazers and hot coco β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ pueblo vista. Β§ Spotify: open.spotify.com/artist/1p03eo...FG5sXEMs3lGFEwb Β§ Apple Music: music.apple.com/gr/artist/pueb...ista/1414493728 Β§ More links: pvmm.ffm.to/lofidad Β§ Email: [email protected] β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ #lofi #chillbeats #instrumental #beats #lofibeats #lofi #lofihiphop #lofihiphopbeat #lofihiphopbeats #chilllofi #chilllofihiphop #chilllofimusic #lofimusicwithoutlyrics #lofimusicforsleep #lofimusicforstudying #studylofi #studylofimusic #lofihiphopmix #lofihiphopmixtape #lofimixtape #musicforstudying #lofiforstudy #chillhop #citypopbeats #hiphopbeat #chillhiphop

nyctophilia πŸŒƒ love of darkness or night. finding relaxation or comfort in the darkness ~ a compilation of smooth, lo-fi, jazzy and chill beats perfect for relaxation, study, work or something else β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ Tracklist: 00:00:00 Melancholy of a midnight flame 00:02:42 Muted tones 00:04:54 Where the nightflowers bloom 00:07:22 Crimson stars and obsidian dreams 00:09:28 Lover's shadow waltz 00:12:17 Aurora's hiden lover 00:14:18 Dancers with the dusk 00:16:27 Embrace of the eternal twilight 00:18:32 The phantom's serenade 00:20:10 Velvet murmurs 00:23:40 Shadows painted in starlight 00:26:16 Eclipse of the heart's desire 00:29:53 Beneath the ebon canopy β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ pueblo vista. β–Ά Spotify: open.spotify.com/artist/1p03eo...FG5sXEMs3lGFEwb β–Ά Apple Music: music.apple.com/gr/artist/pueb...ista/1414493728 β–Ά Podcast: pvmm.ffm.to/mixtapes β–Ά More links: pvmm.ffm.to/lofidad β–Ά Email: [email protected] β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ #lofi #chillbeats #instrumental #beats #lofibeats #lofi #lofihiphop #lofihiphopbeat #lofihiphopbeats #chilllofi #chilllofihiphop #chilllofimusic #lofimusicwithoutlyrics #lofimusicforsleep #lofimusicforstudying #studylofi #studylofimusic #lofihiphopmix #lofihiphopmixtape #lofimixtape #musicforstudying #lofiforstudy #chillhop #citypopbeats #hiphopbeat #chillhiphop

wistoragic 🎬 characterized by lingering sadness and nostalgia following the recent end of a great story ~ a compilation of smooth, lo-fi, jazzy and chill beats perfect for relaxation, study, work or something else β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ Tracklist: 00:00:00 leo.drummer & Toti Cisneros - Somnolence 00:02:19 nrg - snowflakes 00:04:54 Dpsht - back when we used to 00:06:52 Electricsheep42 - At the end 00:08:33 NTRLY & Loris Mils - The magic flute 00:11:13 Pueblo Vista - I'm tired 00:13:14 Dan Foster - Sweet home 00:15:47 Pueblo Vista - Nostalgic memoirs 00:18:30 Simon F.R.E.S.H. - Vandring 00:20:37 kΓΌmmel - Morning paddle 00:23:24 Dpsth - wandering soul 00:25:21 kΓΌmmel - the ferry home 00:28:30 nitsche - Firefly 00:30:25 DertyLee - Poolside Coffee β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ pueblo vista. β–Ά Spotify: open.spotify.com/artist/1p03eo...FG5sXEMs3lGFEwb β–Ά Apple Music: music.apple.com/gr/artist/pueb...ista/1414493728 β–Ά Podcast: pvmm.ffm.to/mixtapes β–Ά More links: pvmm.ffm.to/lofidad β–Ά Email: [email protected] β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ β–„ #lofi #chillbeats #instrumental #beats #lofibeats #lofi #lofihiphop #lofihiphopbeat #lofihiphopbeats #chilllofi #chilllofihiphop #chilllofimusic #lofimusicwithoutlyrics #lofimusicforsleep #lofimusicforstudying #studylofi #studylofimusic #lofihiphopmix #lofihiphopmixtape #lofimixtape #musicforstudying #lofiforstudy #chillhop #citypopbeats #hiphopbeat #chillhiphop

About Lofi & Chill Mixtapes πŸ§‘β€πŸ’»β˜ΊοΈπŸ§˜πŸ˜΄

The internet is awesome, but you can't download love. Only beat-tapes. The sound of Pueblo Vista is an amalgamation of carefully curated, eloquent and soothing beats. Perfect for background music, study, relaxation, chill, sleep or that cozy morning coffee. The style is chill out music to lo-fi hip hop, chillhop, jazzhop, and sometimes ambient and electronica. The goal of our creative label & collective in order to cultivate and nourish it’s community while putting out purposeful music. Be a solid foundation to up-coming artists as well introduce established ones to new audiences.