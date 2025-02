Download for free in the Play Store

🔮 He sentido la muerte... Estas palabras encierran misterios y realidades que pocos se atreven a compartir. En este capítulo junto a nuestra invitada especial Kriselle Luna, nos sumergimos en experiencias profundas y estremecedoras que te harán cuestionar tu conexión con lo invisible. 🌑 💫 Historias que van más allá de lo físico: momentos que nos ponen en contacto con lo que se encuentra al otro lado del velo. ¿Qué nos enseñan estas experiencias sobre la vida, el alma, y lo que está más allá de lo que conocemos?

🌲 La oscuridad no es lo único que te rodea en el bosque... 👁️ ¿Alguna vez te has preguntado qué energías acechan cuando las luces se apagan? En este glamping de terror, lo invisible cobra vida. Lo que sientes, pero no puedes ver, es más real de lo que imaginas. ⚡ Junto a Alex Bolivar, nos adentramos en la noche, rodeados de historias escalofriantes de terror y fenómenos paranormales que han sucedido en alojamientos alrededor del mundo. Desde sombras que acechan hasta susurros en la oscuridad, cada historia te hará cuestionar lo que realmente ocurre cuando las luces se apagan. 👻 Prepárate para sentir el miedo a flor de piel mientras escuchas relatos reales de lo paranormal👹.

🌑 Las favelas de Brasil no solo son conocidas por la violencia... Detrás de las balas y el miedo cotidiano, hay historias de terror que desatan el pánico entre los que viven allí. ⚡💀 En este episodio junto a nuestro invitado Akira Honma, nos sumergimos en los oscuros secretos de las favelas, donde la violencia y lo paranormal se entrelazan. 💀 Presencias oscuras, sombras que siguen a las víctimas de la violencia, y entidades que acechan desde las esquinas más sombrías... Las calles no solo están llenas de peligro físico, sino también de fuerzas paranormales que siembran terror en el corazón de las favelas. ¿Qué es más aterrador: el peligro de los vivos o la amenaza de lo que no podemos ver?

