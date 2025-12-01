قسمت بیست و چهارم پادکست کُرُندر این فصل دربارهی صد سال آواز زنان ایران صحبت میکنیم.قسمت اول، از انقلاب مشروطه تا پایان قاجارآهنگهایی که در این قسمت شنیدیم:تصنیف نادیده رخت، پریساصدای مظفرالدین شاهتصنیف نادیده رخت، رضا قلی خان تجریشیآواز در گوشهی حسینی، حسین طاهرزادهقسمتی از صدای فیلم دلشدگان، محمدرضا شجریانآواز بیداد، افتخار خانمنه قدرت، امجد خانمدل هوس، زری خانمآواز شوشتری، افتخار خانمشاه من ماه من، قمرالملوک وزیریمجموعه موسیقی زنان قاجار از آرشیو دانشگاه هارواردمقالهی دیسکوگرافی زنان موسیقی عصر قاجار از امیر منصورطراح کاورهای پادکست: میترا دوستیApple Podcasts | Spotify | YouTube Music | Castbox | Overcast | Telegram
تیزر فصل جدید
«صد سال آواز زنان ایران»فصل جدید پادکست کُرُنشروع از آذر ماه ۱۴۰۴
Episode 23 - Kojaeed
قسمت بیست و سوم پادکست کُرُندر این قسمت دربارهی قطعهی کجایید به آهنگسازی و تنظیم هوشنگ کامکار و صدای بیژن کامکار صحبت میکنیم.آهنگهایی که در این قسمت شنیدیم:کجایید، با آهنگسازی و تنظیم هوشنگ کامکار و صدای بیژن کامکاراسکن شعر کجایید در گنجورلینک پادکست آگرافوسلینک کانال یوتیوب آرته باکسطراح کاورهای پادکست: میترا دوستیApple Podcasts | Spotify | YouTube Music | Castbox | Overcast | Telegram
سلام مجدد
سلام مجدد به مخاطبان پادکست کرن
Episode 22 - Torkaman
قسمت بیست و دوم پادکست کُرُندر این قسمت دربارهی آواز محمدرضا شجریان بر روی قطعه ترکمن حسین علیزاده صحبت میکنیم. آهنگهایی که در این قسمت شنیدیم:ترکمن، حسین علیزاده، از آلبوم فریادژاله خون شد، حسین علیزاده، از آلبوم چاووش ۳سواران دشت امید، حسین علیزاده، از آلبوم چاووش ۳نغمه، حسین علیزاده، از آلبوم نینواجامهدران، حسین علیزاده، از آلبوم نینواترکمن، حسین علیزاده، از آلبوم ترکمنمهتاب، حسین علیزاده، از آلبوم سلانهداد و بیداد، حسین علیزاده، از آلبوم راز نوعراق، محمدرضا شجریان، از آلبوم زمستان استپر کن پیاله را، محمدرضا شجریان، از آلبوم جام تهیداد، محمدرضا شجریان، از آلبوم زمستان استبیداد، محمدرضا شجریان، از آلبوم زمستان استفریاد، محمدرضا شجریان و حسین علیزاده، از آلبوم فریادبوسههای باران، محمدرضا شجریان و حسین علیزاده، از آلبوم فریادچهره به چهره، محمدرضا شجریان و همایون شجریان، از آلبوم فریادسمن بویان، محمدرضا شجریان و کیهان کلهر، از آلبوم فریادلینک پلیلیست آهنگها در اسپاتیفایطراح کاورهای پادکست: میترا دوستیApple Podcasts | Spotify | YouTube Music | Castbox | Overcast | Telegram