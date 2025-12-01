Episode 22 - Torkaman

قسمت بیست و دوم پادکست کُرُندر این قسمت درباره‌ی آواز محمدرضا شجریان بر روی قطعه ترکمن حسین علیزاده صحبت می‌کنیم. آهنگ‌هایی که در این قسمت شنیدیم:ترکمن، حسین علیزاده، از آلبوم فریادژاله خون شد، حسین علیزاده، از آلبوم چاووش ۳سواران دشت امید، حسین علیزاده، از آلبوم چاووش ۳نغمه، حسین علیزاده، از آلبوم نی‌نواجامه‌دران، حسین علیزاده، از آلبوم نی‌نواترکمن، حسین علیزاده، از آلبوم ترکمنمهتاب، حسین علیزاده، از آلبوم سلانهداد و بیداد، حسین علیزاده، از آلبوم راز نوعراق، محمدرضا شجریان، از آلبوم زمستان استپر کن پیاله را، محمدرضا شجریان، از آلبوم جام تهیداد، محمدرضا شجریان، از آلبوم زمستان استبیداد، محمدرضا شجریان، از آلبوم زمستان استفریاد، محمدرضا شجریان و حسین علیزاده، از آلبوم فریادبوسه‌های باران، محمدرضا شجریان و حسین علیزاده، از آلبوم فریادچهره به چهره، محمدرضا شجریان و همایون شجریان، از آلبوم فریادسمن بویان، محمدرضا شجریان و کیهان کلهر، از آلبوم فریادلینک پلی‌لیست آهنگ‌ها در اسپاتیفایطراح کاورهای پادکست: میترا دوستیApple Podcasts | Spotify | YouTube Music | Castbox | Overcast | Telegram