Творческий метод: 1. На репите
Осенью 2021 года Оксимирон, знаменитый музыкант, один из самых узнаваемых в России рэперов, выпустил трек и клип «Кто убил Марка?». Хлесткая исповедь понравилась многим фанатам и сильно зацепила Настю Красильникову, которая как раз в это время делала свое первое расследование преступлений против женщин. На следующий день после премьеры трека Вера Маркович, бывшая девушка Мирона Фёдорова, написала пост о своих отношениях с ним — и об обстоятельствах их знакомства. Ей было 15 лет, и Мирон был ее опекуном в английской школе.Сайт проекта: https://method.libolibo.me/ ❤️Поддержать студию Либо/Либо: https://support.libolibo.me/?utm_s=tm#donat ❤️Подписаться на бонусный контент студии Либо/Либо: https://support.libolibo.me/?utm_s=tm#paidsub Слушать в приложении в Telegram: https://t.me/LiboLiboBot/player?startapp=feed_FhlwKy6wnta19M4CggJG_source=trnДля связи: [email protected]
_______________В этом эпизоде использовались фрагменты трека «Кто убил марка?» с канала в YouTube oxxxymironofficial. Также в выпуске мы упоминаем Инстаграм и вынуждены напомнить, что деятельность компании Мета по реализации Фейсбука и Инстаграма признана в России экстремистской и запрещена.