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дочь разбойника

Podcast дочь разбойника
libo/libo
«дочь разбойника» — это подкаст Насти Красильниковой о правах женщин. «Творческий метод» — седьмой сезон «дочери разбойника», в котором Настя не только внов...
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Available Episodes

5 of 78
  • Творческий метод: 4. Формирование личности
    В последнем эпизоде героини расследования делятся своими размышлениями о том, как на них повлиял трудный опыт. А создательницы подкаста пытаются натянуть концепцию справедливости на реальность.Сайт проекта: https://method.libolibo.me/❤️Поддержать студию Либо/Либо: https://support.libolibo.me/?utm_s=tm#donat❤️Подписаться на бонусный контент студии Либо/Либо: https://support.libolibo.me/?utm_s=tm#paidsubСлушать в приложении в Telegram: https://t.me/LiboLiboBot/player?startapp=feed_FhlwKy6wnta19M4CggJG_source=trnДля связи: [email protected]_______________В этом эпизоде использовались фрагменты: трека «Кто убил Марка?» с канала в YouTube oxxxymironofficial; видео из Инстаграм-аккаунта norimyxxxo.
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    36:16
  • Творческий метод: 3. Море
    Имя Оксимирона прозвучало в конце сезона «Цена поездки», первого подкаста-расследования о преступлениях против женщин, которое Настя Красильникова сделала в 2021 году. Некоторых слушательниц это возмутило, ведь Вера к тому моменту уже рассказала о своих отношениях с Мироном. В этом эпизоде Настя и ее подруга и напарница Вика Лобанова обсуждают, как угасает любовь к кумиру. Еще вы услышите третью героиню подкаста и отрывки из ее переписки с Оксимироном.Сайт проекта: https://method.libolibo.me/❤️Поддержать студию Либо/Либо: https://support.libolibo.me/?utm_s=tm#donat❤️Подписаться на бонусный контент студии Либо/Либо: https://support.libolibo.me/?utm_s=tm#paidsubСлушать в приложении в Telegram: https://t.me/LiboLiboBot/player?startapp=feed_FhlwKy6wnta19M4CggJG_source=trnДля связи: [email protected]_______________В этом эпизоде использовались фрагменты: треков «Агент» и «Кто убил Марка?» с канала в YouTube oxxxymironofficial; видео «Oxxxymiron - приглашение на концерты в Киеве и Одессе 26 и 30.07.2009» с канала в YouTube Проект «ЛПВ».
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    29:32
  • Творческий метод: 2. «Мы спасаем гения»
    Когда Мирон Федоров был опекуном Веры, он нес ответственность за ее безопасность, комфорт и успеваемость. Это не мешало звать школьницу на вечеринки и вписки. Спустя несколько лет, когда Вера взяла на себя ответственность за Мирона и его творческую реализацию, она обнаружила, что он постоянно переписывается со школьницами. Сайт проекта: https://method.libolibo.me/❤️Поддержать студию Либо/Либо: https://support.libolibo.me/?utm_s=tm#donat❤️Подписаться на бонусный контент студии Либо/Либо: https://support.libolibo.me/?utm_s=tm#paidsubСлушать в приложении в Telegram: https://t.me/LiboLiboBot/player?startapp=feed_FhlwKy6wnta19M4CggJG_source=trnДля связи: [email protected]_______________В этом эпизоде использовались фрагменты: трека «Девочка-пиздец» с канала в YouTube Oxxxymiron Fan; трека «Песенка Гремлина» с канала в YouTube oxxxymironofficial; видео «Oxxxymiron & Schokk на концерте "WTF2" (Уфа)» с канала в YouTube DiglMC1. Также в выпуске мы упоминаем Инстаграм и вынуждены напомнить, что деятельность компании Мета по реализации Фейсбука и Инстаграма признана в России экстремистской и запрещена.
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    49:26
  • Творческий метод: 1. На репите
    Осенью 2021 года Оксимирон, знаменитый музыкант, один из самых узнаваемых в России рэперов, выпустил трек и клип «Кто убил Марка?». Хлесткая исповедь понравилась многим фанатам и сильно зацепила Настю Красильникову, которая как раз в это время делала свое первое расследование преступлений против женщин. На следующий день после премьеры трека Вера Маркович, бывшая девушка Мирона Фёдорова, написала пост о своих отношениях с ним — и об обстоятельствах их знакомства. Ей было 15 лет, и Мирон был ее опекуном в английской школе.Сайт проекта: https://method.libolibo.me/ ❤️Поддержать студию Либо/Либо: https://support.libolibo.me/?utm_s=tm#donat ❤️Подписаться на бонусный контент студии Либо/Либо: https://support.libolibo.me/?utm_s=tm#paidsub Слушать в приложении в Telegram: https://t.me/LiboLiboBot/player?startapp=feed_FhlwKy6wnta19M4CggJG_source=trnДля связи: [email protected]_______________В этом эпизоде использовались фрагменты трека «Кто убил марка?» с канала в YouTube oxxxymironofficial. Также в выпуске мы упоминаем Инстаграм и вынуждены напомнить, что деятельность компании Мета по реализации Фейсбука и Инстаграма признана в России экстремистской и запрещена.
    --------  
    32:36
  • Творческий метод: 0. Трейлер
    Седьмой сезон «дочери разбойника» называется «Творческий метод». Слушайте все эпизоды нового сезона 4 марта 2025 года на всех подкаст-платформах. 
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    1:50

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About дочь разбойника

«дочь разбойника» — это подкаст Насти Красильниковой о правах женщин. «Творческий метод» — седьмой сезон «дочери разбойника», в котором Настя не только вновь расследует преступления против женщин, но и сталкивается с личным переживанием. Героини этого сезона рассказали о своих отношениях с артистом, чье творчество долгое время вдохновляло Настю — в том числе на работу над предыдущими сезонами «дочери разбойника». Для связи: [email protected]
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