Et si les chansons nous rendaient plus curieux? 🧐 En quelques minutes mon podcast vous fait découvrir ce qui se cache « Derrière Leurs Mots » Dans cet épisode : Un réalisateur de la nouvelle vague ( et même 2) 🎥 Une comédienne emblématique des années 60/70 Un auteur, compositeur-chanteur écrivain ✍️ 🎙️ Et bien sûr une chanson que Gilles Lellouche a eu la bonne idée d’utiliser dans son film « L'Amour ouf » 🤩 Alors, suivez-moi derrière les mots de Yves Simon

Et si les chansons nous rendaient plus curieux? 🧐 En quelques minutes mon podcast vous fait découvrir ce qui se cache « Derrière Leurs Mots » Dans cet épisode : Un exil forcé 😢 Une grande nostalgie ☹️ Une énorme arnaque 🤑 Et un des plus gros tube de « l’Amiral » ⚓️ Rejoignez-moi derrière les mots de Michel Polnareff !

Et si les chansons nous rendaient plus curieux? 🧐 En quelques minutes mon podcast vous fait découvrir ce qui se cache « Derrière Leurs Mots »… Dans cet épisode : Un artiste toulousain qui cartonne en tournée Stars80 😎 Un titre inoxydable 40 ans après sa sortie 🤗 Et son remix actuellement #1 au hit des clubs 🪩🕺 Rejoignez-moi derrière les mots de Jean-Pierre Mader

Et si les chansons nous rendaient plus curieux ? En quelques minutes, Derrière Leurs Mots vous plonge dans l’histoire cachée des paroles des plus grands morceaux… et cette fois, cap sur Bob Dylan ! Dans cet épisode : Un artiste aux mille vies : auteur, compositeur, musicien, poète… Un biopic avec Timothée Chalamet. Une mystérieuse Miss Lonely… mais qui est-elle vraiment ? Prêt(e) à découvrir ce qui se cache derrière les mots de "Like a Rolling Stone" ?

Et si les chansons nous rendaient plus curieux ? 🧐 En quelques minutes, Derrière Leurs Mots vous plonge dans l’histoire cachée des plus grands morceaux… Et cette fois, cap sur un succès planétaire qui explose sur TikTok et enflamme les playlists du monde entier ! 🎧🔥 Dans cet épisode : 🌏 Un hit mondial que vous fredonnez sans même y penser. 🎶 Un refrain entêtant qui vous reste en tête jour et nuit. 🍺 Un jeu de boisson caché derrière les paroles… mais lequel ? 🤔 👉 Prêt(e) à découvrir ce qui se cache vraiment derrière les mots de APT ?

