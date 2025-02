چهاردهم: از شیراز تا لندن؛ درباره‌ی میرزا ابوالحسن خان ایلچی

در این شماره به سفری پرماجرا به انگلستانِ قرن نوزدهم می‌رویم و با میرزا ابوالحسن خان ایلچی، یکی از اولین سفیران ایران در این کشور، همراه می‌شویم. کسی که اگرچه کمترشناخته‌شده است، اما نقش مهمی در تاریخ معاصر ایران داشته است.همچنین به سفرنامه جذاب و خواندنی او به نام «حیرت‌نامه» هم سری می‌زنیم تا از چشم او یعنی یک ایرانی قاجاری، نگاهی به انگلستان آن دوره بیندازیم._____________________ تهیه‌کننده، سردبیر و راوی:حسین سبحانی پژوهشگر و نویسنده:نگارین بحرانیطراحی لوگو و کاور:معراج قنبری_____________________ حمایت مالی از چنین شد اینستاگرام چنین شد ایمیل چنین شد: [email protected] _____________________ پادکست کنارش در کست‌باکس_____________________منابع اصلی این روایت:میرزا ابوالحسن خان ایلچی، اسماعیل رائین، سازمان انتشارات جاویدانحیرت نامه، میرزا ابوالحسن خان ایلچی، به کوشش حسن مرسل‌وند، موسسه خدمات فرهنگی رسازندگینامه میرزا ابوالحسن خان شیرازی، حسن میرسعیدی، منصوره علی‌پور، صدیقه احمدی، جواد علیزاده، نشر نیلوفرسرگذشت حاجی بابای اصفهانی، جیمز موریه، ترجمه‌ی میرزا حبیب اصفهانی، انتشارات نگاه_____________________موسیقی:The Wolf and the Seven Young Goats- I. Morning Jogging-Alexander LitvinovskyThe Wolf and the Seven Young Goats_ III. Playful Goatlings-Alexander LitvinovskyShining Through-Hamid MotebassemThe Wolf and the Seven Young Goats V. The Miller-Alexander LitvinovskyThe Wolf and the Seven Young Goats X. Happily Ever After-Alexander LitvinovskyThe Wolf and the Seven Young Goats_ VI. The Blacksmith-Alexander LitvinovskyLa Gioconda Act 3 - Dance Of The Hours-Amilcare Ponchielli, Gothenburg Symphony OrchestraThe Nutcracker, Op. 71, TH.14 _ Act 2 - No. 12e Dance of the Reed Pipes-TchaikovskyRomeo and Juliet, Op. 64, Act 1, Scene 2_ Dance of the Knights-Sergei Prokofiev, André PrevinLa Divine Patsy-Howard ShoreLe nozze di Figaro, K. 492 Voi che sapete (Instrumental Version)-Wolfgang Amadeus MozartGod - Senna Theme-Antonio PintoVivace-Tom Hillock, Nicolas BoscovicConcerning Hobbits-Howard Shore