S2E5 美国

保罗、凯西与千万人,去寻找美国。 封面 by 小白免 不在场由重轻主理。介绍和常见问题,请访问 buzaichang.xyz 。 节目中使用的音乐: Bob Dylan - Girl From The North Country Simon & Garfunkel - Kathy's Song Simon & Garfunkel - Homeward Bound Everly Brother - All I Ever Do Is Dream Simon & Garfunkel - Sound of Silence Martin Carthy - Scarborough Fair Simon &Garfunkel - Scarborough Fair Simon & Garfunkel - America Simon & Garfunkel - Bridges Over Troubled Water Simon & Garfunkel - The Boxer Show Notes: Simon & Garfunkel第四张专辑《Bookends》) Simon & Garfunkel第五张专辑《Bridges Over Troubled Water》 The Beatles专辑《Sgt Pepper's Lonely Heart Club Band》 制作人Roy Halee Kathy Chitty 2014年的近况 Paul Simon个人专辑《The Paul Simon Songbook》 Paul Simon给Kathy录的磁带 卡农) Doo Wop Everly Brothers Mamas & Papas JFK Tom Wilson) Dick Summer 血色星期天 Monterey International Pop Festival Janis Joplin Jimi Hendrix Quincy Jones Mrs Wagner pie Greyhound Saginaw New Jersey Turnpike Gabardine Yip Harburg 1970年的纪录片 Martin Luther King Jr.. David Bowie SNL周六夜现场 时任纽约市长的鲁迪朱利亚尼 Saginaw的涂鸦