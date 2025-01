AVICII FM #005

01. Avicii ft. Rita Ora - Lonely Together (Jaded Remix) 02. Andy Bros - Hilltop Town 03. Dave Winnel – WYDTM 04. Naughty Boy - One Chance To Dance (Kokiri 'Who I Am' Dub) 05. Lost Frequencies & Zonderling – Crazy 06. Sultan + Shepard – Bloom 07. Abel Ramos - To The Sky 08. Moksi & D.O.D – Higher 09. Alan Walker feat. Noah Cyrus & Digital Farm Animals - All Falls Down (Mark Villa Remix) 10. Vintage Culture & Clubbers – Memories 11. EDX – Runnin 12. Habstrakt & Dombresky – Antigone 13. Gabriel Ananda - Its Moving 14. Farius - Close To Home 15. Axwell Λ Ingrosso – Dreamer 16. Galantis & Throttle - Tell Me You Love Me 17. Syskey – Confuss