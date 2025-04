Rewire 2025 开演在即,听听今年阵容里的好东西

一时冲动,再续前缘。周末荷兰海牙 2025 Rewire Festival 见! 曲目单: (01:31) Oklou - blade bird (05:19) Panda Bear - Praise (08:40) Able Noise - Ceaseless Sun (12:06) Ibelisse Guardia Ferragutti & Frank Rosaly - BARRO (15:30) Clarissa Connelly - Life of the Forbidden (20:13) Milan W. - Days In My Arms (24:10) Natural Wonder Beauty Concept - Sword (27:04) Holy Tongue, Shackleton - The Other Side of the Bridge (32:35) John Glacier feat. Sampha - Ocean Steppin' (35:26) Colin Stetson - The Augur (39:14) Eiko Ishibashi - Coma (43:28) Jabu - Too Careful (46:04) Nala Sinephro - Continuum 8 (50:23) Meara O'Reilly - Hockets for Two Voices_IV. — (51:52) Kali Malone - No Sun To Burn (for brass) (55:17) Moin feat. Coby Sey - We Know What Gives (58:52) YHWH Nailgun - Penetrator 《周末变奏》开通豆瓣页面,欢迎标记、点评! → 选曲/撰稿/配音/制作/包装:方舟 → 主题音乐:Yu Su → 题图版式:六花 → 私信/合作联络: 微博/网易云/小宇宙 @线性方舟 → 《周末变奏》WX听友群敲门群主:aharddaysnight