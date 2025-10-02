#96 Rolling With R.E.M. - Automatic for the People
Two sisters review Rolling Stone Magazine's Top 100 Albums and pair to cocktailsThis episode covers #96 R.E.M. - Automatic for the Peoplehttps://www.rollingstone.com/music/music-lists/best-albums-of-all-time-1062063/https://youtu.be/O6fSzX5aS5I?si=pZwGyasELn-3NP0rhttps://youtu.be/5rOiW_xY-kc?si=0GbrAxgglss-8T4C https://youtu.be/dLxpNiF0YKs?si=VgMIHB09pqIPw2ym https://youtu.be/vLYScLZFI1A?si=F6-6JnVXZccsQX0chttps://youtu.be/KOOmaBbqYBk?si=67DBCwkXO_ZcdJXjhttps://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_for_the_People
--------
1:28:36
--------
1:28:36
Rolling with Minisode 1
Two sisters review Rolling Stone Magazine's Top 100 Albums and pair to cocktails.This mini episode we talk about how music helped us as we moved often.
--------
16:50
--------
16:50
#97 Rolling With Metallica - Master of Puppets
Two sisters review Rolling Stone Magazine's Top 100 Albums and pair to cocktailsThis episode covers #97 Metallica - Master of PuppetsResearch links: https://www.radiox.co.uk/features/metallica-master-of-puppets-meaning-lyrics/https://medium.com/@taras.priadka/master-of-puppets-political-and-musical-analysis-on-an-all-time-classic-4aaccab4d791https://en.wikipedia.org/wiki/Master_of_Puppets https://youtu.be/ShkYBDEBIrM?si=6mfnYOST4JvB3eVlhttps://podcasts.apple.com/us/podcast/you-probably-know-the-hits/id1553150070?i=1000524451699https://podcasts.apple.com/us/podcast/rolling-stone-music-now/id1078431985?i=1000389155411https://youtu.be/6mBoGmaBrfY
--------
1:44:17
--------
1:44:17
#98 Rolling with Lucinda Williams - Car Wheels on a Gravel Road
Two sisters review Rolling Stone Magazine's Top 100 Albums and pair to cocktails. This episode covers #98 Lucinda Williams - Car Wheels on a Gravel RoadTaylor Swift Tiny Desk: https://youtu.be/FvVnP8G6ITs?si=_TM0lNS7zwh5fEpdBillie Eilish Tiny Desk: https://youtu.be/fOAIrUZbOwo?si=V9sA75m6UI_ldZ_kJohn Batiste hears Beastie Boys https://youtu.be/m60K7cpqazc?si=mgsNznMXLG4fiVZ4Lucinda Williams: ‘My singing is better now than it was before my stroke’ | Lucinda Williams | The Guardian
--------
57:56
--------
57:56
#99 Rolling With Taylor Swift - Red
Two sisters review Rolling Stone Magazine's Top 100 Albums and pair to cocktailsThis episode covers #99 Taylor Swift - RedPodcast: Rolling Stone magazine’s Music Now The Case for Taylor Swift and Every One of Her Songs Rankedhttps://podcasts.apple.com/us/podcast/rolling-stone-music-now/id1078431985?i=1000392697347Taylor Swift catalog ranked and a look at Taylor’s versions https://podcasts.apple.com/us/podcast/rolling-stone-music-now/id1078431985?i=1000541369381Podcast Acquired- Taylor Swift (Acquired’s Version) https://podcasts.apple.com/us/podcast/acquired/id1050462261?i=1000606224598Taylor Swift Tiny Desk: https://youtu.be/FvVnP8G6ITs?si=_TM0lNS7zwh5fEpdChart: The Longest Hit Songs in U.S. History | Statistahttps://www.guinnessworldrecords.com/news/2021/11/taylor-swifts-10-minute-all-too-well-is-longest-song-to-reach-no-1-683614#:~:text=Now%2C%20the%20ten-minute%20long%20power%20ballad%20has%20broken%20the%20record%20for%20the%20longest%20song%20to%20reach%20No.1%20on%20the%20Billboard%20Hot%20100.Mini movie: https://youtu.be/tollGa3S0o8?si=iciajPQ-657apDFM