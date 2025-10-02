Powered by RND
Sibylle
Arts
  • #96 Rolling With R.E.M. - Automatic for the People
    Two sisters review Rolling Stone Magazine's Top 100 Albums and pair to cocktailsThis episode covers #96 R.E.M. - Automatic for the Peoplehttps://www.rollingstone.com/music/music-lists/best-albums-of-all-time-1062063/https://youtu.be/O6fSzX5aS5I?si=pZwGyasELn-3NP0rhttps://youtu.be/5rOiW_xY-kc?si=0GbrAxgglss-8T4C  https://youtu.be/dLxpNiF0YKs?si=VgMIHB09pqIPw2ym https://youtu.be/vLYScLZFI1A?si=F6-6JnVXZccsQX0chttps://youtu.be/KOOmaBbqYBk?si=67DBCwkXO_ZcdJXjhttps://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_for_the_People
    1:28:36
  • Rolling with Minisode 1
    Two sisters review Rolling Stone Magazine's Top 100 Albums and pair to cocktails.This mini episode we talk about how music helped us as we moved often. 
    16:50
  • #97 Rolling With Metallica - Master of Puppets
    Two sisters review Rolling Stone Magazine's Top 100 Albums and pair to cocktailsThis episode covers #97 Metallica - Master of PuppetsResearch links: https://www.radiox.co.uk/features/metallica-master-of-puppets-meaning-lyrics/https://medium.com/@taras.priadka/master-of-puppets-political-and-musical-analysis-on-an-all-time-classic-4aaccab4d791https://en.wikipedia.org/wiki/Master_of_Puppets https://youtu.be/ShkYBDEBIrM?si=6mfnYOST4JvB3eVlhttps://podcasts.apple.com/us/podcast/you-probably-know-the-hits/id1553150070?i=1000524451699https://podcasts.apple.com/us/podcast/rolling-stone-music-now/id1078431985?i=1000389155411https://youtu.be/6mBoGmaBrfY
    1:44:17
  • #98 Rolling with Lucinda Williams - Car Wheels on a Gravel Road
    Two sisters review Rolling Stone Magazine's Top 100 Albums and pair to cocktails. This episode covers #98 Lucinda Williams - Car Wheels on a Gravel RoadTaylor Swift Tiny Desk: https://youtu.be/FvVnP8G6ITs?si=_TM0lNS7zwh5fEpdBillie Eilish Tiny Desk:  https://youtu.be/fOAIrUZbOwo?si=V9sA75m6UI_ldZ_kJohn Batiste hears Beastie Boys https://youtu.be/m60K7cpqazc?si=mgsNznMXLG4fiVZ4Lucinda Williams: ‘My singing is better now than it was before my stroke’ | Lucinda Williams | The Guardian
    57:56
  • #99 Rolling With Taylor Swift - Red
    Two sisters review Rolling Stone Magazine's Top 100 Albums and pair to cocktailsThis episode covers #99 Taylor Swift - RedPodcast: Rolling Stone magazine’s Music Now The Case for Taylor Swift and Every One of Her Songs Rankedhttps://podcasts.apple.com/us/podcast/rolling-stone-music-now/id1078431985?i=1000392697347Taylor Swift catalog ranked and a look at Taylor’s versions https://podcasts.apple.com/us/podcast/rolling-stone-music-now/id1078431985?i=1000541369381Podcast Acquired- Taylor Swift (Acquired’s Version) https://podcasts.apple.com/us/podcast/acquired/id1050462261?i=1000606224598Taylor Swift Tiny Desk: https://youtu.be/FvVnP8G6ITs?si=_TM0lNS7zwh5fEpdChart: The Longest Hit Songs in U.S. History | Statistahttps://www.guinnessworldrecords.com/news/2021/11/taylor-swifts-10-minute-all-too-well-is-longest-song-to-reach-no-1-683614#:~:text=Now%2C%20the%20ten-minute%20long%20power%20ballad%20has%20broken%20the%20record%20for%20the%20longest%20song%20to%20reach%20No.1%20on%20the%20Billboard%20Hot%20100.Mini movie: https://youtu.be/tollGa3S0o8?si=iciajPQ-657apDFM
    1:04:49

About Rolling with the Stering Girls

Two sisters going through the Rolling Stone Magazine's top 100 albums of all time. Talking music, movies, and current events while reminiscing on musical influences.
ArtsMusicMusic Commentary

