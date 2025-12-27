خسرو و شیرین یکی از ماندگارترین آثار حکیم نظامی گنجوی است که ماندگارترین اثر اوستدر اپیزود امروز از چنل قصه گو سراغ عاشقانه ترین داستان ایرانی | خسرو و شیرین رفته ایم. داستان عاشقانه خسرو و شیرین با فراز و فرودهایش و البته داستان شیرین و فرهاد که در دل خود دارد، یکی از بی‌بدیل‌ترین آثار ادبیات فارسی است. تا جایی که بسیاری از ادبا و شاعران بعد از او تلاش کردند که منظومه های عاشقانه دیگری بسرایند ولی هیچکدام نتوانستند خدشه ای به ماندگاری این اثر وارد کنند.حکیم نظامی گنجوی با سرودن خمسه یعنی لیلی و مجنون، هفت پیکر، مخزن الاسرار، اسکندرنامه و البته خسرو و شیرین نام خود را برای همیشه در ادبیات فارسی ماندگار کرد. بسیاری از اساتید معتقدند که از نظر غنای ادبی، خسرو و شیرین برترین اثر عاشقانه سروده شده است.در عاشقانه ترین داستان ایرانی | خسرو و شیرین سراغ زندگی شاه ساسانی، خسرو پرویز می‌رویم و ماجرای به پادشاهی رسیدن او و همچنین ملاقات و عشق او به شیرین را مرور می کنیم-------------------------لینک چنل راوکست برای شنیدن داستان بهرام چوبین-------------------------نسخه تصویری این اپیزود را در یوتیوب قصه‌گو ببینیدتماشای نسخه تصویری-------------------------برای شنیدن داستان خسرو و شیرین با ما همراه باشیدچنل یوتیوب قصه گوکست باکس قصه گواینستاگرام قصه گوکانال تلگرام قصه گوحمایت مالیSupport this podcast at — https://redcircle.com/ghesegoo/donations