طهمورث دیوبند
12/27/2025 | 17 mins.
طهمورث دیوبند یکی از پادشاهان پیشدادی در شاهنامه فردوسی است. شاهنامه داستان خود را با کیومرث شروع میکند و در ادامه به هوشنگ و طهمورث دیوبند می رسد. این سه تفر را می توان اولین پادشاهان ایران از زبان شاهنامه دانست و داستان آنها یکی از شیرینترین حکایت های فارسی است.ماجرای آغاز جهان هستی و البته داستان طهمورث دیوبند یکی از داستان های شاهنامه که به زیان ساده روایت شده، یکی از داستان های اصلی و بیشتر شناخته شده از این اثر بینظیر فردوسی است
لوکی
12/20/2025 | 29 mins.
افسانه های نورس پیچیدگی و جذابیت های بسیار زیادی دارد، خدایان نورس که معروفترین آن ها اودین، تور و لوکی خدای شرارت هستند راه خود را به دنیای فیلم و سریال مخصوصا دنیای مارول و فیلم اونجرز هم پیدا کرده و الان خیلی بیشتر از گذشته در میان مردم جا افتاده انداما داستان واقعی این خدایان و افسانه های نورس با چیزی که در فیلم و مخصوصا سریال لوکی دیده ایم خیلی متفاوت است.تلاش میکنیم در این چنل به سراغ افسانه های نورس و افسانه های اسکاندیناوی رفته و هر بار یکی از داستان های آن را برای شما تعریف کنیم اینبار هم به سراغ لوکی خدای شرارت رفته ایم و یکی از داستان های لوکی را برای شما تعریف کردیمفراموش نکنین که این داستان مناسب کودکان نیست. لطفا قبل از اینکه این قصه را برای کودکان خود بگذارید در ابتدا خودتان به این افسانه قدیمی یونانی گوش بدین.در این اپیزود در تلفط کلمه رگناروک اشتباه لفظی پیش آمده :)
خسرو و شیرین
12/11/2025 | 1h 23 mins.
خسرو و شیرین یکی از ماندگارترین آثار حکیم نظامی گنجوی است که ماندگارترین اثر اوستدر اپیزود امروز از چنل قصه گو سراغ عاشقانه ترین داستان ایرانی | خسرو و شیرین رفته ایم. داستان عاشقانه خسرو و شیرین با فراز و فرودهایش و البته داستان شیرین و فرهاد که در دل خود دارد، یکی از بیبدیلترین آثار ادبیات فارسی است. تا جایی که بسیاری از ادبا و شاعران بعد از او تلاش کردند که منظومه های عاشقانه دیگری بسرایند ولی هیچکدام نتوانستند خدشه ای به ماندگاری این اثر وارد کنند.حکیم نظامی گنجوی با سرودن خمسه یعنی لیلی و مجنون، هفت پیکر، مخزن الاسرار، اسکندرنامه و البته خسرو و شیرین نام خود را برای همیشه در ادبیات فارسی ماندگار کرد. بسیاری از اساتید معتقدند که از نظر غنای ادبی، خسرو و شیرین برترین اثر عاشقانه سروده شده است.در عاشقانه ترین داستان ایرانی | خسرو و شیرین سراغ زندگی شاه ساسانی، خسرو پرویز میرویم و ماجرای به پادشاهی رسیدن او و همچنین ملاقات و عشق او به شیرین را مرور می کنیم
ویس و رامین
12/06/2025 | 1h 18 mins.
بدون شک نام ویس و رامین را شنیدهاید، اما آیا میدانستید که ویس و رامین کتابی بود که خواندنش برای جوانها ممنوع بود؟در اپیزود امروز از چنل قصه گو سراغ داستان کتابی رفتهایم که خواندنش برای جوانها ممنوع بود. داستان و ماجرایی جادویی و البته عاشقانه که فخرالدین اسعد گرگانی شاعر نامدار ایرانی به بهترین شکا ممکن آن را سروده است. البته این مجموعه به عنوان یکی از ممنوعهترین آثار عاشاقانه ایرانی هیچوقت با اقبال و استقبال عموم همراه نشد چون پر از نکات ممنوعه و تابوشکن در آن است. داستان ویس و رامین داستانی عاشقانه است که اتفاقات در دوران اشکانی روایت میشود و در آن یک عروس عاشق برادرشوهر خود میشود و همین موضوع برای خوانندگان در سال های بعد از سروده شدن این مجموعه تابویی بزرگ بود. همین تابو بودن اتفاقات درون مجموعه ویس و رامین باعث میشود که این مجموعه با استقبال روبرو نشود و به عنوان کتابی که خواندنش برای جوانها ممنوع بود، شناخته شود.البته این موارد چیزی از زیبایی و اعجب انگیز بودن ویس و رامین کم نمی کند و نمونه این اثر را حتی در ادبیات غرب هم داریم که به احتمال زیاد از همین مجموعه الهام گرفته شدهاند.
دوازده خان هرکول
11/29/2025 | 38 mins.
یکی از معروف ترین افسانه های یونان باستان داستان زندگی هرکول یا هرکولی یا هراکلس و ۱۲ خان معروفش است. هرکول که پسر زئوس با یک زمینی بود مورد خشم هرا قرار گرفته و از هیچ دسیسه ای در امان نبود.البته شاید شما هم کارتون هرکول را دیده باشید اما وا در این قسمت از قصه گو تلاش کردیم داستان و روایت اصلی ۱۲ خان هرکول را با زبان ساده برای شما تعریف کنیم. هرکول یکی از مهم ترین اساطیر یونان باستان بوده است.فراموش نکنین که این داستان مناسب کودکان نیست. لطفا قبل از اینکه این قصه را برای کودکان خود بگذارید در ابتدا خودتان به این افسانه قدیمی یونانی گوش بدین.
