پادکست موسیقی راه گوش | rahegoosh

از دیدگاهِ یک موسیقی‌شناسِ فرانسوی که سالها در موسیقی ایران فعالیتِ عملی و نظری داشته، نقاطِ عطفِ موسیقی ایران در قرنِ گذشته چه‌ها بوده‌اند؟!ادیتور و مدیر اجرایی: اشکان شهریارینوسینده، گوینده و مدیر محتوا: سعید یعقوبیانطراح پوستر: کیارش بختیاریحمایت مالی از پادکست (روی متن بزنین تا به سایت برین)حمایت مالی با رمز ارز (روی متن بزنین تا آدرس کیف پول رو ببینید)اینستاگرام راهِ گوشایکس راهِ گوشکانال تلگرام راه گوشایمیل راهِ گوشپادکست گلهاتاریخ انتشار: تیر ۱۴۰۳موسیقی تیتراژ: رنگ دشتی، علینقی وزیریموسیقیِ پایان‌بندی: قطعه‌ی افشاری اثر اردشیر کامکار، آلبوم چهارگان، نشر ماهور

آغاسی یکی از پرطرفدارترین و مهمترین خواننده‌های موسیقیِ مردم‌پسند در دهه‌ی آخر حکومت پهلوی بود. در این اپیزود، ادیب قربانی (آهنگساز، پیانیست و دکترای موسیقی از دانشگاه کالیفرنیا) درباره‌ی نعمت‌الله آغاسی حرف زده‌است.برخی از منابع:- جریان‌شناسی موسیقی مردم‌پسند، سعید کریمی، نشر ماهریس- جشن در موسیقی شهری ایران، ساسان فاطمی، نشر ماهور- نظریه‌های فرهنگ عامه، استریناتی، ترجمه ثریا پاک‌نظر، نشر گام نوپادکست قربانی افکترادیو میوزیکAdib Story ASMRتاریخ انتشار: مرداد ۱۴۰۳

در آخرین اپیزود از فصل سومِ پادکستِ «راهِ گوش» برای نخستین بار در این پادکست، به یکی از موسیقی‌های محلی ایران پرداختیم؛ آن هم به لطفِ انتخابِ موسیقیدانِ این شماره از راهنامه: مَتیو کلاوِل، اهلِ سوئیس که نقطه‌ی شاخصِ انتخابیِ او از موسیقی در ایران، موسیقیِ شگفت‌انگیزِ بلوچی بود. متیو دو سازِ اصلیِ بلوچی (سرود و تنبورک) و دو گونه‌ی موسیقایی در بلوچستان را معرفی می‌کند: شِروَندی (موسیقی حماسی بلوچستان) و گواتی (موسیقیِ عرفانی و درمانی در بلوچستان) در پایان نیز درباره‌ی ساز تخصصیِ خودش یعنی رباب صحبت کرده که در موسیقی بلوچی نیز استفاده می‌شود.این موسیقیدانِ سوئیسی، دری به جهانِ جادوییِ موسیقی بلوچستان، یکی از زیباترین نقاط ایران را، رو به ما می‌گشاید.پادکست صندوقبچه‌های بلوچآرشیو «ژان دورینگ» از موسیقی بلوچیاینستاگرامِ متیو کلاوِلتاریخ انتشار: مهر ۱۴۰۳

کانال یوتوب پادکستِ «راهِ گوش» راه‌اندازی شد:نخستین اپیزودِ تصویریِ پادکستِ «راهِ گوش» به موضوع ریشه‌های موسیقی مربوطه و اینکه ببینیم از ریشه‌های پیدایشِ سازهایِ موسیقی میشه حدسهایی زد در مورد اینکه انسان در دوران نئاندرتالها و به بعد، گیاهخوار بوده یا گوشتخوار؟!از این به بعد اپیزودهای پادکستِ «راهِ گوش» بصورت تصویری تولید خواهند شد و صدای اپیزودهای تصویری در پادگیرها هم بارگذاری میشه. در کانال یوتوبِ «راهِ گوش» علاوه بر اپیزودها یکسری ویدیوهای کوتاه هم با موضوعات مختلف منتشر میشن. برای اطلاع از انتشار کلیه محتواهای کانال لطفا از طریقِ لینکِ بالا کانال یوتوب رو سابسکرایب کنید. این حمایت مهم و مؤثر رو از پادکست «راه گوش» دریغ نفرمایید :)همینطور این رسانه‌ی مستقل به حمایتهای مالی مخاطبانش هم نیاز داره اگرچه که همیشه رایگان بوده و خواهد بود:حمایت مالی از پادکستمدیر رسانه: سعید یعقوبیانگرافیست: کیارش بختیاریحامی مالیِ این اپیزود: سازِ کوزه دویکا

این چهاردهمین شماره از سری اپیزودهای «راهنامه» است. در هر شماره از این مجموعه، موزیسینی میاد و میگه از قرن گذشتهٔ موسیقی ایران چه چیزی به نظرش خیلی مهمه و دوست داره که در موردش حرف بزنه! این شماره استثنائاً دو تا مهمان داره: تارا الله‌وردی و پوریا فرجی هستند که ابتدای اپیزود معرفی شده‌اند. این دو موزیسین بهمون میگن که اهمیت موسیقی نواحی در چیه و چطوری باید باهاش برخورد کرد. در انتها نیز آرمان نجار مروری انتقادی دارد بر جشنواره‌های موسیقی نواحی پیش و پس از انقلاب ۵۷مدیر رسانه: سعید یعقوبیانگرافیست:کیارش بختیاریحامی مالی این اپیزود: خانواده مهندس محمدمهدی مداح تاریخ ضبط 18آبان1403

راهِ گوش به موضوعات مختلفی مربوط به موسیقی و به ویژه موسیقی در ایران می‌پردازه؛ مبتنی بر منابع و اسناد.هدف اینه که دامنه‌ی فکرمون نسبت به موسیقی رو گسترده‌تر و لذتی که از موسیقی می‌بریم رو بیشتر و عمیق‌تر کنیم.راه گوش محتواش رایگانه. بهترین حمایت، معرفیش به موسیقی‌دوست‌هاست.😉🙏🏽 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

