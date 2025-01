Download for free in the Play Store

اولین دورهمی سینمایی‌مون راجع به فیلمیه که تاثیر عمیقی بر سینمای معاصر گذاشته: جوکر به کارگردانی تاد فیلیپس. فیلمی که آخرش ما هم مثل شخصیت اصلی، لبخند زدیم اما یه لبخند تلخدر اولین قسمت پادکست پف فیلم علاوه بر گپ و گفت درباره خود فیلم جوکر، درباره چگونگی پیدایش این ضدقهرمان پیچیده در کتاب‌های کمیک صحبت کردیم و سری هم زدیم به شروران ایرانی📧 ایمیل پف فیلم: [email protected] پف فیلم کاری است از شبکه صدای تو🌐 yourvoice.fmما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنیداینستاگرامتوییترتلگرامیوتیوبتیک‌ تاک Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

پادکست پُفِ فیلم برای همه عاشقان فیلم و سینماست که می‌خوان در کنار تماشای فیلم‌های خاطره‌انگیز یا خاص، لحظاتی شاد و پر از حس خوب رو تجربه کنن. اینجا خبری از نقدهای تخصصی یا تحلیل‌های جدی نیست؛ ما فقط می‌خوایم دور هم جمع شیم، پف فیل بخوریم و درباره فیلم‌ و سریال‌هایی که حالمون رو خوب می‌کنن، گپ بزنیم. در پف فیلم، هر چند وقت یک بار، در پرده جادویی سینما غرق میشیم و به سراغ فیلم‌هایی می‌ریم که شاید قبلاً دیده باشید و یا تازه کشفشون کرده باشید. اگر شما هم اهل فیلم و سینما هستید و از این دورهمی‌ها لذت می‌برید، خوش آمدید به جمع پف فیلمی‌ها📧 ایمیل پُفِ فیلم: [email protected] پُفِ فیلم کاری است از شبکه صدای تو🌐 yourvoice.fmصدای تو رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنیداینستاگرامتوییترتلگرامیوتیوبتیک‌ تاک Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

