Vol. 136 启师傅: LEMO FM, 了然清单与良渚村民生活
久违的串台节目！本期我们邀请到《启师傅AI客厅》的主播启师傅Chris一起来唠嗑。
启师傅离开互联网大厂之后也做过独立开发，LEMO FM凭借出色的设计与令人惊叹的细节，在短时间内受到大量用户的青睐，获得苹果App Store首页推荐，Newsroom推荐，也在Today at Apple做了分享，非常优秀。
认识启师傅的时候他刚到杭州，现在已经是良渚文化村村民，野生良渚推广大使，还开发了一款新的App了然清单。
和启师傅聊天十分愉快，废话不多说，我们直接进节目！
🎁本期抽奖
启师傅给我们带来LEMO FM和了然清单的App兑换码，欢迎各位小伙伴们在小宇宙评论区给我们留言讨论，参与抽奖。
时间轴
00:00:03 串台嘉宾：启师傅
00:01:28 “我是一个不会说方言的山东人”
00:04:17 从 LEMO FM 这款作品开始聊起
00:08:48 远程团队的经验和协作工具
00:11:03 转向独立开发
00:12:30 上班是一个需要高能量输出的事情
00:15:01 ADHD(注意缺陷多动障碍)
00:19:55 ADHD的两种观点：降临派和拯救派
00:22:54 了然清单最早就是解决个人的需求
00:25:58 AI 为内容匹配 Emoji 的方案
00:30:37 AI 创业者面临的困惑：如何避免项目被 AI 替代
00:34:06 搬到了杭州良渚，成为了良渚村民
00:37:21 良渚最打动你的点是什么？
00:38:32 “良渚是人居领域的 iPhone”
00:42:28 启师傅客厅分享会与良渚 Demo Day
00:45:53 线下活动影响最深刻的点
00:47:29 良渚生活中不太方便的点
00:49:50 特色指标：住所是否有客厅
00:51:50 线下活动是如何形成的？
00:54:11 开始做播客节目《启师傅AI客厅》
00:58:25 灵魂三问
01:03:06 互动抽奖，嘉宾送福利
相关信息
嘉宾启师傅: 即刻 | 小红书
🎙️播客《启师傅AI客厅》：AI时代的生活和创造指南
📻LEMO FM ：包豪斯风格的拟物白噪音播放器
📒了然清单：适合P人和ADHD的待办清单，无压力做计划
《启师傅AI客厅》🐦良渚系列播客：
vol.02 为何数字游民都爱去良渚？对谈16年老村民沈老板
vol.03 从996到慢生活，良渚是创意工作者的乌托邦吗？
vol.05 逃离北上广和大理，在良渚人生重开了吗?
主播: 枫影 Justin Yan
主播: 自力 hzlzh
后期: 自力 hzlzh
微信听友群：加fyfyFM进群
听众反馈: [email protected]
节目收听方式
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