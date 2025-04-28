Vol. 140 Xmind创始人孙方: 我的烦恼越来越多，但我不烦恼了

本期节目我们邀请到Xmind的创始人孙方(人称“园长”)，和我们分享Xmind这家神仙公司的创业历程。 园长同时也是一位佛学修习者，还有自己的佛法课。我(Justin)对这门古老的哲学也特别感兴趣，尤其是在现代社会，互联网行业，这样一个变化迅速的行业里。这些年硅谷大佬中流行的“正念”就是从古老的东方禅修中演变而来。 园长既在俗世中创办和持续运营着Xmind这样一个公司，又在佛法中持续修行，颇有见地。这样的状态实在令人羡慕，那么园长到底拥有何方秘籍，能这般超然呢？让我们一起走进本期节目吧。 P.S. 非常抱歉，因为设备的原因，本期节目出现了不少电流音，后期已经尽力抢救但效果有限😢。Justin表示已经买了新的话筒线，以后将不再出现电流音干扰了🤦‍♂️ 🎁本期抽奖 园长给我们带来Mapify兑换码两个 时间轴 00:00:00 嘉宾：园长 00:00:25 名字来历与方言打招呼 00:03:30 Xmind 公司的创业历程 00:06:24 Xmind 解决了用户哪些核心需求 00:12:21 AI 相关的新产品：Mapify 00:15:47 外文书籍的翻译痛点 00:23:38 Xmind 在AI时代将会怎样存在？ 00:27:44 按时下班，半卷半躺，停止思考人生的意义 00:32:06 是什么契机想到学佛法 00:39:45 如何寻找人生中的自洽 00:44:08 “你讲佛法课的 KPI 是什么？” 00:49:53 “我的烦恼越来越多，但我不烦恼了” 00:52:35 禅修的目的是什么？念头是“因果的果” 00:55:42 禅修与正念的误区，迷恋正念就是不正念 00:59:49 “我们一定要做又开心又赚钱的事儿” 01:04:26 我们总是有选择的，而不是只能和别人卷 01:11:44 To创业者：做你热爱的事情，说出你和别人的不同 01:16:10 听友提问：选产品方向时如何平衡个人兴趣和市场需求？ 01:18:17 听友提问：为何会对佛法产生兴趣？ 01:20:52 听友提问：如何管理一个活泼、开放、松弛的公司？ 01:23:07 听友提问：如何做产品的营销和推广？ 01:24:24 灵魂三问 01:44:38 🎁 嘉宾送互动福利 相关信息 嘉宾: Xmind创始人孙方("园长") | 公众号: 园长的多重宇宙 Xmind思维导图 相关节目: E66 Xmind 创始人孙方：创业 16 年，任身旁巨兽呼啸而过 - 知行小酒馆 | 小宇宙 - 听播客，上小宇宙 相关节目: E24 孟岩对话孙方：真实，自有万钧之力 - 无人知晓 | 小宇宙 - 听播客，上小宇宙 主播: 枫影 Justin Yan 主播: 自力 hzlzh 后期: 枫影 Justin Yan 微信听友群：加fyfyFM进群 听众反馈: [email protected] 节目收听方式 推荐使用苹果Podcast, 小宇宙等播客客户端搜索“枫言枫语”来订阅收听本节目。 小宇宙 - 枫言枫语 直接订阅 Feed URL Apple iTunes Podcast - 枫言枫语 The post Vol. 140 Xmind创始人孙方: 我的烦恼越来越多，但我不烦恼了 first appeared on 枫言枫语.