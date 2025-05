科技快乐星球🌎来啦 近期Google,OpenAI频发大招,吉卜力风格图片生成火爆全球。Switch 2终于也官宣今年要正式发售,一切都在迎来美好的开局。 不过才高兴没多久,4月初特朗普就开始搞事情,刚平静了一会的星球又被扰动了起来。未来会怎样没人可以预知,但日子总是要过,只能用Ray Dalio的quote自勉啦: Embrace Reality and Deal with It P.S. 更正一处口误:《天气之子》是新海诚的作品,不是宫崎骏的。一时讲错,十分抱歉。 时间轴 00:00:00 开场 00:00:42 特朗普搞事,苹果紧急空运iPhone 00:04:38 Apple Inteiegence支持中文 00:07:28 WWDC 25时间敲定,苹果可能会进行iOS和macOS重新设计 00:09:10 AirPods Max支持无损音频 00:11:58 AirPods和Apple Watch将支持摄像头 00:17:08 Oppo Find X8 Ultra发布,哈苏大底摄像头 00:22:42 OpenAI的吉卜力风格图像生成火爆全球 00:30:17 Google推出A2A协议 00:33:08 Gemini 2.5 Pro版本上线,号称最强写代码模型 00:42:48 英伟达下一代芯片Rubin即将登场 00:44:15 AI利用脑电波助力瘫痪患者发声 00:48:21 SpaceX将接回滞留空间站的两名宇航员 00:46:50 《黑镜》第七季回归 00:49:30 任天堂官宣Switch 2将于今年6月发售 相关信息 主播: 枫影 Justin Yan 主播: 自力 hzlzh 后期: 枫影 Justin Yan 微信听友群:加fyfyFM进群 听众反馈: [email protected] 节目收听方式 推荐使用苹果Podcast, 小宇宙等播客客户端搜索“枫言枫语”来订阅收听本节目。 小宇宙 - 枫言枫语 直接订阅 Feed URL Apple iTunes Podcast - 枫言枫语 The post Vol. 138 科技快乐星球34:WWDC25在即,吉卜力风席卷,AI协议加速 first appeared on 枫言枫语.

The AI Daily Brief (Formerly The AI Breakdown): Artificial Intelligence News and Analysis

Where AI Works: Conversations at the Intersection of AI and Industry

Listen to 枫言枫语, The AI Daily Brief (Formerly The AI Breakdown): Artificial Intelligence News and Analysis and many other podcasts from around the world with the radio.net app

Get the free radio.net app Stations and podcasts to bookmark

Stations and podcasts to bookmark Stream via Wi-Fi or Bluetooth

Stream via Wi-Fi or Bluetooth Supports Carplay & Android Auto

Supports Carplay & Android Auto Many other app features Open app