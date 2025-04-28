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枫影JustinYan、自力hzlzh
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  • Vol. 140 Xmind创始人孙方: 我的烦恼越来越多，但我不烦恼了
    本期节目我们邀请到Xmind的创始人孙方(人称“园长”)，和我们分享Xmind这家神仙公司的创业历程。 园长同时也是一位佛学修习者，还有自己的佛法课。我(Justin)对这门古老的哲学也特别感兴趣，尤其是在现代社会，互联网行业，这样一个变化迅速的行业里。这些年硅谷大佬中流行的“正念”就是从古老的东方禅修中演变而来。 园长既在俗世中创办和持续运营着Xmind这样一个公司，又在佛法中持续修行，颇有见地。这样的状态实在令人羡慕，那么园长到底拥有何方秘籍，能这般超然呢？让我们一起走进本期节目吧。 P.S. 非常抱歉，因为设备的原因，本期节目出现了不少电流音，后期已经尽力抢救但效果有限😢。Justin表示已经买了新的话筒线，以后将不再出现电流音干扰了🤦‍♂️ 🎁本期抽奖 园长给我们带来Mapify兑换码两个 时间轴 00:00:00 嘉宾：园长 00:00:25 名字来历与方言打招呼 00:03:30 Xmind 公司的创业历程 00:06:24 Xmind 解决了用户哪些核心需求 00:12:21 AI 相关的新产品：Mapify 00:15:47 外文书籍的翻译痛点 00:23:38 Xmind 在AI时代将会怎样存在？ 00:27:44 按时下班，半卷半躺，停止思考人生的意义 00:32:06 是什么契机想到学佛法 00:39:45 如何寻找人生中的自洽 00:44:08 “你讲佛法课的 KPI 是什么？” 00:49:53 “我的烦恼越来越多，但我不烦恼了” 00:52:35 禅修的目的是什么？念头是“因果的果” 00:55:42 禅修与正念的误区，迷恋正念就是不正念 00:59:49 “我们一定要做又开心又赚钱的事儿” 01:04:26 我们总是有选择的，而不是只能和别人卷 01:11:44 To创业者：做你热爱的事情，说出你和别人的不同 01:16:10 听友提问：选产品方向时如何平衡个人兴趣和市场需求？ 01:18:17 听友提问：为何会对佛法产生兴趣？ 01:20:52 听友提问：如何管理一个活泼、开放、松弛的公司？ 01:23:07 听友提问：如何做产品的营销和推广？ 01:24:24 灵魂三问 01:44:38 🎁 嘉宾送互动福利 相关信息 嘉宾: Xmind创始人孙方("园长") | 公众号: 园长的多重宇宙 Xmind思维导图 相关节目: E66 Xmind 创始人孙方：创业 16 年，任身旁巨兽呼啸而过 - 知行小酒馆 | 小宇宙 - 听播客，上小宇宙 相关节目: E24 孟岩对话孙方：真实，自有万钧之力 - 无人知晓 | 小宇宙 - 听播客，上小宇宙 主播: 枫影 Justin Yan 主播: 自力 hzlzh 后期: 枫影 Justin Yan 微信听友群：加fyfyFM进群 听众反馈: [email protected] 节目收听方式 推荐使用苹果Podcast, 小宇宙等播客客户端搜索“枫言枫语”来订阅收听本节目。 小宇宙 - 枫言枫语 直接订阅 Feed URL Apple iTunes Podcast - 枫言枫语 The post Vol. 140 Xmind创始人孙方: 我的烦恼越来越多，但我不烦恼了 first appeared on 枫言枫语.
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    1:46:47
  • Vol. 139 Owen: 那个弄"沉浸式翻译"的后生
    本期节目我们邀请到著名的“沉浸式翻译”的作者Owen，跟我们分享沉浸式翻译的故事。 Owen在大厂工作过，后来离职做独立开发，尝试过很多不同的项目，机缘巧合“沉浸式翻译”发布后跑通PMF，于是全力投入。随着项目发展，功能也日益强大了起来，广受用户好评，还获得过2024 Chrome Web Store年度最佳。后来沉浸式翻译也被一家与Owen三观相符的公司收购了，目前这个项目还在积极更新中。 我台两位主播也是沉浸式翻译的用户，插件非常好用，是效率好帮手。那么Owen除了做沉浸式翻译之外还做了什么呢？沉浸式翻译又是什么机缘开始开发的呢？让我们一起走进本期节目吧！ 🎁本期抽奖 Owen给我们带来沉浸式翻译年费会员，欢迎大家在评论区留言参与抽奖🥳 时间轴 00:00:00 嘉宾：Owen 方言打招呼 00:04:06 从“沉浸式翻译”说起 00:08:14 开发了新闻聚合工具 Buzzing.cc 00:11:16 灵感之初：遛狗时的看了个双语剧本 00:13:22 着迷 Deno 语言，从零开始重构 00:16:11 AI 辅助写代码 00:18:22 沉浸式翻译解决了用户的什么核心诉求？ 00:21:41 Cursor 写代码时，单文件更省力？ 00:25:10 搬去惠州，开始独立开发 00:27:00 其他尝试：开源项目 & 文字版抖音 00:31:22 做产品的第一步：先写新闻稿 00:35:13 其他项目：买菜先比价 & Track Awesome List 00:39:09 2024 年度最佳 Chrome 浏览器插件 00:41:22 为什么被收购而不是自己继续做？ 00:44:00 创业团队的发展 00:45:03 新做了哪些有意思的新功能？ 00:49:45 未来的计划 00:57:02 听友提问：最初是如何宣传和推广的？ 00:59:43 听友提问：对产品的市场和营销有什么心得？ 01:02:06 什么是“注意力自由”？ 01:06:16 灵魂三问 01:16:33 🎁 嘉宾送互动福利 相关信息 嘉宾: Owen | Owen Young's Blog | OwenYoung - 即刻 沉浸式翻译 - 双语对照网页翻译插件 | PDF翻译 | 视频字幕翻译 Owen做的新闻聚合工具: https://www.buzzing.cc/ Justin提到的看新闻的聚合工具: https://tophub.today/ 主播: 枫影 Justin Yan 主播: 自力 hzlzh 后期: 自力 hzlzh 微信听友群：加fyfyFM进群 听众反馈: [email protected] 节目收听方式 推荐使用苹果Podcast, 小宇宙等播客客户端搜索“枫言枫语”来订阅收听本节目。 小宇宙 - 枫言枫语 直接订阅 Feed URL Apple iTunes Podcast - 枫言枫语 The post Vol. 139 Owen: 那个弄"沉浸式翻译"的后生 first appeared on 枫言枫语.
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    1:21:51
  • Vol. 138 科技快乐星球34：WWDC25在即，吉卜力风席卷，AI协议加速
    科技快乐星球🌎来啦 近期Google，OpenAI频发大招，吉卜力风格图片生成火爆全球。Switch 2终于也官宣今年要正式发售，一切都在迎来美好的开局。 不过才高兴没多久，4月初特朗普就开始搞事情，刚平静了一会的星球又被扰动了起来。未来会怎样没人可以预知，但日子总是要过，只能用Ray Dalio的quote自勉啦: Embrace Reality and Deal with It P.S. 更正一处口误：《天气之子》是新海诚的作品，不是宫崎骏的。一时讲错，十分抱歉。 时间轴 00:00:00 开场 00:00:42 特朗普搞事，苹果紧急空运iPhone 00:04:38 Apple Inteiegence支持中文 00:07:28 WWDC 25时间敲定，苹果可能会进行iOS和macOS重新设计 00:09:10 AirPods Max支持无损音频 00:11:58 AirPods和Apple Watch将支持摄像头 00:17:08 Oppo Find X8 Ultra发布，哈苏大底摄像头 00:22:42 OpenAI的吉卜力风格图像生成火爆全球 00:30:17 Google推出A2A协议 00:33:08 Gemini 2.5 Pro版本上线，号称最强写代码模型 00:42:48 英伟达下一代芯片Rubin即将登场 00:44:15 AI利用脑电波助力瘫痪患者发声 00:48:21 SpaceX将接回滞留空间站的两名宇航员 00:46:50 《黑镜》第七季回归 00:49:30 任天堂官宣Switch 2将于今年6月发售 相关信息 主播: 枫影 Justin Yan 主播: 自力 hzlzh 后期: 枫影 Justin Yan 微信听友群：加fyfyFM进群 听众反馈: [email protected] 节目收听方式 推荐使用苹果Podcast, 小宇宙等播客客户端搜索“枫言枫语”来订阅收听本节目。 小宇宙 - 枫言枫语 直接订阅 Feed URL Apple iTunes Podcast - 枫言枫语 The post Vol. 138 科技快乐星球34：WWDC25在即，吉卜力风席卷，AI协议加速 first appeared on 枫言枫语.
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    53:58
  • Vol. 137 Vincent: Bonjour! AI时代，Taste非常重要
    上期刚和启师傅聊完良渚，本期嘉宾又是一位良渚文化村村民，00后创业者: Vincent Vincent在大约7个月前发布了自己的新产品: 可感应的实体名片 可被海内外访问的 webpage 可被分享的小程序 这三个合为一体同属一个产品，名为Bonjour! 最早我们通过AdvantureX的活动知道Vincent，当天也是Bonjour!产品发布的第一天。最近去在上海的活动也见到的Vincent本人，是特别有活力有热情的年轻人。创业之路并不容易，就让我们跟随本期节目，听听看Vincent与Bonjour!的故事吧。 🎁本期抽奖 Vincent给我们带来Bonjour!的实体卡片，非常酷炫！值得拥有！ 时间轴 00:00:24 本期嘉宾：@Vincent，方言打招呼 00:01:42 从 Bonjour 项目上线聊起 00:04:16 为什么会有 Bonjour？ 00:06:02 相比 App 和 Web，为何主推小程序？ 00:08:17 00后是去班味的，更想Share自己的全部 00:11:57 纯文本的自我介绍太正经了 00:13 21 Bonjour 的产品形态：人和人之间的链接 00:15:19 Vincent 认为好的工作方式是什么？ 00:15:32 Bonjour 未来的计划和 AI 应用 00:19:46 “我们相信下一个时代是小团队和个体的时代” 00:22:23 创业前的经历 & 创业的契机 00:29:11 好的产品真的是生长出来的，不是规划好的 00:32:54 搬去杭州良渚，开始“小别墅”车库创业 00:36:26 离用户非常近，遇到了非常重要的人 00:38:34 拿到投资和融资的故事 00:41:12 最难的时刻，每一天都在阴暗爬行 00:43:37 “年轻嘛，看看自己能跑到哪个地方” 00:47:47 在AI时代，审美非常重要，落地的能力很重要 00:54:55 灵魂三问 01:03:36 互动福利：嘉宾送实体礼物 相关信息 嘉宾: Vincent 主播: 枫影 Justin Yan 主播: 自力 hzlzh 后期: 枫影 Justin Yan 微信听友群：加fyfyFM进群 听众反馈: [email protected] 节目收听方式 推荐使用苹果Podcast, 小宇宙等播客客户端搜索“枫言枫语”来订阅收听本节目。 小宇宙 - 枫言枫语 直接订阅 Feed URL Apple iTunes Podcast - 枫言枫语 The post Vol. 137 Vincent: Bonjour! AI时代，Taste非常重要 first appeared on 枫言枫语.
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    1:05:37
  • Vol. 136 启师傅: LEMO FM, 了然清单与良渚村民生活
    久违的串台节目！本期我们邀请到《启师傅AI客厅》的主播启师傅Chris一起来唠嗑。 启师傅离开互联网大厂之后也做过独立开发，LEMO FM凭借出色的设计与令人惊叹的细节，在短时间内受到大量用户的青睐，获得苹果App Store首页推荐，Newsroom推荐，也在Today at Apple做了分享，非常优秀。 认识启师傅的时候他刚到杭州，现在已经是良渚文化村村民，野生良渚推广大使，还开发了一款新的App了然清单。 和启师傅聊天十分愉快，废话不多说，我们直接进节目！ 🎁本期抽奖 启师傅给我们带来LEMO FM和了然清单的App兑换码，欢迎各位小伙伴们在小宇宙评论区给我们留言讨论，参与抽奖。 时间轴 00:00:03 串台嘉宾：启师傅 00:01:28 “我是一个不会说方言的山东人” 00:04:17 从 LEMO FM 这款作品开始聊起 00:08:48 远程团队的经验和协作工具 00:11:03 转向独立开发 00:12:30 上班是一个需要高能量输出的事情 00:15:01 ADHD(注意缺陷多动障碍) 00:19:55 ADHD的两种观点：降临派和拯救派 00:22:54 了然清单最早就是解决个人的需求 00:25:58 AI 为内容匹配 Emoji 的方案 00:30:37 AI 创业者面临的困惑：如何避免项目被 AI 替代 00:34:06 搬到了杭州良渚，成为了良渚村民 00:37:21 良渚最打动你的点是什么？ 00:38:32 “良渚是人居领域的 iPhone” 00:42:28 启师傅客厅分享会与良渚 Demo Day 00:45:53 线下活动影响最深刻的点 00:47:29 良渚生活中不太方便的点 00:49:50 特色指标：住所是否有客厅 00:51:50 线下活动是如何形成的？ 00:54:11 开始做播客节目《启师傅AI客厅》 00:58:25 灵魂三问 01:03:06 互动抽奖，嘉宾送福利 相关信息 嘉宾启师傅: 即刻 | 小红书 🎙️播客《启师傅AI客厅》：AI时代的生活和创造指南 📻LEMO FM ：包豪斯风格的拟物白噪音播放器 📒了然清单：适合P人和ADHD的待办清单，无压力做计划 《启师傅AI客厅》🐦良渚系列播客： vol.02 为何数字游民都爱去良渚？对谈16年老村民沈老板 vol.03 从996到慢生活，良渚是创意工作者的乌托邦吗？ vol.05 逃离北上广和大理，在良渚人生重开了吗? 主播: 枫影 Justin Yan 主播: 自力 hzlzh 后期: 自力 hzlzh 微信听友群：加fyfyFM进群 听众反馈: [email protected] 节目收听方式 推荐使用苹果Podcast, 小宇宙等播客客户端搜索“枫言枫语”来订阅收听本节目。 小宇宙 - 枫言枫语 直接订阅 Feed URL Apple iTunes Podcast - 枫言枫语 The post Vol. 136 启师傅: LEMO FM, 了然清单与良渚村民生活 first appeared on 枫言枫语.
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    1:05:10

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Generated: 5/3/2025 - 3:24:58 AM