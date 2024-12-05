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ARE WE ON AIR ?

Podcast ARE WE ON AIR ?
Arman Naféei
Are We On Air ? is a weekly interview series by Arman Naféei exploring the life’s soundtrack of global cultural figures and personalities within the fields of m...
MusicMusic Interviews

Available Episodes

5 of 141
  • Ep 112 // JESSE EISENBERG
    JESSE EISENBERG! WE SAT DOWN WITH JESSE AT OUR KIOSK-O-THÈQUE TO DIVE INTO HIS CREATIVE UNIVERSE. MUSIC, OF COURSE, WAS FRONT AND CENTER IN OUR CONVERSATION! FROM BROADWAY TO INDIE ROCK, AND EVEN INTO THE CLASSICAL REPERTOIRE, JESSE SHARED WITH US HIS THINKING PROCESS ON HOW TO USE MUSIC TO SCORE A FILM (ASPIRING DIRECTORS, TAKE NOTE!). JESSE OPENED UP ABOUT HIS LATEST FILM, A REAL PAIN, AND HOW CHOPIN’S TIMELESS PIECES HELPED SET THE EMOTIONAL LANDSCAPE OF THE STORY. SO, WHETHER YOU’RE A FAN OF CINEMA, MUSIC, OR JUST BRILLIANT STORYTELLING, THIS CONVERSATION HAS SOMETHING FOR YOU! A xx Jesse Eisenberg Playlist Ep 112 // JESSE EISENBERG ⁠⁠⁠linktr.ee/areweonair/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠areweonair.com/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
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    27:34
  • Ep 111 // CHICKS ON SPEED
    THIS WEEK, WE’VE GOT PROF. DR. ALEX MURRAY-LESLIE OF THE ELECTRO-ART-PUNK BAND @CHICKSONSPEED THE 2000s ARE BACK AND COVERED IT ALL AT OUR KIOSK-🪩-THÈQUE ON SUNSET BLVD: ELECTRO CLASH, MISS KITTIN, THE COLETTE PARIS COMPILATIONS, THEIR NEW ALBUM AND BOX SET PLUS THE PROFESSOR LIFE, FEMINISM AND AI AND WHY POP MUSIC IS ANYTHING BUT FLUFF. A xx Chicks On Speed Playlist Ep 111 // CHICKS ON SPEED ⁠⁠linktr.ee/areweonair/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠areweonair.com/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
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    30:51
  • Ep 110 // GARY VEE
    THIS WEEK, WE ARE JOINED BY NONE OTHER THAN GARY VAYNERCHUK, AKA GARY VEE, THE POWERHOUSE ENTREPRENEUR / MARKETING GURU / ALL-AROUND CULTURAL COMMENTATOR. ⁠Gary Vee's Playlist⁠ Ep 110 // GARY VEE ⁠⁠linktr.ee/areweonair/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠areweonair.com/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
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    38:15
  • Ep 109 // ALEXA CHUNG
    HEY ALEXA! THIS WEEKS GUEST IS THE ÜBER-COOL AND SUPER FUN STYLE ICON, CREATIVE DIRECTOR, TV PRESENTER, DESIGNER INFLUENCING THE INFLUENCERS SINCE THE EARLY AUGHTS: ALEXA CHUNG! @alexachung WE COVERED IT ALL - MUSIC, FASHION, INTERIORS, HEARTBREAK, LITERATURE AND SO MUCH MORE. NEW BFF’S! SHOT AT @idea.ltd A xx Alexa Chung's Playlist Ep 109 // ALEXA CHUNG ⁠linktr.ee/areweonair/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠areweonair.com/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
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    44:54
  • Ep 108 // MATT DILLON
    HELLO? HOLLYWOOD CALLING! WELCOME EVERYONE TO SEASON FIVE OF ARE WE ON AIR ? THIS TIME WE'RE KICKING IT OFF WITH NONE OTHER THAN THE HOLLYWOOD LEGEND, ACTOR, DIRECTOR, MUSICIAN, AND PAINTER THAT IS MATT DILLON @mattdillon Matt Dillon's Playlist Ep 108 // MATT DILLON ⁠linktr.ee/areweonair/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠areweonair.com/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
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    34:09

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About ARE WE ON AIR ?

Are We On Air ? is a weekly interview series by Arman Naféei exploring the life’s soundtrack of global cultural figures and personalities within the fields of music, film, art, fashion, life and culture. https://areweonair.com www.instagram.com/areweonair/ www.instagram.com/armannafeei/
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