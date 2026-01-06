《翦商》周武王的牧野鹰扬
1/06/2026 | 1h 15 mins.
听马伯庸和刘勃聊聊《历史中的大与小》
1/01/2026 | 1h 23 mins.
【本期书籍】本书是作家马伯庸全新创作的非虚构历史文化研究通俗读本。全书涉及中国多个历史时期，有通过历史砖头上的刻字，展现了汉代工匠对压迫的怨念与对太平的渴望;探讨了曾巩作为唐宋八大家之一，其被低估的政治才能与历史地位;梳理了从唐代至清代盗版书籍的历史;记述了蒲松龄以八股文《早起》获科举满分的事迹，揭示其才华与经历，等等。全书内容涉及历史人物评述分析、社会文化探讨及历史事件重现等，考据严谨，内容丰富，是一部可读性极强的历史通俗读物。【主播】恶霸波【公众号】柳南故事【进群方式】13521785295【商务合作】18618145983
《翦商》姜太公没钓鱼更没有愿者上钩
12/23/2025 | 1h 12 mins.
《翦商》周文王为什么沉迷于八卦
12/16/2025 | 1h 16 mins.
【本期书籍】《翦商》主要讲述华夏文明的萌生与转型。从距今四千年前夏朝的出现，到三千年前商朝的灭亡、西周建立，时间跨度一千余年。从新石器时代以来，华北地区形成了杀人献祭的原始宗教，夏朝沿袭了这种人祭文化，并在随后的商朝登峰造极。周族僻处西部，本没有人祭传统，但他们曾投靠商朝，为商朝捕猎用于献祭的羌人。周文王因受到商纣王怀疑，被作为人牲拘禁在殷都，周文王的长子伯邑考被商纣王献祭。周文王学习了商人的易卦占算技术，发展出《易经》的卦、爻辞体系——记录周文王亲历和认知的诸多事件，最终目的是推算“翦商”的战略。本书借助考古材料和传世文献，梳理了上古人祭风俗产生、繁荣和消亡的全过程，以及人祭与华夏早期文明从伴生到分离的伟大转折，再现了古人（周人）为终结商朝和人祭风俗付出的巨大努力，使我们对华夏文明的起源有了全新的认知。【主播】恶霸波、张小娘【公众号】柳南故事【进群方式】13521785295【商务合作】18618145983
《翦商》周朝的祖先是从哪来的
12/09/2025 | 1h 2 mins.
