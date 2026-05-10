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Cities Augsburg

Listen to 146 radio stations in Augsburg online

undefined Klassik Radio

Klassik Radio

Augsburg, Classical
undefined Klassik Radio Österreich

Klassik Radio Österreich

Augsburg, Classical
undefined Klassik Radio Bach

Klassik Radio Bach

Augsburg, Classical
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Beats Radio

Augsburg, Deep House, Electro, House
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Klassik Radio Beethoven

Augsburg, Classical
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RT1 EURODANCE

Augsburg, Hits, Trance, 90s
undefined Klassik Radio Best of Oper

Klassik Radio Best of Oper

Augsburg, Classical
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Klassik Radio Easy Relax

Augsburg, New Age, Ambient, Lounge
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Klassik Radio Meditation

Augsburg, New Age, Ambient, Lounge
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BAYERN 1 - Schwaben

Augsburg, Pop
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Klassik Radio New Classics

Augsburg, Classical
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HITRADIO RT1 SÜDSCHWABEN

Augsburg, Top 40 & Charts, Pop
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Klassik Radio Mozart

Augsburg, Classical
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Klassik Radio Dinner Jazz

Augsburg, Jazz
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Klassik Radio Romantischer Abend

Augsburg, Classical
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Klassik Radio Piano

Augsburg, Classical, Instrumental
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Klassik Radio Klassik Dreams

Augsburg, Classical
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RT1 80s

Augsburg, 80s, Pop
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Klassik Radio Best of Till Brönner Show

Augsburg, Jazz
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Klassik Radio Ambient Lounge

Augsburg, Ambient, Chillout
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Movie Radio

Augsburg, Film & Musical, Classical, Film & TV
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Klassik Radio Filmklassiker

Augsburg, Film & Musical, Film & TV
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Klassik Radio Smooth Jazz

Augsburg, Jazz
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Klassik Radio Rock Classics

Augsburg, Hits, Classic Rock
undefined Klassik Radio Movie Heroes

Klassik Radio Movie Heroes

Augsburg, Film & Musical, Film & TV
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Klassik Radio Easy Work Lounge

Augsburg, Chillout, Easy Listening, Lounge
undefined Klassik Radio Piano New Classics

Klassik Radio Piano New Classics

Augsburg, Classical, Instrumental
undefined Klassik Radio Best of Musical

Klassik Radio Best of Musical

Augsburg, Film & Musical
Radio frequencies in Augsburg
ANTENNE BAYERN
104.2
BAYERN 1 - Schwaben
90.9
Bayern 2
89.3
BAYERN 3
98.3
BR24
105.5
BR-KLASSIK
102.1
Deutschlandfunk
97.8
Deutschlandfunk Kultur
100
egoFM
94.8
HITRADIO RT1
96.7
Klassik Radio
92.2
Radio Fantasy
93.4
ROCK ANTENNE
87.9

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