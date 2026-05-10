Listen to 146 radio stations in Augsburg online
Radio frequencies in Augsburg
ANTENNE BAYERN
104.2
Bayern 2
89.3
BAYERN 3
98.3
BR24
105.5
BR-KLASSIK
102.1
Deutschlandfunk
97.8
egoFM
94.8
HITRADIO RT1
96.7
Klassik Radio
92.2
Radio Fantasy
93.4
ROCK ANTENNE
87.9
- 1. WFAN 66 AM - 101.9 FM
- 2. 94 WIP Sportsradio
- 3. WZRC - 1480 AM
- 4. WINS - 1010 WINS CBS New York
- 5. WABC - 77 WABC Radio
- 6. 1.FM - Otto's Opera House
- 7. KDKA FM - 93.7 The Fan
- 8. La Primera 88.5 Fm
- 9. FOX News
- 10. 105.3 The Fan - CBS Dallas
- 1. WFAN 66 AM - 101.9 FM
- 2. 94 WIP Sportsradio
- 3. WZRC - 1480 AM
- 4. WINS - 1010 WINS CBS New York
- 5. WABC - 77 WABC Radio
- 6. 1.FM - Otto's Opera House
- 7. KDKA FM - 93.7 The Fan
- 8. La Primera 88.5 Fm
- 9. FOX News
- 10. 105.3 The Fan - CBS Dallas