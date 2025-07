About Radio Mir - Радио \"Мир\"

Радио «Мир» — это музыкально-информационная радиостанция. Мы вещаем в формате Adult Contemporary Music, выбирая только качественную музыку. Радиостанция была основана 26 мая 1997 года Представительством МТРК «Мир» в Республике Беларусь. Мы предоставляем только эксклюзивные и актуальные новости. Собственные корреспонденты радиостанции освещают работу всех государственных органов власти, работают в президентском «пуле», в Парламенте и Совете Министров Республики, МИД, ЦИК, штаб-квартире СНГ. Сегодня собственный объем вещания радио «Мир» — 24 часа в сутки. Новости, авторские проекты, шоу диджеев, лёгкие интерактивные программы.

Radio "Mir" - a musical and information radio station. They broadcast adult contemporary music, selecting only high-quality music. The radio station was founded May 26, 1997 in Belarus. They provide only exclusive and relevant news, coverage gathered from their own correspondents working with public authorities, the Parliament and Council of Ministers, the Ministry of Foreign Affairs, the CEC, the headquarters of the CIS. Broadcasting 24 hours a day. News, projects, shows, DJs, light interactive programs.