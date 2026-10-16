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3 episodes
- ترانهبازی | شماره ۰۲ | یه اتفاق ساده
از «چشم به راه» و استودیوهای دهه پنجاه تهران تا ترانههای دلنشین غربت مثل «بت سنگی»، «دل دیوونه» و «ولگرد».
در دومین اپیزود پادکست، سراغ یکی از خاصترین و ماندگارترین همکاریهای تاریخ موسیقی پاپ رفتهایم؛ سفری به دنیای ملودیهای سیاوش قمیشی و صدای پراحساس شهره، همراه با مروری بر زندگی بعضی از همکاران تولید این آثار.
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کاری از حسن علیشیری
کاری از بنگاه پادکست بتهوون
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آهنگساز و خوانندهی آهنگ عنوان: آرش افشار
گویندهی عنوان: نیما رییسی
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- نگاهی به تاریخچهی همکناری هوش مصنوعی و موسیقی
مروری بر آثار گروه وان دم
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ترانهبازی | شمارهی یک: رنگ مسی (مروری بر آثار گروه واندم)
کاری از حسن علیشیری
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اسپانسر این شماره: کافهبیکری لوفباکس
با سپاس از: آرش افشار، نیما رییسی، بابک چمنآرا، رضا قابوسی، هدیه نوروزی، روشنک حیاتی، سوفیا علیشیری، سروش سارابی و...
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- این شمارهی صفرم ترانهبازی است. در این شماره به معرفی این پادکست پردازیم.
حسن علیشیری
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ترانهبازی | شمارهی صفر: معرفی
کاری از حسن علیشیری
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با سپاس از: آرش افشار، نیما رییسی، بابک چمنآرا، روشنک حیاتی و...
.
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About پادکست ترانهبازی
.ترانهبازی پادکستی برای دوستدارانِ ترانهستجایی برای عشق ورزیدن به ترانهها.کاری از حسن علیشیریتولید شده در بنگاه پادکست بتهوونما را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید:Instagram:https://www.instagram.com/taranehbazipodcastTelegram:https://telegram.me/taranehbazipodcast Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.Podcast website
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پادکست ترانهبازی
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