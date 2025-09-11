Open app
罗永浩的十字路口
罗永浩的十字路口
罗永浩的十字路口
Arts
Comedy
五条人之仁科×罗永浩！近五个小时的变态超长对谈！
《十字路口》播客节目简介本节⽬是⼀档由罗永浩主持的深度播客类节⽬，每集长达三到五个小时。我们与时代浪潮中的⼈物展开对话，聚焦于科技与⼈⽂领域，讲述个体命运故事，探讨时代发展趋势。【本期介绍】和仁科面对面长谈是一件异常奇妙的事。在“土”与酷、流行与小众、无厘头与严肃、装疯卖傻与坦率真诚之间，他随心所欲，肆意往复摆荡。这些貌似严格对立的两极，完美和谐地统一在他一个人身上。那个周末，我们聊了一个整天，或者说是几十年。从海丰的穷街发廊到广州的陋巷碟店，从地摊的三无拖鞋到奢侈品牌的裤衩，从烟雾和汗臭缭绕的摇滚酒吧到音乐和呐喊刺破长空的万人体育场，从城中村逼仄的合租屋到阿那亚辽阔的海边。在这场漫长但其实并没有“终点”的对谈中，仁科用他特有的天马行空和略带神经质的方式，让整个过程充满了难以割舍的灵光与奇趣的碎片。所以这一次，我们做了一个放肆的决定：我们仅做最微小的剪辑工作，尽可能还原这场对谈的全貌。因此这期播客节目，有惊人的近五个小时时长。在观看或收听之前，请一定调整好心态，甚至作息时间，虽然你也可以用碎片时间断断续续地看完听完，但损失的很可能是罕见的、宝贵的，连续近五个小时的心流。你将要打开的，是一位风格上完全无法归类的当代艺术家，三十多年的音乐探索和心灵成长的完整编年史。我们把它献给坚称不死但不可避免地走向黄昏的摇滚乐，献给这个全人类撕裂和下行的艰难周期，献给那些不再热衷表达但并没有放弃思考的文艺青年。这听起来好像有些伤感，但其实整体上是非常欢乐的，毕竟他是我们热爱的那个独一无二的“神经病”仁科^_^《罗永浩的十字路口》第四期，我们的嘉宾是五条人之仁科。让他陪我们一起，度过这时代的晚上......或一个明晃晃的白天。【欢迎看完了全片的朋友们在评论区打卡留言和交流，相信对绝大多数人，这样的播客体验都是生平第一次，即便不是最后一次】【你将听到】00:00 原来仁科和罗老师是“农具组合”01:48 小时候竟然还是富二代06:24 被女同学捧着脸说“你好帅”13:28 也曾“黑白两道通杀”26:25 初中就开始听各路摇滚乐了32:06 小镇青春岁月的终结51:49 “完蛋，来了个正常人，某种意义上不帅了”1:02:32 仁科的“时光列车”思想实验1:04:50 仁科：不得不佩服我自己啊，也算是经商奇才。1:23:06 竟然还有一个人和仁科“发病的方式很像”1:25:44 罗老师深情回忆小河的“变态演出”1:29:17 既然穷途末路了，那就组乐队吧！1:33:54 罗老师“一辈子也没听过”的不插电演出1:49:19 土味美学的诞生2:00:15 那个著名的塑料袋 LOGO 是怎么来的2:05:04 为什么要用海丰话写歌2:23:19 早起演出的爆笑经历2:49:39 两次跟父亲流露感性2:55:14 参加乐夏的时候正在生阿茂的气3:01:30 意识到“哥红了”的瞬间3:51:44 参加综艺节目是一种逃离4:01:40 仁科是草蜢的粉丝4:35:22 结束前来一曲安可
--------
4:37:38
--------
4:37:38
何广智×罗永浩！何广智：我到长安了
《十字路口》播客节目简介本节⽬是⼀档由罗永浩主持的深度播客类节⽬，每集长达三到五个小时。我们与时代浪潮中的⼈物展开对话，聚焦于科技与⼈⽂领域，讲述个体命运故事，探讨时代发展趋势。【本期介绍】他是脱口秀舞台的大明星，他是穷门的初代掌门人，他屡次打入脱口秀节目的决赛，他是很多人心中的无冕之王。又是一年决赛，这一次，脱口秀大王的奖杯只为他的捧起而等待了整整一个夏天，而他也等来了自己的人生段子。历时七年，带刺的玫瑰从苏北以北三百多公里走到了上海，又从上海走到了他的长安。他是 2025 年《脱口秀和 Ta 的朋友们》的冠军 @何广智，欢迎收看《罗永浩的十字路口》第三期，让我们和他一起回顾这一路笑声不断的汗水和忧伤，光荣与梦想。微信搜 “罗永浩的十字路口” 公众号，点菜单栏加听友群，有机会得节目限量周边和签名好物。【你将听到】01:28 这一季一开始就来势汹汹，是装出来的？05:30 广智替周奇墨捏一把汗：遇上我算你“倒霉”吧。11:07 庆功宴上最让广智动容的一个事。32:25 广智的私人歌单到底有多“羞耻”？43:16 一部分脱评人慢慢在被时代抛弃46:58 广智“猖狂”到拿自己和梅西相比了？53:55 这一季，广智最喜欢孙书恒的作品？1:17:33 小时候“出身穷门”，有多穷？1:19:45 幼小的广智惊呆了，城里人都这么“放荡”吗？1:26:10 广智发现自己洞悉了这个世界的规律。1:28:52 穿布鞋打篮球还挺酷的。01:42:06 如果让广智拿脱口秀大王换一段刻骨铭心的恋爱…他愿意。01:52:37 怀揣1万块钱，坐着绿皮火车来上海闯荡。01:58:39 青旅、地道、流浪汉…元素齐全了，上海配得上广智的梦想。02:12:22 在笑果当“练习生”，终于管吃住了。02:14:04 上节目之前，已经是跑过上千场演出的“炸场王”。02:34:23 有资格去李诞家喝酒了。02:56:30 “穷门”赛道不是被规划出来的03:08:50 挣钱了，广智说要不我买个路虎？
--------
3:17:57
--------
3:17:57
何小鹏×罗永浩！何小鹏讲述从财富自由奔赴无尽地狱模式的创业故事
《十字路口》播客节目简介本节⽬是⼀档由罗永浩主持的深度播客类节⽬，每集长达三到五个小时。我们与时代浪潮中的⼈物展开对话，聚焦于科技与⼈⽂领域，讲述个体命运故事，探讨时代发展趋势。【本期介绍】他早年创立 UC 浏览器，早早就实现了年少时的宏愿，而这很快又变成了他开启下一局游戏的筹码。他马上投入到更大更具风险性的事业，从陆地到天空，他渴望挑战更高的难度。他说，已经习惯了在深渊里行走，他的人生只能被梦想支配。他是本期嘉宾小鹏汽车的何小鹏。微信搜 “罗永浩的十字路口” 公众号，点菜单栏加听友群，有机会得节目限量周边和签名好物。【你将听到】01:27 财富自由的三条路径07:45 早期创业选对合伙人非常重要14:20 UC 浏览器成功的背后故事20:07 财富自由之后经受了人性的考验26:43 决定亲自下场做车的契机和动机36:34 为什么用自己的名字给公司起名44:23 小鹏汽车关于品牌产品定位的思考50:04 AI 如此烧钱，小鹏必须靠收入支撑54:19 发现方向不对，应该尽早“干掉”01:03:55 新能源造车的淘汰赛还有五年01:18:15 计算机系出身的何小鹏如何看待自动驾驶01:28:39 何小鹏是如何成为产品经理的01:37:02 为什么小鹏要自研芯片，要做飞行汽车01:50:36 何小鹏鼓励罗永浩创业到八十岁02:00:44 小鹏汽车人事剧变的惊涛骇浪02:04:48 因为太老实而经常上当受骗02:10:14 何小鹏：我是一个性格暴躁的人02:17:40 互联网人和传统车企人如何合作造车02:23:34 最难的时候，小鹏甚至想过把自己换掉02:28:44 何小鹏：很多人都是在“假重视”AI02:32:30 AI 的未来是悲观的，脑科学可能更悲观02:40:51 产品经理比其他工种更难被 AI 取代
--------
2:47:15
--------
2:47:15
李想×罗永浩！四小时马拉松访谈！李想首度公开讲述 25 年创业之路
《十字路口》播客节目简介本节⽬是⼀档由罗永浩主持的深度播客类节⽬，每集长达三到五个小时。我们与时代浪潮中的⼈物展开对话，聚焦于科技与⼈⽂领域，讲述个体命运故事，探讨时代发展趋势。【本期介绍】他经历了少年得志，高中创业，24 岁身价过亿，公司九成员工一夜离职，差点被创始团队驱逐，企业上市前夜股东叛变；他押上全部身家再次创业，打造了“500 万以内最好的 SUV”，成为唯一一家持续盈利的造车新势力企业；但过程中也遭遇了资金链断裂、产能地狱、铺天盖地的污蔑、诽谤和泼脏水。如今回望四分之一世纪的创业之路，他依然充满了理性作为基础的热情与梦想，这一期的嘉宾是理想汽车的李想。我们与他谈起他的故事。微信搜 “罗永浩的十字路口” 公众号，点菜单栏加听友群，有机会得节目限量周边和签名好物。【你将听到】03:59 从写作中受益，父亲送电脑，母亲教理财14:49 从小就想当总经理，高三开始收入就已经是父母的十倍27:15 上大学还是直接创业的抉择，面对霸凌一定要还手39:36 遭遇互联网泡沫，孤身前往北京48:52 24 岁身价过亿，开始寻找下一个创业风口56:06 罗永浩和李想分享对任天堂的宫本茂和苹果的乔布斯的喜爱61:17 二次创业想要做更大的赛道，选择了汽车这个“标品”66:02 李想：成功的公司无非两种组织方式，不同的方式决定了不同的产品72:37 从汽车之家到理想汽车，选对创始团队一直都是最重要的86:54 为什么理想ONE 选择了反共识的增程式方案，李想是怎么判断的97:09 谈到融资最困难时的贵人相助，李想忍不住哭了105:34 产能地狱，被供应链欺负的时候，理想是怎么挺过来的112:56 中国造车新势力为什么能在全球范围内快速崛起119:40 罗永浩：理想ONE 是当时“500 万以内最好的家用 SUV”131:33 李想回应MEGA被黑和真人秀节目被断章取义138:48 李想：面对泼脏水，自己也不想成为那样的人148:42 理想的设计理念和全球战略154:57 李想谈做产品时的用户定位和用户认知161:21 时间管理和学习能力只是基础，大佬的三个关键共性是反常识的169:28 每次新品上市，是创业者情感上最脆弱的时刻179:40 创始人和企业品牌是否做强绑定的迷思183:23 找对了合伙人，开会吵架才能吵出好的结果187:41 李想分享创业二十多年来的至暗时刻，“情节堪比TVB商战剧”206:10 罗永浩分享为数不多在公众面前真情流露的感性时刻210:31 理想新推出的 VLA 智能驾驶方案为什么能更像一个“人”223:59 人工智能发展的五个阶段和未来的发展227:43 “家”的概念是如何影响到李想的创业历程和产品思维的232:58 Ending：雷军计划造车时，李想让他All In
--------
3:56:41
--------
3:56:41
About 罗永浩的十字路口
本节⽬是⼀档由罗永浩主持的深度播客类节⽬，每集长达三到五个小时。 我们与时代浪潮中的⼈物展开对话，聚焦于科技与⼈⽂领域，讲述个体命运故事，探讨时代发展趋势。
Arts
Comedy
Technology
