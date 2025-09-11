五条人之仁科×罗永浩！近五个小时的变态超长对谈！

《十字路口》播客节目简介本节⽬是⼀档由罗永浩主持的深度播客类节⽬，每集长达三到五个小时。我们与时代浪潮中的⼈物展开对话，聚焦于科技与⼈⽂领域，讲述个体命运故事，探讨时代发展趋势。【本期介绍】和仁科面对面长谈是一件异常奇妙的事。在“土”与酷、流行与小众、无厘头与严肃、装疯卖傻与坦率真诚之间，他随心所欲，肆意往复摆荡。这些貌似严格对立的两极，完美和谐地统一在他一个人身上。那个周末，我们聊了一个整天，或者说是几十年。从海丰的穷街发廊到广州的陋巷碟店，从地摊的三无拖鞋到奢侈品牌的裤衩，从烟雾和汗臭缭绕的摇滚酒吧到音乐和呐喊刺破长空的万人体育场，从城中村逼仄的合租屋到阿那亚辽阔的海边。在这场漫长但其实并没有“终点”的对谈中，仁科用他特有的天马行空和略带神经质的方式，让整个过程充满了难以割舍的灵光与奇趣的碎片。所以这一次，我们做了一个放肆的决定：我们仅做最微小的剪辑工作，尽可能还原这场对谈的全貌。因此这期播客节目，有惊人的近五个小时时长。在观看或收听之前，请一定调整好心态，甚至作息时间，虽然你也可以用碎片时间断断续续地看完听完，但损失的很可能是罕见的、宝贵的，连续近五个小时的心流。你将要打开的，是一位风格上完全无法归类的当代艺术家，三十多年的音乐探索和心灵成长的完整编年史。我们把它献给坚称不死但不可避免地走向黄昏的摇滚乐，献给这个全人类撕裂和下行的艰难周期，献给那些不再热衷表达但并没有放弃思考的文艺青年。这听起来好像有些伤感，但其实整体上是非常欢乐的，毕竟他是我们热爱的那个独一无二的“神经病”仁科^_^《罗永浩的十字路口》第四期，我们的嘉宾是五条人之仁科。让他陪我们一起，度过这时代的晚上......或一个明晃晃的白天。【欢迎看完了全片的朋友们在评论区打卡留言和交流，相信对绝大多数人，这样的播客体验都是生平第一次，即便不是最后一次】【你将听到】00:00 原来仁科和罗老师是“农具组合”01:48 小时候竟然还是富二代06:24 被女同学捧着脸说“你好帅”13:28 也曾“黑白两道通杀”26:25 初中就开始听各路摇滚乐了32:06 小镇青春岁月的终结51:49 “完蛋，来了个正常人，某种意义上不帅了”1:02:32 仁科的“时光列车”思想实验1:04:50 仁科：不得不佩服我自己啊，也算是经商奇才。1:23:06 竟然还有一个人和仁科“发病的方式很像”1:25:44 罗老师深情回忆小河的“变态演出”1:29:17 既然穷途末路了，那就组乐队吧！1:33:54 罗老师“一辈子也没听过”的不插电演出1:49:19 土味美学的诞生2:00:15 那个著名的塑料袋 LOGO 是怎么来的2:05:04 为什么要用海丰话写歌2:23:19 早起演出的爆笑经历2:49:39 两次跟父亲流露感性2:55:14 参加乐夏的时候正在生阿茂的气3:01:30 意识到“哥红了”的瞬间3:51:44 参加综艺节目是一种逃离4:01:40 仁科是草蜢的粉丝4:35:22 结束前来一曲安可