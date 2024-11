Radio Stations Hrvatski Katolički Radio

This is a non-profit Catholic radio station covering 95% of Croation lands and border lands of neighboring countries. Freely available online.

About Hrvatski Katolički Radio HRVATSKI KATOLIČKI RADIO (HKR) je neprofitna radijska postaja s nacionalnom koncesijom. Osnivač i vlasnik Radija je Hrvatska biskupska konferencija, a započeo je s emitiranjem programa 17. svibnja 1997. godine, kada ga je blagoslovio i u rad pustio kardinal Franjo Kuharić. Svojim signalom pokrivamo 95 % teritorija RH i pogranična područja susjednih zemalja.



