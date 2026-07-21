Un pueblo donde se honra a los difuntos sin nombre. Una niña separada a la fuerza de su madre. Un concierto que unos músicos nunca imaginaron dar. Esta semana nos vamos a Colombia con tres historias inesperadas.

Una versión de “Instrumentos de guerra”, una de las historias que aparecen en esta antología, salió originalmente en inglés en el podcast Snap Judgment. Aquí puedes escucharla.

En nuestro sitio web puedes encontrar una transcripción del episodio.

Or you can also check this English translation.

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Este podcast es propiedad de Radio Ambulante Studios. Cualquier copia, distribución o adaptación está expresamente prohibida sin previa autorización.

A town that honors the unnamed dead. A girl torn from her mother. A concert a group of musicians never imagined they would have to perform. This week we’re heading to Colombia with three unexpected stories.

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