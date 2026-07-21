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371 episodes
- Herencias inusuales, viajes improbable, invenciones asombrosas y formas de volver a casa. Esta semana les traemos tres relatos peruanos. Regresamos en un par de meses con nuestra temporada 16. ¡Nos vemos!
En nuestra página web pueden encontrar un video de Renato Alarcón narrando un partido de fútbol imaginario.
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Unusual inheritances, improbable journeys, surprising inventions, and ways of finding your way home. This week we bring you three Peruvian stories. We’ll be back in a couple of months with our season 16. See you then!
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- Hoy nos vamos a Honduras y a Guatemala, para contarles sobre un hombre que se gana la vida guiando personas por uno de los caminos más peligrosos del planeta, el exilio de un presidente y una de las muertes más trágicas de la música latinoamericana.
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Today we go to Honduras and Guatemala, to tell you about a man who makes his living guiding people along one of the most dangerous routes on the planet, a president's exile, and one of the most tragic deaths in Latin American music.
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- Un pueblo donde se honra a los difuntos sin nombre. Una niña separada a la fuerza de su madre. Un concierto que unos músicos nunca imaginaron dar. Esta semana nos vamos a Colombia con tres historias inesperadas.
Una versión de “Instrumentos de guerra”, una de las historias que aparecen en esta antología, salió originalmente en inglés en el podcast Snap Judgment. Aquí puedes escucharla.
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A town that honors the unnamed dead. A girl torn from her mother. A concert a group of musicians never imagined they would have to perform. This week we’re heading to Colombia with three unexpected stories.
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Mon Laferte: Una conversación con la femme fatale de la música y su nuevo álbum, ya disponible07/03/2026 | 31 mins.Esta semana queremos compartir con ustedes un episodio especial de nuestros amigos de Latino USA. No se lo pierdan.
La cantautora chilena Mon Laferte es una máquina en la industria musical como activista, artista y feminista. Creció con sus héroes musicales chilenos guiándola, como Violeta Parra y Víctor Jara. Entonces, no es sorpresa que ella también siga sus pasos, trabajando por un mundo más justo para todos. Su nuevo álbum, titulado “Femme Fatale Vol. 2”, ya está disponible. Es una colección de 20 canciones sobre el amor, de esos amores que ya hay que dejar ir. También hay una canción sobre la industria musical. En este episodio especial de Latino USA en español hablamos con Mon Laferte sobre el feminismo, su nuevo álbum y lo que la inspira en su activismo.
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- Refaat Alathamna nació en la Franja de Gaza a finales de los 70, cuando Israel aún ejercía el control desde dentro. En ese entonces, no era tan extraño irse a estudiar al extranjero y Refaat decidió marcharse muy lejos, a un país del que nunca había oído hablar. Décadas más tarde, lo que aprendió en ese país terminaría salvándole la vida.
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Refaat Alathamna was born in the Gaza Strip in the late 1970s, when Israel still exercised control from within. Back then, it wasn’t all that unusual to go abroad to study, and Refaat decided to go far away, to a country he had never heard of. Decades later, what he learned in there would end up saving his life.
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