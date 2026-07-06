各平台片单repo来了，请大家收听。

shownotes：

01:18 腾讯片单

提到的剧集：《风禾尽起张居正》《千里江山图》《江山大同》《文城》《燕食记》《大醉凯旋》《赢风》《玉兰花开君再来》《第二十八年春》《这一秒过火》《潮热雨季未解之谜》《此刻的生活》《人间清醒》《开到荼蘼》《美人余》《开盘》《多喜一家人》《漂洋过海来送你》《囚徒之预演告别》《35而已》《原地逃离》《五个失踪的少年》《疯狂的黑鱼》《糖心菠萝》《藏锋》《铁证》《醉梦》已骂）《三体·大史》《龙骨焚箱》《异人之下·血战唐门》《万花世界》《明日乐园》《三线谜回》《我在废土世界扫垃圾》《十日终焉》《三体·黑暗森林》《吴邪私家笔记》《画梦录》《尚公主》《聊斋》《攀高枝》《大唐辟珠记》《将门独后》《归鸾》《来战》《凤舞九天》《赘婿2》《大奉打更人2》《剑来》《金色》《万古最强宗》

反感的剧集：《销声匿迹》《魂判九川》

1:28:04爱奇艺片单

提到的剧集：《重器》《小城良方》《虽然不能同时拥有一切》《伟大的长征》《魅影神捕》《两京十五日》《云初令》《长风起》《烟雨神游记》《爱情慢慢》《海岛舒服日志》《天才女友》《孔雀东南飞》《深渊无间》《余红》

1:49:25 优酷片单

提到的剧集：《狩谎》《夜班经理》《沉默的审判》《海盗船》《新生2》《悬案》《夜幕下的烟火》《无邪》《猎影者》《东方大侦探》《清明上河图之背水一战》《清明上河图之匹夫之怒》《清明上河图之相由心生》《清明上河图之山河火种》《谍报上不封顶》《天工之城》《九门》《今天也没变成玩偶呢》《镖人》《凡人修仙传2》《暗河传2》《少年歌行2之南明离火》《攻玉》《祝姑娘》《我不成仙》《无可替代》《模范健身房》《医生荣誉》《紫色大丽花》《不为人知的故事》

反感的剧集：《谷雨》《三尺之下》《绝顶富贵》

2:11:40 芒果片单

提到的剧集：《野狗骨头》《咸鱼飞升》《何不同舟渡》《小巷人家2》《江山为聘》

主播：

未来欣，媒体商务，wb@未来欣

锅锅，媒体人，wb@关雁北

叉叉，影视营销从业者，xhs@叉叉叉叉 wb@张老刚

剪辑：阿鲸

音乐：wb@陈知游园惊梦

【关于找点乐子Plus】

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