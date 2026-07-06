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快乐亚军runner-up

未来欣
After ShowsComedy
快乐亚军runner-up
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  • 快乐亚军runner-up

    108.优爱腾芒片单盘点：中女悬疑速速上桌，老中小登谁在溺爱？大IP改编往往变形，CP感氛围真是玄学！

    07/03/2026 | 2h 16 mins.
    各平台片单repo来了，请大家收听。
    shownotes：
    01:18 腾讯片单
    提到的剧集：《风禾尽起张居正》《千里江山图》《江山大同》《文城》《燕食记》《大醉凯旋》《赢风》《玉兰花开君再来》《第二十八年春》《这一秒过火》《潮热雨季未解之谜》《此刻的生活》《人间清醒》《开到荼蘼》《美人余》《开盘》《多喜一家人》《漂洋过海来送你》《囚徒之预演告别》《35而已》《原地逃离》《五个失踪的少年》《疯狂的黑鱼》《糖心菠萝》《藏锋》《铁证》《醉梦》已骂）《三体·大史》《龙骨焚箱》《异人之下·血战唐门》《万花世界》《明日乐园》《三线谜回》《我在废土世界扫垃圾》《十日终焉》《三体·黑暗森林》《吴邪私家笔记》《画梦录》《尚公主》《聊斋》《攀高枝》《大唐辟珠记》《将门独后》《归鸾》《来战》《凤舞九天》《赘婿2》《大奉打更人2》《剑来》《金色》《万古最强宗》
    反感的剧集：《销声匿迹》《魂判九川》
    1:28:04爱奇艺片单
    提到的剧集：《重器》《小城良方》《虽然不能同时拥有一切》《伟大的长征》《魅影神捕》《两京十五日》《云初令》《长风起》《烟雨神游记》《爱情慢慢》《海岛舒服日志》《天才女友》《孔雀东南飞》《深渊无间》《余红》
    1:49:25 优酷片单
    提到的剧集：《狩谎》《夜班经理》《沉默的审判》《海盗船》《新生2》《悬案》《夜幕下的烟火》《无邪》《猎影者》《东方大侦探》《清明上河图之背水一战》《清明上河图之匹夫之怒》《清明上河图之相由心生》《清明上河图之山河火种》《谍报上不封顶》《天工之城》《九门》《今天也没变成玩偶呢》《镖人》《凡人修仙传2》《暗河传2》《少年歌行2之南明离火》《攻玉》《祝姑娘》《我不成仙》《无可替代》《模范健身房》《医生荣誉》《紫色大丽花》《不为人知的故事》
    反感的剧集：《谷雨》《三尺之下》《绝顶富贵》
    2:11:40 芒果片单
    提到的剧集：《野狗骨头》《咸鱼飞升》《何不同舟渡》《小巷人家2》《江山为聘》
    主播：
    未来欣，媒体商务，wb@未来欣
    锅锅，媒体人，wb@关雁北
    叉叉，影视营销从业者，xhs@叉叉叉叉 wb@张老刚
    剪辑：阿鲸
    音乐：wb@陈知游园惊梦
    【关于找点乐子Plus】
    自2025年9月15日起，快乐亚军推出首个年度付费专辑：找点乐子plus版。本专辑包含6期正片，每两个月一更，2期番外和加量内容会随机掉落。专辑购买请看这里：点击🔗就可以啦~ 感谢大家的支持。
    苹果用户，可点击播客页面的右上角，分享到微信再打开链接，登录小宇宙后点击购买，如此苹果将不会拿走30%的手续费，感恩大家。
    【关于 快乐亚军】
    感谢快乐冠军们的收听，欢迎大家关注我们节目的官方微博@快乐亚军runner-up；也可以添加小助手平章的wx：yiqimoyu8，进群找我们玩耍；商务合作请加wx: alicia955，注明品牌及来意。最后如果大家可以给我们打赏，那将是对我们最大的鼓励，真诚鞠躬。
  • 快乐亚军runner-up

    107.漫谈75花（中）：闯国际、过低谷，有人差机遇有人缺好戏，好本子接接接

    06/25/2026 | 2h 6 mins.
    哈喽快乐冠军们，75花的姐姐们中期来啦。本次是双冰+汤唯+其他几位严格处于75-79年出生的姐姐，祝大家收听愉快~
    【时间轴】
    01：10 李冰冰part
    35：23 另一位冰冰part有缘再见
    36：01 汤唯part
    63：28 余男part
    74：59 刘涛part
    93：33 郝蕾part
    105：55 李小冉part
    117：38 温峥嵘part
    主播：
    未来欣，媒体商务，wb@未来欣
    锅锅，媒体人，wb@关雁北
    叉叉，影视营销从业者，xhs@叉叉叉叉 wb@张老刚
    剪辑：阿鲸
    音乐：wb@陈知游园惊梦
    【关于找点乐子Plus】
    自2025年9月15日起，快乐亚军推出首个年度付费专辑：找点乐子plus版。本专辑包含6期正片，每两个月一更，2期番外和加量内容会随机掉落。专辑购买请看这里：点击🔗就可以啦~ 感谢大家的支持。
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    【关于 快乐亚军】
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    感谢2026年4月及5月打赏的快乐冠军们：
  • 快乐亚军runner-up

    找点乐子plus1.0-番外2：漫谈《浪姐7》姐姐好，直播坏，哎呀又被全女综艺拿捏了

    06/11/2026 | 3 mins.
    大家期待的浪姐来了，废话不多说，开听吧朋友们。
    欢迎新来的朋友支持我们，找点乐子plus的专辑购买，请点击🔗哦~ 感谢大家的支持。
    苹果用户，可点击播客页面的右上角，分享到微信好友，在微信内打开链接，登录小宇宙后点击购买，如此苹果将不会拿走30%的手续费，感恩大家。
    shownotes：
    00:00掌声送给本届浪姐的观众和姐姐！
    04:45《浪姐7》官宣时的初感受和直播综艺的问题
    12:35 初舞台的意外与惊喜
    21:00 本届我们印象深刻的舞台和背后的故事
    56:40 让我们格外惊喜的姐姐们
    68:50 舆论场和节目组对女艺人太不公平
    76:43从《浪姐》《披哥》的舞台、制作、故事线看芒果的大型双标
    90:39 我们需要更多精彩的全女综艺！
    主播：
    未来欣，媒体商务，wb@未来欣
    锅锅，媒体人，wb@关雁北
    叉叉，影视营销从业者，xhs@叉叉叉叉 wb@张老刚
    剪辑：阿鲸
    音乐：wb@陈知游园惊梦
    【关于 快乐亚军】
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  • 快乐亚军runner-up

    106.漫谈白玉兰归属：女演员名额不够建议增加！好作品不表彰更待何时？

    06/02/2026 | 1h 29 mins.
    Hello快乐冠军们，一年一度的白玉兰的预测又来啦，今年的入围名单大家都看了吗？感受如何呢？当然我们的预测大赛还在继续，让我们看看谁是今年的预测王！
    同时！感谢更适合国人肤质的科学护肤品牌「谷雨」对本期节目的大力支持！陪我们过完春节，又陪我们看白玉兰，真是快乐亚军的好朋友！我们和谷雨一起，祝大家的头脑和皮肤都能一直年轻有活力。
    想要紧致淡纹、提升素颜好气色的朋友们，一定要试试谷雨的新科技细胞泌素【逆时针】
    「购买方式」
    1、点击下方链接或复制淘口令，直达领券购买
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    记得下单和客服备注【快乐亚军】，领取粉丝专属额外加赠好礼！
    【时间轴】
    00：40 喜提老朋友谷雨再合作！
    04：09 白玉兰前哨免责声明
    06：40 最佳女主角part
    23：20 最佳男主角part
    33：00 最佳女配角part
    61：26 最佳男配角part
    72：23 最佳中国电视剧&最佳导演part
    77：23 最佳原创编剧&最佳改编编剧part
    82：10 最佳摄影&最佳美术part
    主播：
    未来欣，媒体商务，wb@未来欣
    锅锅，媒体人，wb@关雁北
    叉叉，影视营销从业者，xhs@叉叉叉叉 wb@张老刚
    剪辑：阿鲸
    音乐：wb@陈知游园惊梦
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    105.漫谈75花（上）：高光与跌撞，天赋和野心，回看四大花旦的“作品时代”

    05/26/2026 | 1h 25 mins.
    Hello，快乐冠军们～
    这一期，我们开始进入到我们的75花系列。
    为啥是系列呢？因为姐姐们的履历实在太太太丰富太太太精彩！聊不完，根本聊不完～
    因为希望把四旦双冰放在一起聊，所以这六位中有几位不是75-79年出生的，但除了她们六位的女演员们，我们都会按照75-79年出生来盘。
    【时间轴】
    00:40 铛铛铛～让我们来聊聊星光璀璨的75花
    02:15 赵姐，无缘相见part
    02:28 周迅part
    37:42 徐静蕾part
    51:38 章子怡part
    68:35 姐姐们的履历丰富得像活了几辈子

    主播：
    未来欣，媒体商务，wb@未来欣
    锅锅，媒体人，wb@关雁北
    叉叉，影视营销从业者，xhs@叉叉叉叉 wb@张老刚
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About 快乐亚军runner-up
经常胡说八道，尽量保持真实的聊天节目。 影视/综艺/明星/吐槽/日常/发疯，这里有你不一定关心的文娱行业的种种，也有我们关于自己难以隐藏的一面。 本节目由未来欣、锅锅 、叉叉，三个女的共同主持。 听了快乐亚军，希望大家都能成为快乐冠军。 商务合作： 请加微信alicia955
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