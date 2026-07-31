Die Maus zum Hören - Lach- und Sachgeschichten. Heute: mit einem Besuch in einer Schlüsselwerkstatt, Detektivin Cleo, einem Verlies in einer Burg, mit Verena und natürlich mit der Maus und dem Elefanten. Du hörst eine Wiederholung:



Rate mal! - Wer bin ich? (4:43)

Maus-Reportage - Schlüsselwerkstatt beim Schlosser (12:03)

Detektei Cleo Fischer - Das Fußballturnier (25:25)

Maus-Reportage - Burg Reifferscheid (39:17)

Frage des Tages - Warum heißt es Schlüsselbein? (48:16) Von Verena Specks-Ludwig.