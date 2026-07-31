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467 episodes
- Die Maus zum Hören - Lach- und Sachgeschichten. Heute: mit Elchen in der Nacht, einem Gartenschläfer und seinem Geheimnis, Gemütlichkeit am Lagerfeuer, mit Nina und natürlich mit der Maus und dem Elefanten. Du hörst eine Wiederholung.
Nachtwanderung Burg Blankenheim (01:05)
Erzähl mal! - Draußen schlafen (10:09)
THEO - Das Geheimnis des Gartenschläfers (15:49)
Frage des Tages - Warum sind Elche nachts unterwegs? (28:57)
Lagerfeuer und Musik (43:51)
Maustisch - Chips selber machen (50:29) Von Nina Heuser.
- Die Maus zum Hören - Lach- und Sachgeschichten. Heute: mit Paaren und Pärchen, Waschmaschinen, die Socken fressen, tierischen Baumeistern, mit Nina und natürlich mit der Maus und dem Elefanten. Du hörst eine Wiederholung:
Erzähl mal! - Paare und Pärchen (3:57)
Cleos Detektei - Rüsselgeister (8:47)
Sachgeschichte - Können Waschmaschinen Socken fressen? (22:39)
Sachgeschichte - Warum hat ein Ä zwei Punkte? (32:11)
Bauen für die Liebe - Tierische Baumeister (43:29) Von Nina Heuser.
- Die Maus zum Hören - Lach- und Sachgeschichten. Heute: mit Hunden, Detektiv Cleo Fischer, Gassi gehen im Tierheim, mit Marie und natürlich mit der Maus und dem Elefanten. Du hörst eine Wiederholung:
Sachgeschichte - Seit wann gibt es Hunde? (1:18)
Rate mal (8:44)
Frage des Tages - Warum sind Hundeschnauzen so nass? (13:19)
Maus-Hörspiel - Cleo Fischer (21:27)
Maus-Reportage - Schulhund Flocke (34:14)
Tierische Doku - Gassi gehen im Tierheim (41:45) Von Marie Güttge.
- Die Maus zum Hören - Lach- und Sachgeschichten. Heute: mit einem Ausflug in den Supermarkt, Detektivin Cleo Fischer und einer Erpressung, einem Beruferätsel, mit Nina und natürlich mit der Maus und dem Elefanten. Du hörst eine Wiederholung:
Ausflug in den Supermarkt (01:13)
Detektivin Cleo Fischer (08:32)
Frage des Tages - Warum ist eine Klarsichtfolie durchsichtig? (21:21)
Christophs Wortschatzkiste (33:02)
Maus -Lieblingslied (43:04)
Rate mal! (46:36)
Von Nina Heuser.
- Die Maus zum Hören - Lach- und Sachgeschichten. Heute: mit einem Besuch in einer Schlüsselwerkstatt, Detektivin Cleo, einem Verlies in einer Burg, mit Verena und natürlich mit der Maus und dem Elefanten. Du hörst eine Wiederholung:
Rate mal! - Wer bin ich? (4:43)
Maus-Reportage - Schlüsselwerkstatt beim Schlosser (12:03)
Detektei Cleo Fischer - Das Fußballturnier (25:25)
Maus-Reportage - Burg Reifferscheid (39:17)
Frage des Tages - Warum heißt es Schlüsselbein? (48:16) Von Verena Specks-Ludwig.
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About Die Maus zum Hören
Die Maus zum immer wieder hören. Jeden Tag mit einer neuen Folge, die eine Stunde lang ist. Mit dabei viel Lach- und Sachgeschichten, viel Musik und natürlich mit der Maus und dem Elefanten.Podcast website
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