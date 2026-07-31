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CheckPod - Der Podcast mit Checker Tobi

Bayerischer Rundfunk
Education for KidsKids & Family
CheckPod - Der Podcast mit Checker Tobi
Latest episode

149 episodes

  • CheckPod - Der Podcast mit Checker Tobi

    CheckPod Klassiker: Lachen | Von kitzligen Tieren und Lach-Yoga

    07/31/2026 | 20 mins.
    Hier sind sie wieder und verkürzen euch die Sommerpause: Die Folgen der ersten CheckPod-Staffel. Unsere Klassiker aus dem Archiv. Hier wird gecheckt, warum man manchmal weinen muss, wenn man lacht? Ob auch Tiere lachen können und ob man sich wirklich totlachen kann? (Autorin: Annabelle Zametzer)
  • CheckPod - Der Podcast mit Checker Tobi

    CheckPod Klassiker: Zähne | Von Zahnpasta und Vampiren

    07/24/2026 | 21 mins.
    Hier sind sie wieder und verkürzen euch die Sommerpause: Die Folgen der ersten CheckPod-Staffel. Hier wird gecheckt, warum wir so unterschiedlich große Zähne haben, was in der Zahnpasta drin ist und ob es wirklich Vampirzähne gibt? (Autorin: Annabelle Zametzer)
  • CheckPod - Der Podcast mit Checker Tobi

    CheckPod Klassiker zum immer Wiederhören

    07/22/2026 | 0 mins.
    Übermorgen geht es los: Dann könnt ihr hier Woche für Woche nochmal die erste CheckPod-Staffel hören. Bis zur neuen Staffel ab 18. September - immer zuerst in ARD Sounds.
  • CheckPod - Der Podcast mit Checker Tobi

    Der CheckPod macht Sommerpause

    06/12/2026 | 0 mins.
    Checker Tobi macht eine Pause und kommt im Herbst wieder.
  • CheckPod - Der Podcast mit Checker Tobi

    Fliegen | Hoch hinaus

    06/05/2026 | 24 mins.
    Hier wird gecheckt, wer alles fliegen kann, wie hoch ein Flugzeug steigt und ob wir irgendwann alle fliegen, statt Auto zu fahren? (Autorin: Annabelle Zametzer)
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About CheckPod - Der Podcast mit Checker Tobi
Der Checker zum Hören! Tobi checkt zusammen mit einem Kind drei Fragen zu einem Wissensthema. Lustige Experimente, kluge Expertinnen und Experten sowie die schlaue Datenbank helfen ihnen dabei. Und am Schluss jeder Folge verrät Checker Tobi ein persönliches Geheimnis. Ob es um Bäume, Märchen oder Schleim geht, im CheckPod macht Wissen Spaß und gute Laune. Alle neuen Folgen gibt es immer eine Woche vorab exklusiv in ARD Sounds.
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