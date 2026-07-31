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CheckPod - Der Podcast mit Checker Tobi
Bayerischer Rundfunk
Latest episode
149 episodes
- Hier sind sie wieder und verkürzen euch die Sommerpause: Die Folgen der ersten CheckPod-Staffel. Unsere Klassiker aus dem Archiv. Hier wird gecheckt, warum man manchmal weinen muss, wenn man lacht? Ob auch Tiere lachen können und ob man sich wirklich totlachen kann? (Autorin: Annabelle Zametzer)
- Hier sind sie wieder und verkürzen euch die Sommerpause: Die Folgen der ersten CheckPod-Staffel. Hier wird gecheckt, warum wir so unterschiedlich große Zähne haben, was in der Zahnpasta drin ist und ob es wirklich Vampirzähne gibt? (Autorin: Annabelle Zametzer)
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About CheckPod - Der Podcast mit Checker Tobi
Der Checker zum Hören! Tobi checkt zusammen mit einem Kind drei Fragen zu einem Wissensthema. Lustige Experimente, kluge Expertinnen und Experten sowie die schlaue Datenbank helfen ihnen dabei. Und am Schluss jeder Folge verrät Checker Tobi ein persönliches Geheimnis. Ob es um Bäume, Märchen oder Schleim geht, im CheckPod macht Wissen Spaß und gute Laune. Alle neuen Folgen gibt es immer eine Woche vorab exklusiv in ARD Sounds.Podcast website
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CheckPod - Der Podcast mit Checker Tobi
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