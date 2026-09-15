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272 episodes
- ایران درگیر جنگی فرسایشی با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل است و چین، به عنوان یکی از شرکای استراتژیک ایران شناخته میشود. کمک چین به ایران در این جنگ چه بود؟ چرا زمانی در خیابانهای ایران، معترضانی شعار «مرگ بر چین» سر میدادند؟ طرح شراکت جامع راهبردی 25 ساله ایران و چین چه بود و چه شد؟ اساساً روابط بین ایران و چین چه تاریخی دارد؟ ما در این قسمت به این سوالات پاسخ دادهایم.
- تاریخ اسرائیل، تاریخی است سراسر نبرد، و اصلیترین ابزار اسرائیل برای این نبرد تمام وقت، ارتش و البته دستگاههای امنیتی اسرائیل، هستند؛ موساد، آمان، شینبت. ما در این قسمت به سراغ تاریخ نهادهای امنیتی و نظامی رفتهایم و به این سوالات پاسخ دادهایم که نهادهای امنیتی و نظامی اسرائیل چطور به وجود آمدند و در طول تاریخ، با چه چالشهایی مواجه شدند.
- «فروتنی، صداقت، ایمان به خدا، عدالت، وحدت، تلاش برای کسب حلال، برخورداری از فضیلتهای روحی، داشتن امید به آینده، برخورداری از فرهنک غنی، کسب علم و همچنین عشق به وطن و ملت ازجمله مکارم اخلاقی است که همواره باید در قلب ترکمن زنده و پایدار باشد.» این جملهای مشهور از جلد اول کتاب روحنامه، اثر صفر مراد نیازوف اولین رئیس جمهور کشور ترکمنستان بود. کتابی که از طرف حکومت مقدس خوانده شده، کتابی که از تاریخ پنجهزار ساله ترکمنها میگوید! اما سوال، آیا ترکمنستان چنین تاریخی دارد؟ آیا واقعاً مردم ترکمنستان این ادعا را باور دارند؟ ما در این قسمت به سراغ داستان ترکمنستان و دیکتاتورهایش رفتهایم.
- مواجهه حزب توده با انقلاب اسلامی چه بود؟ چطور یک جریان کمونیستی توانست مدتی در کنار اسلامگراها نفس بکشد؟ چه کرد که بسیاری از مخالفان جمهوریاسلامی کارنامه بعد از انقلاب این حزب را به شدت نقد میکنند؟ سرنوشت این حزب چه شد؟ چطور نتوانست در فضای سیاسی جدید باقی بماند؟ ما در این قسمت به سراغ داستان حزب توده، از انقلاب 1357 تا روزی که به زوال رسید، رفتهایم.
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About MovarekhPodcast احمدهاشمی
ما در پادکست مورخ ، هر بار یکی از پازل های تاریخ جهان را کنار هم می گذاریم...نوش گوش هایتان!Podcast website
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