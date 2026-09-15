«فروتنی، صداقت، ایمان به خدا، عدالت، وحدت، تلاش برای کسب حلال، برخورداری از فضیلتهای روحی، داشتن امید به آینده، برخورداری از فرهنک غنی، کسب علم و همچنین عشق به وطن و ملت ازجمله مکارم اخلاقی است که همواره باید در قلب ترکمن زنده و پایدار باشد.» این جمله‌ای مشهور از جلد اول کتاب روحنامه، اثر صفر مراد نیازوف اولین رئیس جمهور کشور ترکمنستان بود. کتابی که از طرف حکومت مقدس خوانده شده، کتابی که از تاریخ پنج‌هزار ساله ترکمن‌ها می‌گوید! اما سوال، آیا ترکمنستان چنین تاریخی دارد؟ آیا واقعاً مردم ترکمنستان این ادعا را باور دارند؟ ما در این قسمت به سراغ داستان ترکمنستان و دیکتاتورهایش رفته‌ایم.