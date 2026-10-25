逐字稿：



大家好，這裡是CRI James漫談，我是James。今天應該是第三十集，我還在旅途過程，只是想有些事情就跟大家分享一下。



第一個可能就是今天早上我就碰到兩個人，一個是旅館的服務生，我就跟他推薦我們CRI的頻道。他應該是一個工讀生吧，那因為她的服務也很好，那我覺得應該讓他知道一下。再來就是路上有一些募款的，有一個年輕人在募款，我也趁他跟我在聊天的時候，也介紹我們CRI的頻道。這個就是我的日常了，就是如果有需要、有機會，就會推廣我們的頻道。



那我在計算的時候，給那位年輕人講，我說你每個月投1000塊，那年化報酬15%，40年就會有3000萬。我以前一直認為是1000萬，我們以前都是用10%來算，那現在用15%的話，一個月1000台幣，40年就有將近3000萬，那你如果投1萬台幣，那就三億，所以富有是天賦，這個是必然。所以跟大家分享今天早上我碰到兩個年輕人，那跟他推廣我們的CRI。



再來，這次我去旅行，我是去挪威，主要是挪威啦，那這些朋友以前我們也去過葡萄牙。我發現從葡萄牙那一次開始到今天這一次的挪威之旅，大家都變得更有自信、更快樂，更願意花錢。這是我很高興的事情，就是說之前他們就不敢借錢，而且有些是家庭主婦，那他們現在的投資非常的成功，家裡先生也都很信任，結果現在他們都過得非常快樂。有的人去借信貸，有的家裡房子賣了，那這半年來就可能就台幣就幾千萬就賺到手，所以他們出來玩，就是非常的高興。所以我可以看到，接觸CRI之後的朋友從有點迷茫到快樂到自信，這是我們頻道最高興看到的，也是我們的目的，我們的目的。我們沒有什麼，就是希望大家都長期能夠富裕、快樂、幸福，關係非常的好。



再來就是，我會貼一些挪威的照片在X上面啦，旅遊的照片。我去挪威這一趟，我就發現挪威是一個北歐的國家，是一個非常快樂的、比較相對快樂的國度，富裕和快樂的國度。因為你可以看到他們的服務生跟臉部的笑容，跟一般的像美國的服務生是不一樣的，他們的微笑是從心裡面發出來的。我想跟他們的福利政策，還有挪威的主權基金給這個國民帶來非常安心的力量。那挪威也是非常環保，所有的店都是接近天然發電，還有挪威的水資源很多，所以跑遍全世界唯一水量最強的可能就是挪威，那個水龍頭一打開出來那個水幾乎是高壓，洗澡什麼都非常舒服，不像美國的水龍頭都是控制水壓的。當然神水也是很重要啦，只是說因為挪威這個天時地利人和，他們這個雖然很冷，可是他們的資源其實蠻豐富的，也有去看他們鰈魚的養殖。那個養殖場只只好幾億美元，光一個season，就五六尺的鰈魚養殖的老闆就大概值五六億美元。所以挪威的鰈魚養殖、鯖魚養殖，還有那個螃蟹、麵包蟹，螃蟹的產量很多，吃的可能很少，所以那個真的是物質還是蠻豐富的。



再來就是挪威的風景真的是美麗啦，因為他們就是冰河時期所切割出來的那種陡峭的山峰，很深的河谷，所以這是他們天然資源美麗的地方。東北角，台灣東北角很漂亮，可是挪威整個國家的海岸都跟東北角比東北角更漂亮，就是他們有很多峽灣裡面也有一些島嶼。所以真的是美麗，尤其是我們去羅浮敦的那一個區域，羅浮敦很多漁港，很漂亮，我們有坐船出去外海，真的是漂亮。那有羅浮敦的魚屋，就是以前捕魚的漁民所住的，他們把它整修的非常棒，那環境也不錯。所以去挪威的朋友，我也是建議應該要去羅浮敦，去那邊漫遊，很棒。好，這是我旅遊的經歷，那我會把照片貼到X上面，讓大家看一些我看到的景象。



再來我們談到投資，這個AI的爆發，AI現在才開始而已，雖然我們已經長了那麼長的時間，可是AI的真值跟AI真正的爆發還沒開始。現在就很像這個物聯網剛出來，可是物聯網會變成怎麼樣，那時候沒人知道，只是說升級於早找資料，後來物聯網現在變成這個YouTube，變成臉書，變成這個亞馬遜，變成這個Google、Meta，微軟、Apple等等等，這些都不是我們當初物聯網所知道的，剛開始出來不知道會發展到今天。那現在物聯網加上整個AI，AI這個東西我們還在explore，還在開發當中，所以AI的運用是會比現在增加千倍、萬倍，就是好像你沒有物聯網、沒有YouTube，你都不知道到了YouTube，現在的YouTube跟現在的這個這個網路世界跟過去比起來可能是100倍的成長。現在AI可能要1000倍、1萬倍的成長會超乎我們的想像，所以年化報酬15%應該都很保守。



那我跟大家分享有一個頻道，那個最佳拍檔，這個頻道我每天它的新出來的知識我都會聽，那當然不是每一個影片我都，有一些只是講一些蠻技術的東西，那有一些講到有一些商業模式的東西，我就會比較注意，我就會比較注意。那他在一天前吧，一天前，我不知道他這邊標示一天前，就是沒有APP的百億估值AI助理，InstinctAI助理。那這個AI助理很特別，就是說它沒有APP。它就是好像有一個真人在一個電話上，或是你的聯絡簿上，或者是你的message上面，那他是有一個virtual的，可能email或電話。那它的整個computing power agent都是在他那邊運算。所以你現在這個agent，你就是它可以上網，你的螢幕看到的所有的東西它都可以打開，只看你的授權。你授權它email，它就可以在他的電腦上打開email，它可以查你的schedule，它可以幫你預約，它也可以幫你找適當的衣服，你把你給它的身材，你你你可能就是自己照一下你的身體，你的個人video，再把你的櫥櫃裡面的這個衣服掃一下，就說我今天要去參加一個宴會，那你覺得我應該搭配什麼，那他可能就會幫這些衣服穿上，給你秀一下，那你自己選哪一個好。這個你都不用打開APP了，你只要跟他對話就可以了。



那他有時候也會跟你講，哦這個有一個，你要回美國了，那你這個時候，什麼時候要出發，那你那個，你把ETA申請了嗎？類似的。他會提醒你，哦那可以預約輪椅或什麼的。那他看到信件裡面，信箱裡面有緊急的信件，比如說從國稅局來的或者從DMV來的，他會說哦這個要先處理哦，他就會通知你。所以這個沒有APP的，所以你也可以說哦我現在準備要去登山，那我現在你幫我挑幾件適合的，那他就會挑幾件衣服給你，那你就好下單就好了。通常一般用這個AI的人，他們估計你用了三個禮拜之後，你開始會信任他，所以你開始會把信用卡交給他，那他會幫你去買東西。你說哦我現在緊急要到歐洲巴黎，三天後幾點以前一定要到，到那個會場，那就會幫你定機票、定交通車、定旅館。所以這個AI已經沒有APP了，所以以後的電腦可能，我們都不用APP，我們也不知道以後開發者，開發電腦的人不用給UI，不用UI給人類了，它只可能只是一個手機，那上面有一個螢幕就好像一個虛擬的人，那你可以改變它是一個男生、女生或者是他的穿搭，你就對著屏幕跟他講話。哎比如說，那個James助理，那我現在在這裡這個旅館，那我中午想吃什麼，那你幫我去訂個餐過來。那他知道你喜歡吃牛排或喜歡吃什麼，他就會問你，啊你今天喜歡吃牛排嗎？還是你想要吃鵝肉等等等。



所以以後我們的跟電腦的介面就不是APP了，那就是還有它可以說，哎我們這個明年要去北海道，那你幫我規劃一下北海道的最佳行程，那幫我產生報名表，那通知這些人看他們要不要報名參加，你去幫我找個旅行社，就簽給我行程報告、費用，他就幫你了，那就做完了，連報名表他也寄出去了，那他們回來了，他會告訴你，哦現在已經有十幾個報名了，等等等。所以以後AI是這樣用的。那你要知道，大家都用agent的時候，那那個算力一定會百倍千倍的增加，這為什麼Elon Musk跟Sam Altman還有大家都說現在不是業務不足，是供給不足，所以我們的投資現在可能會剛起漲，而且會爆發式的上漲。所以大家一定要，這個是我們這個generation還有CRI的朋友最佳的機會。



致富是必然啦，致富是必然，那花錢需要能力，所以大家不要擔心沒錢，應該是我們是非常富裕，十幾一百億美元都不是問題，只要你努力認真的投資，有錢繼續買進。那花錢需要能力，所以我就是要鼓勵大家要在適當的狀況下，花錢買到人生的體驗，這是錢的真正目的，我們賺錢真正目的不是變成遺產，而是要把他花掉。這個是我們今天的James漫談的內容，那因為我是隨性的，所以也沒有打草稿，也沒有說，不會有文字稿。那我看看這個AI能不能幫我產生文字稿，或者是有朋友可以產生文字稿，再傳給我，我再把它貼到X上面跟臉書吧。好，那今天就先跟大家聊到這裡，這隨機及時的啦，本來是到11月初才會跟大家聊天，那今天剛好有空檔，就跟他說說話，好，那就謝謝，就先這樣，那我們11月見，拜拜。