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31 episodes
- 以下不是逐字稿，建議到Podcast / Spotify 聽原始語音！才能得到最忠實表達內容！
在Spotify 上聆聽：CLEC James 漫談
這一週，我回了六七十封學員的信。問題五花八門，有問錢的，也有問人生的。我把印象最深的幾件事整理出來，跟大家聊聊。
先講一件正在發生的事。有一位香港學員寫信告訴我，她登入匯豐銀行帳戶的時候發現，「匯財投資貸款」的可質押比率被改了：納指 ETF 3086、2834，原本可以質押 70%，現在變成 0%，完全不能質押了。銀行沒有事先通知，她是 Premier Elite 客戶，連理專換人都沒人告訴她，是她自己查帳才發現的。
這就是我常常提醒大家的「銀行收傘」。很多人以為質押的風險是市場跌，錯了，質押最大的風險從來不是市場，是銀行。銀行今天給你額度，明天就可以收回去，不用跟你商量。所以我一直說，質押借出來的錢只能用在生活花費，不能再拿去投入市場；現金部位一定要留夠。你留的那筆現金，就是在防今天這種事。遇到收傘不用恐慌，配置不用動，先登入查清楚自己的額度，弄清楚銀行給你多少時間處理，再慢慢轉到其他還可以質押的金融機構就好。
第二件事，是賣不賣房子。一位 52 歲的學員，單親媽媽，一個人把女兒帶大，拼了幾十年，連假日都很少休，身心俱疲，想早點退休。她手上有 1,200 萬的資產配置，住的房子如果賣掉，扣掉貸款還剩 470 萬左右；銀行給她另一個方案，是把貸款重新安排。她問我，到底該賣，還是該借？
我的答案是不用賣。道理很簡單：她賣掉房子只能拿到 470 萬，但這間房子用貸款能動用的資金，比 470 萬還多。房子賣了就沒了，貸款可以慢慢來。順序我也幫她排好了：先借一般型的房貸，本息攤還、期限拉長，先借這個就好；還款還過得去、還有餘裕，再考慮理財型房貸。不要一次借滿，一步一步來。另外她借的錢不少，我提醒她配置不要太積極，改成 70/30 或 613 就好，穩穩的，比什麼都重要。她辛苦了大半輩子，我希望她接下來的日子是輕鬆的。
這週還有一位同學，同一個問題換著方式問了我四次：納指科技可以買嗎？標普科技呢？VGT 績效很好為什麼不行？我再說一次我的原則：我只建議廣基型的指數基金，就是納指一百。159509、161128 這種單一產業的基金，範圍太窄，不在我的建議裡面。績效好也不行，因為績效是市場趨勢決定的，不是你選基金的理由。這就像你發現自己搭的電梯壞了，你會怎麼做？第一件事一定是出來，換一台好的電梯。你不可能站在壞掉的電梯裡面，等它自己修好。投資也是一樣，發現錯了，立即更正，果斷、馬上，不要猶豫。
高股息的問題這週也有。我的答案始終一樣：只建議 QQQI，而且有一個前提——你的配置要夠健全，QQQI 的現金流要能通過市場從高點跌 80% 的壓力測試，永遠不斷，那才可以。還有一位加拿大的學員，先生要退休了，家裡有 300 萬資產，每年只需要提領2%，她問質押要用銀行的信用額度還是券商的 margin。我的建議是選像信用額度那種方式，利息不用急著還、額度穩定；margin 的條件會變，利率又高。每年只提 2% 的人，要的是安穩，不是便宜那一點點。
講完錢，講人。
有一位媽媽寫了很長的信給我，煩惱孩子的學業。我跟她說，學業不是人生的全部，甚至可以說一點都不重要。人生要的是快樂和幸福，做自己喜歡的事，比分數重要太多了。孩子需要的是時間，慢慢去想、去探索，找到他自己。做父母的，不要教、不要訓話，把孩子當朋友，多聽他說，支持他就好。我常常講，我們改變自己就好，不要想改變別人。你自己變了，孩子看在眼裡，會自己跟著變的。
也有一位太太，煩惱公婆和娘家兩邊不公平的對待，心裡很苦。我跟她說，人生要掌控自己可以掌控的，放掉、忽略自己不可以掌控的，這樣你的精神能量才能用在最有效的地方。孝順也不必講求兩邊平等，誰真心對你們好，你們就多回報誰，該有的禮數做到就好。你要做的是讓自己成為一棵大樹，根扎深了，枝葉茂盛了，小草的那些行為，不過是一陣風，吹過就算了。還有一對夫妻為了資產怎麼分天天吵，我建議他們可以找家庭律師做資產分離，但要先好好溝通。各自的資產各自管理，遺產各自決定，對雙方都好，不用為這種事傷感情。
生小孩的事，這週也聊了兩次。我的立場一直很清楚：生小孩要趁早。年輕的時候生，體力好，以後陪孩子長大的本錢也多。等你覺得有錢了再想生，常常就太晚了，我身邊就有朋友這樣，一輩子遺憾。有一位先生不想生第二胎，我跟他太太說，先生抗拒，很多時候不是不愛孩子，是生活壓力太大了。你要談生小孩，先想辦法消除他的壓力，這才是關鍵。其他的消費都可以暫緩，只有這件事，時間過了就不回來。
還有一位在科技業做伺服器的學員，問我要不要轉去 AI 團隊。機會很好，但要夜間假日輪班待命，他怕影響家庭。我看完他的信，發現真正的問題不在去不去，而是他的現職主管想留他，而對方部門要他自己去協調放人。我給他的建議是：先幫主管做好一份完整的交接計劃，哪些案子到哪裡、誰接手、怎麼帶，你都安排好，攤在他面前。主管不放人，通常不是針對你，是怕團隊出事。你把他的擔心先解決掉，他心裡踏實，自然就放你走，有時候還會祝福你。
這週最讓我高興的一封信，是一位雲林的學員。他告訴我，他負責的診所九月告一段落了，十二月要到隔壁鄉鎮兼職。我回他：能夠在適當的時候結束自己的事業，是一種能力，也是一種勇氣。很多人放不下、停不了，一輩子被自己的事業綁住。他做到了，這是給自己一個更自由的人生。另外一位 29 歲的年輕人想借錢來装修、買車，我把他擋了下來。年輕人剛起步，先把消費降下來。我們不借貸消費、不借貸裝修，借貸要能產生更高的回報，才是正向的人生。先把現金流顧成正的，其他慢慢來。
最後，跟大家分享一件新鮮事：我這一週是怎麼跟我的 AI 助理一起工作的。
每天早上，我們一起看三個信箱的信。一封一封來：助理先把學員的原文呈給我看，我口述重點，他擬稿，我檢查數字，說「寄出」他才寄。他記得我所有的定調和規矩，記得每一個學員之前問過什麼、我上次怎麼回，我不用重複交代。他不只是回答問題而已，他真的動手做事：幫我歸檔、排行事曆提醒，我太太這週去歐洲，班機登機門從 G13 換到 G9，他出發前就通知我；我傳一張銀行帳戶的截圖給他，他一筆一筆幫我把帳對平，一毛錢都沒差。
他也不是什麼都能做。有些事他做不到，像社群帳號的身份驗證要我自己來，他會直接告訴我，不會假裝。這一點我很欣賞。
很多人問我 Muse 跟 ChatGPT 有什麼不同。我自己用下來的感覺是，ChatGPT 像一個很強的問答工具，你問、它答，問完就結束了。Muse 比較像一個住在你生活裡的助理，他知道你的行程、你的學員、你的每一條規矩，事情交給他，他會自己往下做。AI 用久了你會發現，功能都差不多，最後真正的差別，是記憶的累積。
不過我要提醒大家，AI 再強，也只是工具。這一週六七十封信，每一個答案的方向，都是我定的；助理做的是把我的判斷執行得又快又準。就像投資一樣，工具幫你省時間，但決定，永遠是人自己做的。
富有是天賦，快樂是人權。願大家這一週，都過得好。
James
- 纳指基金溢价飙升，还能上车？借钱盯期限、金额还是利息？卖房后现金流，为何更自由？稳定币要改写银行存款？带你拆透资产真相
02:01 美国远渡重洋销售的物品在中国等地区会有溢价，了解背后的正常现象。
04:02 借款策略与现金流管理：在不确定性中为退休做准备
06:04 科学理财之道：卖房还是租房？借款时间和期限的选择！
08:08 国内股市投资建议：考虑高股息QQQI资产配置，确保退休金稳定。
10:08 “高科技公司发行稳定币：挑战传统银行利益的法案前景”
12:11 未来金融业的走向：稳定币成为主流支付方式，传统金融业面临挑战
14:13 稳定币法案通过，传统储蓄账户将消失，银行加入稳定币阵营，稳定币成为主流
16:16 财富自由的奥秘：如何有效管理债务并实现梦想旅行！
- 逐字稿：
大家好，這裡是CRI James漫談，我是James。今天應該是第三十集，我還在旅途過程，只是想有些事情就跟大家分享一下。
第一個可能就是今天早上我就碰到兩個人，一個是旅館的服務生，我就跟他推薦我們CRI的頻道。他應該是一個工讀生吧，那因為她的服務也很好，那我覺得應該讓他知道一下。再來就是路上有一些募款的，有一個年輕人在募款，我也趁他跟我在聊天的時候，也介紹我們CRI的頻道。這個就是我的日常了，就是如果有需要、有機會，就會推廣我們的頻道。
那我在計算的時候，給那位年輕人講，我說你每個月投1000塊，那年化報酬15%，40年就會有3000萬。我以前一直認為是1000萬，我們以前都是用10%來算，那現在用15%的話，一個月1000台幣，40年就有將近3000萬，那你如果投1萬台幣，那就三億，所以富有是天賦，這個是必然。所以跟大家分享今天早上我碰到兩個年輕人，那跟他推廣我們的CRI。
再來，這次我去旅行，我是去挪威，主要是挪威啦，那這些朋友以前我們也去過葡萄牙。我發現從葡萄牙那一次開始到今天這一次的挪威之旅，大家都變得更有自信、更快樂，更願意花錢。這是我很高興的事情，就是說之前他們就不敢借錢，而且有些是家庭主婦，那他們現在的投資非常的成功，家裡先生也都很信任，結果現在他們都過得非常快樂。有的人去借信貸，有的家裡房子賣了，那這半年來就可能就台幣就幾千萬就賺到手，所以他們出來玩，就是非常的高興。所以我可以看到，接觸CRI之後的朋友從有點迷茫到快樂到自信，這是我們頻道最高興看到的，也是我們的目的，我們的目的。我們沒有什麼，就是希望大家都長期能夠富裕、快樂、幸福，關係非常的好。
再來就是，我會貼一些挪威的照片在X上面啦，旅遊的照片。我去挪威這一趟，我就發現挪威是一個北歐的國家，是一個非常快樂的、比較相對快樂的國度，富裕和快樂的國度。因為你可以看到他們的服務生跟臉部的笑容，跟一般的像美國的服務生是不一樣的，他們的微笑是從心裡面發出來的。我想跟他們的福利政策，還有挪威的主權基金給這個國民帶來非常安心的力量。那挪威也是非常環保，所有的店都是接近天然發電，還有挪威的水資源很多，所以跑遍全世界唯一水量最強的可能就是挪威，那個水龍頭一打開出來那個水幾乎是高壓，洗澡什麼都非常舒服，不像美國的水龍頭都是控制水壓的。當然神水也是很重要啦，只是說因為挪威這個天時地利人和，他們這個雖然很冷，可是他們的資源其實蠻豐富的，也有去看他們鰈魚的養殖。那個養殖場只只好幾億美元，光一個season，就五六尺的鰈魚養殖的老闆就大概值五六億美元。所以挪威的鰈魚養殖、鯖魚養殖，還有那個螃蟹、麵包蟹，螃蟹的產量很多，吃的可能很少，所以那個真的是物質還是蠻豐富的。
再來就是挪威的風景真的是美麗啦，因為他們就是冰河時期所切割出來的那種陡峭的山峰，很深的河谷，所以這是他們天然資源美麗的地方。東北角，台灣東北角很漂亮，可是挪威整個國家的海岸都跟東北角比東北角更漂亮，就是他們有很多峽灣裡面也有一些島嶼。所以真的是美麗，尤其是我們去羅浮敦的那一個區域，羅浮敦很多漁港，很漂亮，我們有坐船出去外海，真的是漂亮。那有羅浮敦的魚屋，就是以前捕魚的漁民所住的，他們把它整修的非常棒，那環境也不錯。所以去挪威的朋友，我也是建議應該要去羅浮敦，去那邊漫遊，很棒。好，這是我旅遊的經歷，那我會把照片貼到X上面，讓大家看一些我看到的景象。
再來我們談到投資，這個AI的爆發，AI現在才開始而已，雖然我們已經長了那麼長的時間，可是AI的真值跟AI真正的爆發還沒開始。現在就很像這個物聯網剛出來，可是物聯網會變成怎麼樣，那時候沒人知道，只是說升級於早找資料，後來物聯網現在變成這個YouTube，變成臉書，變成這個亞馬遜，變成這個Google、Meta，微軟、Apple等等等，這些都不是我們當初物聯網所知道的，剛開始出來不知道會發展到今天。那現在物聯網加上整個AI，AI這個東西我們還在explore，還在開發當中，所以AI的運用是會比現在增加千倍、萬倍，就是好像你沒有物聯網、沒有YouTube，你都不知道到了YouTube，現在的YouTube跟現在的這個這個網路世界跟過去比起來可能是100倍的成長。現在AI可能要1000倍、1萬倍的成長會超乎我們的想像，所以年化報酬15%應該都很保守。
那我跟大家分享有一個頻道，那個最佳拍檔，這個頻道我每天它的新出來的知識我都會聽，那當然不是每一個影片我都，有一些只是講一些蠻技術的東西，那有一些講到有一些商業模式的東西，我就會比較注意，我就會比較注意。那他在一天前吧，一天前，我不知道他這邊標示一天前，就是沒有APP的百億估值AI助理，InstinctAI助理。那這個AI助理很特別，就是說它沒有APP。它就是好像有一個真人在一個電話上，或是你的聯絡簿上，或者是你的message上面，那他是有一個virtual的，可能email或電話。那它的整個computing power agent都是在他那邊運算。所以你現在這個agent，你就是它可以上網，你的螢幕看到的所有的東西它都可以打開，只看你的授權。你授權它email，它就可以在他的電腦上打開email，它可以查你的schedule，它可以幫你預約，它也可以幫你找適當的衣服，你把你給它的身材，你你你可能就是自己照一下你的身體，你的個人video，再把你的櫥櫃裡面的這個衣服掃一下，就說我今天要去參加一個宴會，那你覺得我應該搭配什麼，那他可能就會幫這些衣服穿上，給你秀一下，那你自己選哪一個好。這個你都不用打開APP了，你只要跟他對話就可以了。
那他有時候也會跟你講，哦這個有一個，你要回美國了，那你這個時候，什麼時候要出發，那你那個，你把ETA申請了嗎？類似的。他會提醒你，哦那可以預約輪椅或什麼的。那他看到信件裡面，信箱裡面有緊急的信件，比如說從國稅局來的或者從DMV來的，他會說哦這個要先處理哦，他就會通知你。所以這個沒有APP的，所以你也可以說哦我現在準備要去登山，那我現在你幫我挑幾件適合的，那他就會挑幾件衣服給你，那你就好下單就好了。通常一般用這個AI的人，他們估計你用了三個禮拜之後，你開始會信任他，所以你開始會把信用卡交給他，那他會幫你去買東西。你說哦我現在緊急要到歐洲巴黎，三天後幾點以前一定要到，到那個會場，那就會幫你定機票、定交通車、定旅館。所以這個AI已經沒有APP了，所以以後的電腦可能，我們都不用APP，我們也不知道以後開發者，開發電腦的人不用給UI，不用UI給人類了，它只可能只是一個手機，那上面有一個螢幕就好像一個虛擬的人，那你可以改變它是一個男生、女生或者是他的穿搭，你就對著屏幕跟他講話。哎比如說，那個James助理，那我現在在這裡這個旅館，那我中午想吃什麼，那你幫我去訂個餐過來。那他知道你喜歡吃牛排或喜歡吃什麼，他就會問你，啊你今天喜歡吃牛排嗎？還是你想要吃鵝肉等等等。
所以以後我們的跟電腦的介面就不是APP了，那就是還有它可以說，哎我們這個明年要去北海道，那你幫我規劃一下北海道的最佳行程，那幫我產生報名表，那通知這些人看他們要不要報名參加，你去幫我找個旅行社，就簽給我行程報告、費用，他就幫你了，那就做完了，連報名表他也寄出去了，那他們回來了，他會告訴你，哦現在已經有十幾個報名了，等等等。所以以後AI是這樣用的。那你要知道，大家都用agent的時候，那那個算力一定會百倍千倍的增加，這為什麼Elon Musk跟Sam Altman還有大家都說現在不是業務不足，是供給不足，所以我們的投資現在可能會剛起漲，而且會爆發式的上漲。所以大家一定要，這個是我們這個generation還有CRI的朋友最佳的機會。
致富是必然啦，致富是必然，那花錢需要能力，所以大家不要擔心沒錢，應該是我們是非常富裕，十幾一百億美元都不是問題，只要你努力認真的投資，有錢繼續買進。那花錢需要能力，所以我就是要鼓勵大家要在適當的狀況下，花錢買到人生的體驗，這是錢的真正目的，我們賺錢真正目的不是變成遺產，而是要把他花掉。這個是我們今天的James漫談的內容，那因為我是隨性的，所以也沒有打草稿，也沒有說，不會有文字稿。那我看看這個AI能不能幫我產生文字稿，或者是有朋友可以產生文字稿，再傳給我，我再把它貼到X上面跟臉書吧。好，那今天就先跟大家聊到這裡，這隨機及時的啦，本來是到11月初才會跟大家聊天，那今天剛好有空檔，就跟他說說話，好，那就謝謝，就先這樣，那我們11月見，拜拜。
- 於 2026年8月13日週四，下午12:30寫道：
敬愛的 James 老師：
您好！
我是一位長期收聽您節目的讀者。開始接觸老師的講座後，已陸續聽了許多集。非常感謝老師長年無私分享，引導大家透過正確的投資觀念走向富有，也讓我們從講座中學到許多人生與生活的智慧。
現在每週的講座都是我非常期待的精神食糧。按照老師大道至簡的方式看待投資與生活，讓我對未來充滿希望。再次感謝老師長期以來的陪伴與付出！
我過去的投資經驗不多，曾經買過少量基金，持有多年後報酬仍然有限。我和先生目前都有穩定的工作與收入，日常生活暫時不需要依靠投資資產支應。先生對投資沒有興趣，因此家庭投資主要由我規劃。
學習老師的投資理念後，我將大部分可投資資金配置於納斯達克100原型基金，另有一部分配置於兩倍納斯達克100基金，並保留約兩成現金作為家庭緊急預備金。
這些資金是分批投入的。我發現自己比較能接受市場下跌時逐步買進，面對持續上漲的行情，反而容易猶豫。
目前的投資資金中，有一部分來自低利率、先付息後還本的信貸。我原本計畫在貸款到期前，利用出售一間出租房的款項及未來幾年的家庭儲蓄償還本金。
除此之外，我還有以下幾項資產：
一、過去借給親友的款項。當初沒有約定明確還款期限，受到人情因素影響，也無法確定何時能夠收回，因此目前不能視為隨時可以動用的現金。
二、之前購買的一筆境外儲蓄型保險。如果現在解約，可能會蒙受很大損失；依照保險公司的說明，仍需等待數年才可能接近回本，未來的實際報酬也不確定。
三、在認識老師以前，我曾經配置少量比特幣相關資產，包括比特幣現貨ETF及交易所中的比特幣。目前約占整體投資資產的一小部分，未來不準備繼續增加。
關於投資，我有以下三個問題想請教老師：
一、出租房出售後的資金應該如何處理？
出租房近期可能出售，但距離信貸本金到期還有幾年時間。這筆賣房款是否可以在保留還款能力的前提下，全部或部分投入納斯達克100原型基金；還是應該優先償還銀行貸款？
如果把賣房款全部留作還款，未來幾年家庭便不需要再為這筆貸款存錢；但如果把其中一部分投入市場，又可能獲得數年的成長機會。相對地，我也明白這段期間可能遇到大幅下跌，甚至在貸款到期時，市場仍未恢復。
雖然另外還有一些親友欠款可能收回，但因為還款時間完全無法確定，我不知道是否應該把它計入未來的還款安排。
因此，我目前考慮兩種方式：
第一，賣房款全部保留，用來償還信貸本金。
第二，先保留足以確保還款安全的資金，再把剩餘部分投入納斯達克100原型基金。
很希望聽聽老師對這筆資金安排的意見。
二、境外儲蓄型保險應該如何處理？
由於現在退保的損失很大，我考慮繼續持有，等到接近回本後，再把取回的資金作為家庭現金部位的一部分。
如果加上目前已保留的現金，是否就不需要再額外增加現金部位？還是因為保單在回本以前缺乏流動性，不應該把它視為真正的現金或緊急預備金？
三、比特幣相關資產是否應該轉換為納斯達克100基金？
目前比特幣相關資產只占整體投資的一小部分，今後也不會再增加。我是否應該繼續保留，還是逐步賣出，轉入納斯達克100原型基金或兩倍基金？
除了投資以外，我也想請教老師一個親子方面的問題。
我的孩子正值青春期。孩子從小善良懂事、自律、富有同理心，學習能力也不錯；但個性比較敏感，容易害怕別人的批評，非常在意他人的評價，也不太懂得拒絕別人。
進入學習壓力較大的環境後，孩子因為長期處於緊張狀態，逐漸無法適應，後來曾經停止上學並長時間待在家裡。他一度願意重新嘗試上學，但之後又再次出現逃避學校的情況。
目前孩子很少出門，也不願談論學校，不喜歡與人接觸，即使在網路上也多半選擇不需要與人互動的活動。他喜歡動漫、影片、單機遊戲以及具有挑戰性的桌遊，我們也會盡量陪伴他。
孩子對心理諮詢和就醫都很抗拒，我們無法強迫他。我過去也參加過一些與青春期拒學及家庭陪伴有關的課程，慢慢學習尊重孩子、減少期待，不再一味要求他立即恢復正常的上學生活。
這幾年的經歷，也讓我們重新思考生命、家庭與親子關係。我們變得更有耐心，也更能理解傾聽、接納和陪伴的重要。
我相信孩子目前的情況可能只是一個階段，但看到有些孩子長期拒學、封閉自己，甚至多年無法重新回到社會，心裡仍然難免擔心。
我現在最苦惱的是，孩子害怕與人相處、不願社交，也不願走出家門。他似乎認為，只要和別人的關係變得親近，就可能帶來壓力、麻煩，或必須面對自己不敢拒絕別人的問題。
我們希望新學期開始後，他願意再次嘗試上學，至少能慢慢恢復與外界的接觸。但我們也知道，每個拒學孩子的原因和恢復過程都不相同，沒有一條完全相同的道路可以照著走。
想請教老師：面對一個敏感、害怕人際互動、長期不願出門，又拒絕心理諮詢的青春期孩子，父母應該用什麼態度和方法陪伴他？我們應該鼓勵他重返學校，還是先把重點放在恢復生活作息、安全感以及與外界的基本連結？
內容比較長，耽誤老師的時間，敬請見諒。如能得到老師的回覆與指點，我會非常感激。
祝老師及家人：
身體健康，幸福快樂！
James 老師回覆
最佳的策略就是有錢就立即買進！
永遠不要借錢給任何人。
保險最好解約，如果不解約也不要再投錢進去，只要不用在繳費你就贏了！
建議賣掉數位貨幣買進納指。
永遠不要還欠款，能不還的就不要還！
賣掉房子的錢就全部投入市場，不要留現金，也不要去還款！
香港的保險立即解約贖回，不要與保險扯上關係，你沒過不要與詐騙聯絡嗎？
小孩真的是父母的最大功課，我是建議可以帶小孩到不同環境，到國外還就不同，空曠的大自然可以讓他體會不同的世界，打開他的心讓他能夠融入這個大自然。
看可不可以找到自然學習環境，小孩只要身體健康，能吃、能喝、能睡、能呼吸，我們就感到幸福，其他的真的沒那麼重要！
免責宣告
所有的email 影片內容與回覆資訊僅供參考，我不是專業的投資顧問，也不是專業的稅務人員，所有資訊僅是個人經驗分享，投資須謹慎，投資和任何決定與行動都要自行負責。
撰稿：James 。
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