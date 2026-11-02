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130 episodes
- 這集有點特別，是小虎老師受邀作客認識快三十年的老朋友——阿傑的節目《熱血阿傑的自然生態日記簿》的專訪！
和老朋友坐下來，話匣子一開完全收不住。我們從當年還是狂熱少年上山抓蟲、窮到一碗泡麵能泡四次的克難青春，一路聊到我決定成為教師，帶著孩子們赤腳踩進泥灘地摸索自然的心路歷程。當然，也毫無保留拆解了大家最常問的「父子錄音幕後」，那些溫馨童音背後，其實是老爸拿點心當通告費的崩潰血淚史。
這集就當作老友聚會的側寫，一起來聽聽我們這兩個昆蟲老男孩，怎麼把這份熱血一路玩進教育裡！
👉追蹤熱血阿傑，一起探索自然：
• 熱血阿傑 黃仕傑 FB｜www.facebook.com/Huang0526
• 熱血阿傑的自然生態日記簿｜https://open.firstory.fm/user/shijaknature/episodes
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- 古人常說「飛蛾撲火」是自取滅亡，但這其實是演化數億年的生存大智慧！在沒有人造燈的遠古時代，昆蟲靠著月光與星光導航，透過向光飛行來尋找配偶、拓展領域並避免近親交配。除了飛蛾，獨角仙、鍬形蟲也都有正趨光性。下次在夏夜路燈下看見盤旋的昆蟲，先別笑牠們傻，牠們只是帶著古老的導航系統，在現代的人造光源裡努力尋找生命的方向呢！
昆蟲是世界上種類最多的生物，不僅佔了地球動物總數的四分之三以上，還隱含著豐富的演化智慧！在「昆蟲 Q&A」這個新節目中，小虎老師將帶著Ian和弟弟，每次提出一個問題讓小朋友想看看，希望能讓大家更進一步認識昆蟲。歡迎大家踴躍留言提問，跟著小虎老師一起走入昆蟲世界！
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- 雙喜臨門！除了非常榮幸入圍2026金鐘獎，小虎老師最近帶著學校生研社的孩子們挑戰海委會舉辦的「2026 臺灣海洋國際青年論壇」，竟然一舉抱回青少年組第一名金獎！這不是一般的比賽，現場坐滿教授、AIT代表與各國頂尖學生。在人人飆流利全英文的國際場合裡，我們帶著國中生做了一個最大膽的決定「全程用母語（台語）發表！」 越走向國際，就越要扎根在地。當孩子們用親切鏗鏘的母語，聊起在挖仔尾爛泥裡尋鱟、在校園「鱟宮」親手照顧 0.5 公分小生命、畫繪本甚至到幼兒園講故事的點滴時，評審的眼神全變了……
這集特別收錄：
🌊 八里國中守鱟隊成果發表（國語版）：走入泥灘地、建立八里第一筆國家科學紀錄的公民科學實踐。
🗣 八里國中守鱟隊成果發表（台語版）：驚豔國際評審的在地母語發表，聽聽孩子們超生動的台語演繹！
📖 延伸閱讀與支持：
· 小故事談生態76-比恐龍還要老的海洋活化石（「鱟」該怎麼念呢？）
· 小虎老師的教學分享09-鱟老師的海洋教育與生命教育課（守「鱟」八里-活化石鱟的秘密）
· 守「鱟」八里有聲書 YouTube：https://reurl.cc/8brDYj
教育部推行之新世代環境教育，希望跳脫舊式只注重資源回收的框架，期盼走入真實的生活：發現周遭不永續的現況，透過學科知識與身體力行，從實作中解決困境，一起邁向永續的未來。
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- 螞蟻在毛毛蟲身上爬來爬去，其實是一場「互利共生」的精采合作！灰蝶科的毛毛蟲利用腹部的蜜腺分泌甜甜的蜜露給螞蟻當食物，而凶悍又團結的社會性螞蟻則化身為貼身保鏢，幫忙驅趕想傷害毛毛蟲的天敵。大自然裡不管是野桐、蚜蟲還是介殼蟲，也都演化出跟螞蟻共生的智慧。下次在野外看到毛毛蟲身上爬滿螞蟻，先別急著救牠，其實牠們正在享受一場甜蜜的約會呢！
昆蟲是世界上種類最多的生物，不僅佔了地球動物總數的四分之三以上，還隱含著豐富的演化智慧！在「昆蟲 Q&A」這個新節目中，小虎老師將帶著Ian和弟弟，每次提出一個問題讓小朋友想看看，希望能讓大家更進一步認識昆蟲。歡迎大家踴躍留言提問，跟著小虎老師一起走入昆蟲世界！
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- 這次沖繩之旅，我們從水族館裡巨大鯨鯊的溫柔眼神，走到被珊瑚礁環繞的蔚藍海灘；從走過三十萬年歲月的玉泉洞，再到被狐蝠尿尿驚嚇的爆笑瞬間。大自然用最豐富的面貌，給了我們一堂最棒的生態課。水族館裡被圈養的生物讓我們看見海洋的珍貴與無奈，而野外自由翱翔的狐蝠與大海，則讓我們看見生命的自由。開學了，收起旅行的心情，把這些大自然教我們的事，跟著寫完的暑假作業一起，慢慢留在心裡吧！
小朋友最喜歡聽故事了，不論是中國的民間故事或是外國的伊索寓言，不但可以獲得閱讀故事的樂趣，還可以從中瞭解做人做事的道理。而且，許多故事中還隱含著一些生態知識與哲理喔！一起聽小虎老師說故事吧！
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About 生物老師聊自然
🎙️第61屆廣播金鐘獎 Podcast 兒童節目獎入圍 🌿大自然，就是最好的生物課本！昆蟲會睡覺嗎？為什麼有白色的蟑螂？蝙蝠倒吊時怎麼上廁所？這些看似天馬行空的小疑問，就是《生物老師聊自然》的起點。 小虎老師畢業於臺大昆蟲系、師大生命科學研究所，長期投入國中第一線生物教學與環境教育，曾獲教育部環境教育績優人員獎及環境部國家環境教育獎肯定。 由小虎老師帶著兩個孩子 Ian 和弟弟，從生活觀察出發，一起探索昆蟲、動物與大自然的奧祕。用弟弟的童真吸引耳朵，用Ian的好奇打開想像，再用小虎老師的生態故事，讓知識悄悄走進孩子心裡。在這裡，沒有艱深的教科書，只有孩子純粹的好奇心、爸爸的專業引導，以及一家人最真實的日常對話。從身邊的微小昆蟲、校園裡的動植物，到山林、河口與海洋，把自然教室自然延伸到生活裡的每個角落。 這是一檔「和孩子一起做、也陪孩子一起長大」的自然科普節目。適合親子通勤共聽，也歡迎每一位對自然抱有好奇的大朋友、小朋友！ 📌 小虎老師 FB 粉絲團： https://www.facebook.com/profile.php?id=100057753125660 📺 生物老師聊自然 YouTube 頻道： https://youtube.com/channel/UCr5z4R-A0FFJrE6tKGL1OdA Powered by Firstory HostingPodcast website
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生物老師聊自然
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