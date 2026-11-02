這次沖繩之旅，我們從水族館裡巨大鯨鯊的溫柔眼神，走到被珊瑚礁環繞的蔚藍海灘；從走過三十萬年歲月的玉泉洞，再到被狐蝠尿尿驚嚇的爆笑瞬間。大自然用最豐富的面貌，給了我們一堂最棒的生態課。水族館裡被圈養的生物讓我們看見海洋的珍貴與無奈，而野外自由翱翔的狐蝠與大海，則讓我們看見生命的自由。開學了，收起旅行的心情，把這些大自然教我們的事，跟著寫完的暑假作業一起，慢慢留在心裡吧！ 小朋友最喜歡聽故事了，不論是中國的民間故事或是外國的伊索寓言，不但可以獲得閱讀故事的樂趣，還可以從中瞭解做人做事的道理。而且，許多故事中還隱含著一些生態知識與哲理喔！一起聽小虎老師說故事吧！ 留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/clapg0lx300n601v72hrm4u5k/comments Powered by Firstory Hosting

螞蟻在毛毛蟲身上爬來爬去，其實是一場「互利共生」的精采合作！灰蝶科的毛毛蟲利用腹部的蜜腺分泌甜甜的蜜露給螞蟻當食物，而凶悍又團結的社會性螞蟻則化身為貼身保鏢，幫忙驅趕想傷害毛毛蟲的天敵。大自然裡不管是野桐、蚜蟲還是介殼蟲，也都演化出跟螞蟻共生的智慧。下次在野外看到毛毛蟲身上爬滿螞蟻，先別急著救牠，其實牠們正在享受一場甜蜜的約會呢！ 昆蟲是世界上種類最多的生物，不僅佔了地球動物總數的四分之三以上，還隱含著豐富的演化智慧！在「昆蟲 Q&A」這個新節目中，小虎老師將帶著Ian和弟弟，每次提出一個問題讓小朋友想看看，希望能讓大家更進一步認識昆蟲。歡迎大家踴躍留言提問，跟著小虎老師一起走入昆蟲世界！ 加入會員，支持節目： https://littletiger.firstory.cc/join 留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/clapg0lx300n601v72hrm4u5k/comments Powered by Firstory Hosting

雙喜臨門！除了非常榮幸入圍2026金鐘獎，小虎老師最近帶著學校生研社的孩子們挑戰海委會舉辦的「2026 臺灣海洋國際青年論壇」，竟然一舉抱回青少年組第一名金獎！這不是一般的比賽，現場坐滿教授、AIT代表與各國頂尖學生。在人人飆流利全英文的國際場合裡，我們帶著國中生做了一個最大膽的決定「全程用母語（台語）發表！」 越走向國際，就越要扎根在地。當孩子們用親切鏗鏘的母語，聊起在挖仔尾爛泥裡尋鱟、在校園「鱟宮」親手照顧 0.5 公分小生命、畫繪本甚至到幼兒園講故事的點滴時，評審的眼神全變了…… 這集特別收錄： 🌊 八里國中守鱟隊成果發表（國語版）：走入泥灘地、建立八里第一筆國家科學紀錄的公民科學實踐。 🗣 八里國中守鱟隊成果發表（台語版）：驚豔國際評審的在地母語發表，聽聽孩子們超生動的台語演繹！ 📖 延伸閱讀與支持： · 小故事談生態76-比恐龍還要老的海洋活化石（「鱟」該怎麼念呢？） · 小虎老師的教學分享09-鱟老師的海洋教育與生命教育課（守「鱟」八里-活化石鱟的秘密） · 守「鱟」八里有聲書 YouTube：https://reurl.cc/8brDYj 教育部推行之新世代環境教育，希望跳脫舊式只注重資源回收的框架，期盼走入真實的生活：發現周遭不永續的現況，透過學科知識與身體力行，從實作中解決困境，一起邁向永續的未來。 留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.fm/user/clapg0lx300n601v72hrm4u5k/comments Powered by Firstory Hosting

古人常說「飛蛾撲火」是自取滅亡，但這其實是演化數億年的生存大智慧！在沒有人造燈的遠古時代，昆蟲靠著月光與星光導航，透過向光飛行來尋找配偶、拓展領域並避免近親交配。除了飛蛾，獨角仙、鍬形蟲也都有正趨光性。下次在夏夜路燈下看見盤旋的昆蟲，先別笑牠們傻，牠們只是帶著古老的導航系統，在現代的人造光源裡努力尋找生命的方向呢！ 昆蟲是世界上種類最多的生物，不僅佔了地球動物總數的四分之三以上，還隱含著豐富的演化智慧！在「昆蟲 Q&A」這個新節目中，小虎老師將帶著Ian和弟弟，每次提出一個問題讓小朋友想看看，希望能讓大家更進一步認識昆蟲。歡迎大家踴躍留言提問，跟著小虎老師一起走入昆蟲世界！ 留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/clapg0lx300n601v72hrm4u5k/comments Powered by Firstory Hosting

這集有點特別，是小虎老師受邀作客認識快三十年的老朋友——阿傑的節目《熱血阿傑的自然生態日記簿》的專訪！ 和老朋友坐下來，話匣子一開完全收不住。我們從當年還是狂熱少年上山抓蟲、窮到一碗泡麵能泡四次的克難青春，一路聊到我決定成為教師，帶著孩子們赤腳踩進泥灘地摸索自然的心路歷程。當然，也毫無保留拆解了大家最常問的「父子錄音幕後」，那些溫馨童音背後，其實是老爸拿點心當通告費的崩潰血淚史。 這集就當作老友聚會的側寫，一起來聽聽我們這兩個昆蟲老男孩，怎麼把這份熱血一路玩進教育裡！ 👉追蹤熱血阿傑，一起探索自然： • 熱血阿傑 黃仕傑 FB｜www.facebook.com/Huang0526 • 熱血阿傑的自然生態日記簿｜https://open.firstory.fm/user/shijaknature/episodes 留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.fm/user/clapg0lx300n601v72hrm4u5k/comments Powered by Firstory Hosting

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