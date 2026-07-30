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42 episodes
- از دلِ صحرا، یه ملت و یه ماشینِ جنگیِ بینظیر بیرون اومد. تو این قسمت میبینیم چنگیزخان چطور با قانون، خط، و ارتشِ دهدهی، مغولهای پراکنده رو به یه امپراتوری تبدیل کرد؛ چطور چین رو زانو زد؛ و چطور یه کاروانِ تجاری و یه فرماندارِ طمعکار، جرقهای زدن که قرار بود دنیای اسلام رو به آتیش بکشه.
اسپانسر این اپیزود: ژل ماشین ظرفشویی پریل
پژوهش و نگارش: فریما دستیار، علیرضا بنیجانی
منابع اصلی:
John Man - Genghis Khan: Life, Death, and Resurrection
John Man - The Mongol Empire: Genghis Khan, His Heirs and the Founding of Modern China
Jack Weatherford - Genghis Khan and the Making of the Modern World
Frank McLynn - Genghis Khan: His Conquests, His Empire, His Legacy
The Secret History of the Mongols - ترجمۀ Urgunge Onon
James Waterson - Defending Heaven: China's Mongol Wars 1209-1370
Johan Elverskog - Buddhism and Islam on the Silk Road
موسیقی تم پادکست: امیرحسین درفشه
طراحی لوگو و هویت بصری: سعید فروتن
🎙 Recorded & Edited: Hindenburg PRO
🎵 Music: Audiio (Code: SAVE70)
🔊 Sound Effects: Soundly
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- یه پسربچۀ نهساله که پدرش رو با زهر ازش میگیرن. قبیلهاش ولش میکنه وسطِ دشت. یوغِ چوبی میاندازن دورِ گردنش، زنش رو از توی چادرش میدزدن. هیچ نشونهای نیست که این پسر زنده بمونه، چه برسه به اینکه یه روز اسمش لرزه بندازه به تنِ نصفِ دنیا. این قصۀ تموچینه؛ از یتیمیِ کنارِ رودِ اونون تا روزی که جلوی چشمِ سیویک قبیله، میشه چنگیزخان.
اسپانسر این اپیزود: مایع ظرفشویی پریل سنسیتیو
پژوهش و نگارش: فریما دستیار، علیرضا بنیجانی
منابع اصلی:
John Man - Genghis Khan: Life, Death, and Resurrection
John Man - The Mongol Empire: Genghis Khan, His Heirs and the Founding of Modern China
Jack Weatherford - Genghis Khan and the Making of the Modern World
Frank McLynn - Genghis Khan: His Conquests, His Empire, His Legacy
The Secret History of the Mongols - ترجمۀ Urgunge Onon
James Waterson - Defending Heaven: China's Mongol Wars 1209-1370
Johan Elverskog - Buddhism and Islam on the Silk Road
موسیقی تم پادکست: امیرحسین درفشه
طراحی لوگو و هویت بصری: سعید فروتن
🎙 Recorded & Edited: Hindenburg PRO
🎵 Music: Audiio (Code: SAVE70)
🔊 Sound Effects: Soundly
••••••••••••••••••••
🌐 وبسایت پاراگراف
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- سال ۱۸۶۵، وقتی در کلیسای ناگازاکی باز شد، کشیش فرانسوی باورش نمیشد... مردمی که ۲۵۰ سال بدون کشیش، بدون کلیسا، بدون انجیل، ایمانشون رو زنده نگه داشته بودن!
این داستان واقعی کاکوره کیریشیتان است - یکی از شگفتانگیزترین قصههای بقای مذهبی در تاریخ. از ممنوعیت مسیحیت توسط شوگان توکوگاوا تا شکنجههای وحشیانه، از مخفی کردن خدا زیر مجسمههای بودایی تا دعاهای لاتین مخدوش که نسل به نسل منتقل شد.
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📢 معرفی پادکست جدید!
از امروز، نسخۀ صوتی ویدئوهای یوتوب پاراگراف در پادکست جدیدمون «پاراگراف: چند خط بیشتر» منتشر میشه.
🔗 لینک پادکست جدید:
https://castbox.fm/vh/6912833
https://pod.link/1703284732
🎥 نسخۀ تصویری این اپیزود:
یوتوب پاراگراف - https://youtu.be/2frvIHIIWwM?si=nYwOXSiLDSs541dq
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🌐 وبسایت پاراگراف
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- ساموراییها دیگه نمیجنگن، شمشیرشون روی طاقچهست. تا اینکه ۱۸۵۳ چهارتا کشتی سیاه آمریکایی میان و درهای بسته رو میشکنن. ژاپن میفهمه دنیا جلو رفته، خودش عقب مونده. امپراتور برمیگرده و اصلاحات میجی شروع میشه. ولی سایگو تاکاموری، آخرین سامورایی بزرگ، نمیتونه قبول کنه. یه عصر تموم میشه ولی میراثش میمونه - تو سینما، ادبیات، انیمه. چون بعضی چیزها با مرگ نمیمیرن.
چهارمین و آخرین بخش از سریال «شکوفه و شمشیر: داستان ساموراییها».
اسپانسر این اپیزود: آن-کاپ وبسایت | اینستاگرام
کد تخفیف: paragraph
منابع اصلی:
Mark Ravina - The Last Samurai: The Life and Battles of Saigo Takamori (2003)
Stephen Turnbull - Samurai: The World of the Warrior (Osprey Publishing, 2003)
Stephen Turnbull - Samurai Warfare (Arms & Armour Press, 1996)
Stephen Turnbull - Samurai Women 1184-1877 (Osprey Publishing, 2010)
Stephen Turnbull - Katana: The Samurai Sword (Osprey Publishing, 2010)
Michael Wert - Samurai: A Very Short Introduction (Oxford University Press)
Yamamoto Tsunetomo - Hagakure: The Book of the Samurai (ترجمۀ William Scott Wilson)
موسیقی تم پادکست: امیرحسین درفشه
طراحی لوگو و هویت بصری: سعید فروتن
🎙 Recorded & Edited: Hindenburg PRO
🎵 Music: Audiio (Code: SAVE70)
🔊 Sound Effects: Soundly
••••••••••••••••••••
🌐 وبسایت پاراگراف
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- کیوتو، پایتخت باشکوه ژاپن تبدیل شده به خاکستر. جنگ اونین فقط شهر رو نابود نکرد، نظم رو هم از بین برد. حالا عصر سنگوکو شروع شده: صدها دایمیو، هزاران سامورایی، و هیچ قانونی. تا اینکه سه نفر ظاهر میشن: نوبوناگا که با بیرحمی جنگید، هیدهیوشی که از دهقانی رسید به قدرت، و ایهیاسو که پنجاه سال صبر کرد. سه مرد که با شمشیر، سیاست و استراتژی، ژاپن رو دوباره ساختن.
سومین بخش از سریال «شکوفه و شمشیر: داستان ساموراییها».
اسپانسر این اپیزود: آن-کاپ وبسایت | اینستاگرام
کد تخفیف: paragraph
منابع اصلی:
Mark Ravina - The Last Samurai: The Life and Battles of Saigo Takamori (2003)
Stephen Turnbull - Samurai: The World of the Warrior (Osprey Publishing, 2003)
Stephen Turnbull - Samurai Warfare (Arms & Armour Press, 1996)
Stephen Turnbull - Samurai Women 1184-1877 (Osprey Publishing, 2010)
Stephen Turnbull - Katana: The Samurai Sword (Osprey Publishing, 2010)
Michael Wert - Samurai: A Very Short Introduction (Oxford University Press)
Yamamoto Tsunetomo - Hagakure: The Book of the Samurai (ترجمۀ William Scott Wilson)
موسیقی تم پادکست: امیرحسین درفشه
طراحی لوگو و هویت بصری: سعید فروتن
🎙 Recorded & Edited: Hindenburg PRO
🎵 Music: Audiio (Code: SAVE70)
🔊 Sound Effects: Soundly
••••••••••••••••••••
🌐 وبسایت پاراگراف
paragraphpodcast.ir
یوتوب | فروشگاه محصولات پاراگراف
☕️ پشتیبانی از پاراگراف
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Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
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About Paragraph | پاراگراف
تاریخ مثل قصهست، قصهها کمک میکنند ما عمیقتر زندگی کنیم. من علیرضا بنیجانی هستم و اینجا از تاریخ حرف میزنم؛ از گذشتهای که اگه بدونیم میتونه حال و آیندهمون رو بهتر کنه. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.Podcast website
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