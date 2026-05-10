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Listen to 7 radio stations in Brest online

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Alternative Radio

Brest, Alternative
Radio frequencies in Brest
BFM Business
107.3
CHERIE FM
99.7
Europe 1
104.7
EUROPE 2
96.5
France Culture
97.8
France Culture
94.4
France Inter
88.3
France Inter
95.4
France Musique
89.4
France Musique
91.3
Fréquence Mutine
103.8
Fun Radio
98.9
Hit West
96.9
ici Breizh Izel
99.3
ici Breizh Izel
93
La Radio de la Mer
90.5
M Radio
93.6
NOSTALGIE
97.4
NRJ
102.4
Radio Classique
106.6
Radio Neptune
95
Radio Nova
100.2
Radio U
101.1
RCF
89
RFM
105.9
RIRE & CHANSONS
90.9
RMC Info Talk Sport
92.4
RTL
104.3
RTL2
90
Skyrock
101.8

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