Listen to 12 radio stations in Annecy online
Radio frequencies in Annecy
BFM Business
96.4
Europe 1
104.8
EUROPE 2
100.5
FG Radio
90
France Culture
87.6
France Info
106.6
France Inter
97.4
Fun Radio
102.1
LATINA
89.4
Mouv'
99.4
NOSTALGIE
93.1
NRJ
102.8
ODS Radio
101.5
Radio 74
88.1
Radio Semnoz
91.5
RCF
88.6
RMC Info Talk Sport
104.2
Skyrock
94.8
- 1. WFAN 66 AM - 101.9 FM
- 2. 94 WIP Sportsradio
- 3. WZRC - 1480 AM
- 4. WINS - 1010 WINS CBS New York
- 5. WABC - 77 WABC Radio
- 6. 1.FM - Otto's Opera House
- 7. KDKA FM - 93.7 The Fan
- 8. La Primera 88.5 Fm
- 9. FOX News
- 10. 105.3 The Fan - CBS Dallas
- 1. WFAN 66 AM - 101.9 FM
- 2. 94 WIP Sportsradio
- 3. WZRC - 1480 AM
- 4. WINS - 1010 WINS CBS New York
- 5. WABC - 77 WABC Radio
- 6. 1.FM - Otto's Opera House
- 7. KDKA FM - 93.7 The Fan
- 8. La Primera 88.5 Fm
- 9. FOX News
- 10. 105.3 The Fan - CBS Dallas