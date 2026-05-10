Skip to content
Radio Logo
Open app
Cities Annecy

Listen to 12 radio stations in Annecy online

undefined ODS Radio

ODS Radio

Annecy, Oldies, Hits
Radio frequencies in Annecy
BFM Business
96.4
CHERIE FM
96
Europe 1
104.8
EUROPE 2
100.5
FG Radio
90
France Culture
87.6
France Info
106.6
France Inter
97.4
Fun Radio
102.1
ici Pays de Savoie
95.2
Jazz Radio
99
La Radio Plus Live
94
LATINA
89.4
Mouv'
99.4
NOSTALGIE
93.1
NRJ
102.8
ODS Radio
101.5
Radio 74
88.1
Radio Semnoz
91.5
RCF
88.6
RMC Info Talk Sport
104.2
Skyrock
94.8

Top 100 on radio.net

Top 100 podcasts in United States

Company
Legal
Service
Apps
Social
USA
v8.22.0 | © 2007-2026 radio.de GmbH
Generated: 10/5/2026 - 12:37:53 PM
A company fromMADSACK