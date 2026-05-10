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Listen to 9 radio stations in Angoulême online

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Alouette

Angoulême, Hits, Electro, Pop
Radio frequencies in Angoulême
Alouette
99.7
CHERIE FM
97.9
Europe 1
106.7
EUROPE 2
100.3
FORUM
94.1
France Culture
87.6
France Info
105.5
France Inter
92.4
France Musique
95.1
Fun Radio
90.2
ici La Rochelle
101.5
MIXX FM
94.7
NOSTALGIE
95.8
NRJ
102.2
Radio Attitude
98.3
RCF
96.8
RFM
102.6
RIRE & CHANSONS
107.3
RMC Info Talk Sport
105
RTL
106.2
RTL2
88.8
Skyrock
103.1

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