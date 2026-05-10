Listen to 9 radio stations in Angoulême online
Radio frequencies in Angoulême
Alouette
99.7
CHERIE FM
97.9
Europe 1
106.7
EUROPE 2
100.3
FORUM
94.1
France Culture
87.6
France Info
105.5
France Inter
92.4
France Musique
95.1
Fun Radio
90.2
ici La Rochelle
101.5
MIXX FM
94.7
NOSTALGIE
95.8
NRJ
102.2
Radio Attitude
98.3
RCF
96.8
RFM
102.6
RIRE & CHANSONS
107.3
RTL
106.2
RTL2
88.8
Skyrock
103.1
- 1. WFAN 66 AM - 101.9 FM
- 2. 94 WIP Sportsradio
- 3. WZRC - 1480 AM
- 4. WINS - 1010 WINS CBS New York
- 5. WABC - 77 WABC Radio
- 6. 1.FM - Otto's Opera House
- 7. KDKA FM - 93.7 The Fan
- 8. La Primera 88.5 Fm
- 9. FOX News
- 10. 105.3 The Fan - CBS Dallas
- 1. WFAN 66 AM - 101.9 FM
- 2. 94 WIP Sportsradio
- 3. WZRC - 1480 AM
- 4. WINS - 1010 WINS CBS New York
- 5. WABC - 77 WABC Radio
- 6. 1.FM - Otto's Opera House
- 7. KDKA FM - 93.7 The Fan
- 8. La Primera 88.5 Fm
- 9. FOX News
- 10. 105.3 The Fan - CBS Dallas