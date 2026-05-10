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Listen to 3 radio stations in Amiens online

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ici Picardie

Amiens, Hits, Pop, French songs
Radio frequencies in Amiens
CHERIE FM
101
Contact FM
94.2
Europe 1
104.7
EUROPE 2
93.6
FG Radio
96.3
France Culture
102.5
France Culture
97
France Info
105.5
France Inter
92.6
France Inter
95.4
FranceMaghreb2
106.1
France Musique
99.4
France Musique
89.3
Fun Radio
91.8
ici Picardie
100.2
Metropolys
90
Mouv'
91
NOSTALGIE
92.2
NRJ
99
Radio Campus Amiens
87.7
Radio Classique
101.4
Radio GALAXIE
97.7
Radio Nova
88.4
RIRE & CHANSONS
91.4
RMC Info Talk Sport
107.3
RTL
104.3
RTL2
103.2
Skyrock
98.4
TSF Jazz
99.8

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