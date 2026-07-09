💵 ¿Está el dinero en efectivo acercándose a su fin? La digitalización de los pagos avanza a gran velocidad en todo el mundo. Cada vez más transacciones se realizan con tarjetas, teléfonos móviles y plataformas digitales, mientras los bancos centrales desarrollan sus propias Monedas Digitales de Bancos Centrales (CBDC). Pero, ¿qué factores económicos y estratégicos explican esta transformación? ¿Qué implicaciones tiene para la política monetaria, la estabilidad financiera y la libertad económica de los ciudadanos?

En este episodio de Economía Explicada, Alejandro Gómez Tamez analiza las razones por las que gobiernos y bancos centrales impulsan la reducción del uso del efectivo, los beneficios y riesgos de una economía cada vez más digital y el papel que desempeñan las CBDC, el Euro Digital, el Yuan Digital, Bitcoin, las criptomonedas y las stablecoins en la evolución del sistema monetario internacional.

Además, conocerás cómo la disminución del uso del efectivo puede influir en la economía informal, la recaudación fiscal, el combate al lavado de dinero, la política monetaria, la inflación, las tasas de interés, la inclusión financiera y la capacidad de los bancos centrales para responder ante futuras crisis económicas. También exploramos los desafíos asociados con una sociedad completamente digital, incluyendo la privacidad financiera, la ciberseguridad, la resiliencia de los sistemas de pago y el concepto de dinero programable.

Si quieres entender por qué los gobiernos promueven los pagos digitales, qué son las CBDC, cómo podría cambiar el futuro del dinero, qué diferencias existen entre el efectivo, Bitcoin y las monedas digitales emitidas por bancos centrales, y cuáles podrían ser las consecuencias económicas de esta transición, este video es para ti.









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