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ECONOMEX Podcast-Expertos en la Economía Mexicana
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    El Crecimiento de México Está Ocultando un Grave Problema Económico 🚨

    07/09/2026 | 4 mins.
    📉 ¿La economía mexicana realmente está creciendo o solo está dando una falsa señal de recuperación? Aunque el INEGI reportó un crecimiento de la actividad económica en abril de 2026, los datos muestran una realidad mucho más compleja. En este episodio de Economex Podcast, el economista Alejandro Gómez Tamez analiza por qué México sí está creciendo, pero no está construyendo suficiente futuro, y qué riesgos enfrenta el país si continúa cayendo la inversión productiva, las manufacturas y el gasto en infraestructura.
    🇲🇽 Descubre por qué la inversión en maquinaria y equipo sigue disminuyendo, qué significa que Toyota traslade parte de su producción de México a Texas, cómo afecta el aumento de las importaciones a la industria nacional y por qué estos indicadores son fundamentales para el crecimiento económico, la generación de empleo y la competitividad de México. Si quieres entender qué está pasando con la economía mexicana en 2026, por qué el PIB no cuenta toda la historia, qué revelan los datos del INEGI, cómo impactan el nearshoring, la inversión extranjera, las exportaciones y la política económica en el futuro del país, este análisis es para ti.
    ▶️ Suscríbete a Economex Podcast y acompaña a Alejandro Gómez Tamez para analizar la economía de México con datos, contexto y explicaciones claras.



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    Episodio 108 | ¿México Va Rumbo a una Crisis Fiscal? La Deuda Sigue Disparándose 💰

    07/08/2026 | 15 mins.
    📉 ¿México se dirige hacia una crisis fiscal? La economía mexicana enfrenta un escenario cada vez más preocupante: caída en la recaudación del ISR, menor inversión privada, aumento de la deuda pública, crecimiento del déficit fiscal y un riesgo creciente de perder el grado de inversión. En este episodio de Economex Podcast, Alejandro Gómez Tamez explica qué está ocurriendo con las finanzas públicas de México, por qué el crecimiento económico sigue estancado y cuáles podrían ser las consecuencias para el tipo de cambio, las tasas de interés, la inversión extranjera y el bolsillo de las familias mexicanas.
    📊 En el Episodio 108 de Economex Podcast descubrirás por qué la economía mexicana enfrenta uno de sus mayores desafíos de los últimos años, cómo el aumento de la deuda pública, la caída de los ingresos del gobierno, el deterioro de Pemex y las advertencias de las agencias calificadoras podrían afectar el futuro económico del país. Si buscas entender qué está pasando con la economía de México, el déficit fiscal, la deuda pública, el grado de inversión y los principales riesgos para 2026 y 2027, este análisis es indispensable. Suscríbete y acompáñanos en Economex Podcast para comprender la economía de forma clara, objetiva y basada en datos.



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    ¿Por qué los gobiernos quieren ELIMINAR el dinero en EFECTIVO?💵

    07/07/2026 | 11 mins.
    💵 ¿Está el dinero en efectivo acercándose a su fin? La digitalización de los pagos avanza a gran velocidad en todo el mundo. Cada vez más transacciones se realizan con tarjetas, teléfonos móviles y plataformas digitales, mientras los bancos centrales desarrollan sus propias Monedas Digitales de Bancos Centrales (CBDC). Pero, ¿qué factores económicos y estratégicos explican esta transformación? ¿Qué implicaciones tiene para la política monetaria, la estabilidad financiera y la libertad económica de los ciudadanos?
    En este episodio de Economía Explicada, Alejandro Gómez Tamez analiza las razones por las que gobiernos y bancos centrales impulsan la reducción del uso del efectivo, los beneficios y riesgos de una economía cada vez más digital y el papel que desempeñan las CBDC, el Euro Digital, el Yuan Digital, Bitcoin, las criptomonedas y las stablecoins en la evolución del sistema monetario internacional.
    Además, conocerás cómo la disminución del uso del efectivo puede influir en la economía informal, la recaudación fiscal, el combate al lavado de dinero, la política monetaria, la inflación, las tasas de interés, la inclusión financiera y la capacidad de los bancos centrales para responder ante futuras crisis económicas. También exploramos los desafíos asociados con una sociedad completamente digital, incluyendo la privacidad financiera, la ciberseguridad, la resiliencia de los sistemas de pago y el concepto de dinero programable.
    Si quieres entender por qué los gobiernos promueven los pagos digitales, qué son las CBDC, cómo podría cambiar el futuro del dinero, qué diferencias existen entre el efectivo, Bitcoin y las monedas digitales emitidas por bancos centrales, y cuáles podrían ser las consecuencias económicas de esta transición, este video es para ti.




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  • ECONOMEX Podcast

    ¿Se Acabó el Superpeso? Lo que Viene para el Dólar y México

    07/02/2026 | 5 mins.
    💵 ¿Se está acabando el superpeso? Todo indica que el dólar podría entrar en una nueva etapa de fortalecimiento, impulsado por el auge de la inteligencia artificial, una Reserva Federal más restrictiva y una economía de Estados Unidos más sólida de lo previsto. Si esta tendencia se consolida, el equilibrio cambiario que predominó durante 2025 y principios de 2026 podría llegar a su fin, con importantes implicaciones para México.
    En este episodio de Economía Explicada, Alejandro Gómez Tamez analiza qué está impulsando este cambio en el tipo de cambio peso-dólar, por qué un peso fuerte no siempre significa una economía fuerte y cómo este escenario puede afectar a las exportaciones, la industria manufacturera, la competitividad, la inversión y el crecimiento económico de México. Un análisis indispensable para entender qué podría ocurrir con el dólar y el peso en los próximos meses.



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  • ECONOMEX Podcast

    Episodio 107 | 🇲🇽 México Exporta Récords... ¿Entonces Por Qué su Industria Está Cayendo?📦📉

    06/30/2026 | 14 mins.
    📈 México está exportando más que nunca, pero detrás de este récord histórico se esconde una paradoja que podría cambiar la forma en que entendemos la economía mexicana. Mientras las exportaciones de México alcanzan cifras sin precedentes y el país se consolida como el principal socio comercial de Estados Unidos, la industria manufacturera mexicana acumula meses de contracción. ¿Cómo es posible que las exportaciones crezcan con fuerza mientras la producción nacional se debilita?
    En este episodio de ECONOMEX, Alejandro Gómez Tamez analiza las verdaderas causas de este fenómeno y explica por qué el crecimiento de las exportaciones no necesariamente significa un fortalecimiento de la economía. Descubre qué papel juegan las importaciones, las cadenas globales de valor, el tipo de cambio, la inversión extranjera, el nearshoring, el T-MEC y el bajo contenido nacional de las exportaciones mexicanas, así como sus implicaciones para el empleo, la inversión, la competitividad y el crecimiento económico de México. Un análisis indispensable para entender qué está ocurriendo realmente con la manufactura, la industria y el futuro económico del país.



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