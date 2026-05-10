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Listen to 16 radio stations in Trier online

undefined Rockland Radio - Trier

Rockland Radio - Trier

Trier, Rock
undefined GERMANYROCK

GERMANYROCK

Trier, Rock
undefined SWR4 Trier

SWR4 Trier

Trier, Oldies, 70s, 80s, 60s
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Antenne Trier

Trier, Rock, Hits, Pop
Radio frequencies in Trier
bigFM
106.4
DASDING vom SWR
91.7
Deutschlandfunk Kultur
94.3
Rockland Radio - Trier
105.8
RPR1. Webradio
102.9
SWR1 Rheinland-Pfalz
94.9
SWR3
98.2
SWR4 Rheinland-Pfalz - SWR4 Mainz
98.8
SWR Kultur
89.4

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