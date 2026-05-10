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Listen to 64 radio stations in Melbourne online

undefined ABC Radio Australia

ABC Radio Australia

Melbourne
undefined V1 Radio

V1 Radio

Melbourne, Deep House, House
undefined 3TSC 89.9 The Light

3TSC 89.9 The Light

Melbourne, Christian Music
undefined ABC Radio National Melbourne

ABC Radio National Melbourne

Melbourne, Hits
undefined ABC Radio Melbourne

ABC Radio Melbourne

Melbourne
undefined ABC Country

ABC Country

Melbourne, Country
undefined ABC Double J

ABC Double J

Melbourne, Rock, Alternative, Pop
undefined Massive Dance Radio

Massive Dance Radio

Melbourne, Electro, House, Top 40 & Charts, Pop
undefined TRFM 99.5 FM

TRFM 99.5 FM

Melbourne, Hits
undefined The Fox Melbourne 101.9

The Fox Melbourne 101.9

Melbourne, Top 40 & Charts
undefined Triple M Melbourne

Triple M Melbourne

Melbourne, Rock
undefined 3EE Magic 1278 AM

3EE Magic 1278 AM

Melbourne, Oldies, Hits
undefined Smooth Sailing Radio - Yacht Rock

Smooth Sailing Radio - Yacht Rock

Melbourne, 70s, 80s, Soul, Pop
undefined Freshest Radio

Freshest Radio

Melbourne, 2000s, Pop
undefined Andrew Haug Radio

Andrew Haug Radio

Melbourne, Heavy Metal
undefined Radio southern Skies

Radio southern Skies

Melbourne, Country, Instrumental
undefined All Time Hits Kids

All Time Hits Kids

Melbourne, Children Music, Electro
undefined SEN FANATIC

SEN FANATIC

Melbourne
undefined Southern FM 88.3

Southern FM 88.3

Melbourne, Pop
undefined J-Air

J-Air

Melbourne
undefined Nova 100

Nova 100

Melbourne, Rock, Top 40 & Charts, Pop
undefined Smoothjazz.Melbourne

Smoothjazz.Melbourne

Melbourne, Chillout, Easy Listening, Jazz
undefined Tab Touch Radio

Tab Touch Radio

Melbourne, Hits
undefined Tribe FM

Tribe FM

Melbourne, Hits
undefined Magic 93.1 FM

Magic 93.1 FM

Melbourne, Pop
undefined the buzzz

the buzzz

Melbourne, Hits, 70s, 80s
undefined AO Radio - Australian Open Radio

AO Radio - Australian Open Radio

Melbourne
undefined 3AK SEN 1116 AM

3AK SEN 1116 AM

Melbourne
undefined 3RPH Vision Australia Radio Melbourne 1179 AM

3RPH Vision Australia Radio Melbourne 1179 AM

Melbourne
undefined 3GDR Golden Days Radio 95.7 FM

3GDR Golden Days Radio 95.7 FM

Melbourne, 20s 30s 40s 50s 60s
undefined ABC Classic FM

ABC Classic FM

Melbourne, Classical
undefined Oz Urban Radio

Oz Urban Radio

Melbourne, Soul, Hip Hop, R'n'B
undefined WDMC - Divine Mercy Catholic Radio 920 AM

WDMC - Divine Mercy Catholic Radio 920 AM

Melbourne, Christian Music
undefined Fox 101.9

Fox 101.9

Melbourne, Top 40 & Charts
undefined RSN Racing and Sport - Sport 927

RSN Racing and Sport - Sport 927

Melbourne

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