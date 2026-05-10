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Listen to 9 radio stations in Dijon online

Radio frequencies in Dijon
CHERIE FM
102.5
Europe 1
104.7
EUROPE 2
87.9
FG Radio
94.1
France Culture
93.7
France Info
101.2
France Inter
95.9
FranceMaghreb2
105.1
France Musique
99.2
Fréquence Plus
95.4
Fun Radio
90.7
ici Bourgogne
98.3
ici Bourgogne
103.7
K6FM Dijon
101.6
Mouv'
88.9
NOSTALGIE
97.5
NRJ
100.6
Radio Campus Dijon
92.2
Radio Classique
105.8
Radio Cultures Dijon
100
RCF
88.3
RFM
99.6
RIRE & CHANSONS
91.8
RMC Info Talk Sport
94.8
RTL
104.2
Skyrock
107.1

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