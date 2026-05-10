Listen to 9 radio stations in Dijon online
Radio frequencies in Dijon
CHERIE FM
102.5
Europe 1
104.7
EUROPE 2
87.9
FG Radio
94.1
France Culture
93.7
France Info
101.2
France Inter
95.9
FranceMaghreb2
105.1
France Musique
99.2
Fréquence Plus
95.4
Fun Radio
90.7
ici Bourgogne
98.3
ici Bourgogne
103.7
K6FM Dijon
101.6
Mouv'
88.9
NOSTALGIE
97.5
NRJ
100.6
Radio Classique
105.8
RCF
88.3
RFM
99.6
RIRE & CHANSONS
91.8
RTL
104.2
Skyrock
107.1
- 1. WFAN 66 AM - 101.9 FM
- 2. 94 WIP Sportsradio
- 3. WZRC - 1480 AM
- 4. WINS - 1010 WINS CBS New York
- 5. WABC - 77 WABC Radio
- 6. 1.FM - Otto's Opera House
- 7. KDKA FM - 93.7 The Fan
- 8. La Primera 88.5 Fm
- 9. FOX News
- 10. 105.3 The Fan - CBS Dallas
- 1. WFAN 66 AM - 101.9 FM
- 2. 94 WIP Sportsradio
- 3. WZRC - 1480 AM
- 4. WINS - 1010 WINS CBS New York
- 5. WABC - 77 WABC Radio
- 6. 1.FM - Otto's Opera House
- 7. KDKA FM - 93.7 The Fan
- 8. La Primera 88.5 Fm
- 9. FOX News
- 10. 105.3 The Fan - CBS Dallas