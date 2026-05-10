Listen to 6 radio stations in Chambéry online
Radio frequencies in Chambéry
BFM Business
88.4
CHERIE FM
101.3
Europe 1
97.6
France Culture
90.5
France Info
105.1
France Inter
93.5
Fun Radio
95
ici Isere
99.1
ici Pays de Savoie
103.9
Montagne FM
106.8
M Radio
106.4
NOSTALGIE
94.6
NRJ
103
Radio Ellebore
105.9
Radio Espérance
100.3
RCF
102.3
RFM
95.4
RMC Info Talk Sport
104.5
- 1. WFAN 66 AM - 101.9 FM
- 2. 94 WIP Sportsradio
- 3. WZRC - 1480 AM
- 4. WINS - 1010 WINS CBS New York
- 5. WABC - 77 WABC Radio
- 6. 1.FM - Otto's Opera House
- 7. KDKA FM - 93.7 The Fan
- 8. La Primera 88.5 Fm
- 9. FOX News
- 10. 105.3 The Fan - CBS Dallas
- 1. WFAN 66 AM - 101.9 FM
- 2. 94 WIP Sportsradio
- 3. WZRC - 1480 AM
- 4. WINS - 1010 WINS CBS New York
- 5. WABC - 77 WABC Radio
- 6. 1.FM - Otto's Opera House
- 7. KDKA FM - 93.7 The Fan
- 8. La Primera 88.5 Fm
- 9. FOX News
- 10. 105.3 The Fan - CBS Dallas