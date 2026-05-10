Listen to 4 radio stations in Bourges online
Radio frequencies in Bourges
Beur FM
89.1
Europe 1
107.1
EUROPE 2
99.6
France Culture
88.5
France Info
105.5
France Inter
94.9
France Musique
91.8
Fun Radio
99.2
ici Berry
103.2
Jazz Radio
93.4
M Radio
105.9
NOSTALGIE
106.3
NRJ
90.5
Radio Classique
95.9
Radio Néo
100
Radio Resonance
96.9
RCF
91
RFM
106.7
RIRE & CHANSONS
93.9
RTL
100.4
RTL2
98.2
Skyrock
87.7
Vibration
98.6
- 1. WFAN 66 AM - 101.9 FM
- 2. 94 WIP Sportsradio
- 3. WZRC - 1480 AM
- 4. WINS - 1010 WINS CBS New York
- 5. WABC - 77 WABC Radio
- 6. 1.FM - Otto's Opera House
- 7. KDKA FM - 93.7 The Fan
- 8. La Primera 88.5 Fm
- 9. FOX News
- 10. 105.3 The Fan - CBS Dallas
- 1. WFAN 66 AM - 101.9 FM
- 2. 94 WIP Sportsradio
- 3. WZRC - 1480 AM
- 4. WINS - 1010 WINS CBS New York
- 5. WABC - 77 WABC Radio
- 6. 1.FM - Otto's Opera House
- 7. KDKA FM - 93.7 The Fan
- 8. La Primera 88.5 Fm
- 9. FOX News
- 10. 105.3 The Fan - CBS Dallas