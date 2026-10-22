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33 episodes
- ¿Qué pasaría si descubrieras que existe un tipo de contaminación plástica diminuta, casi invisible, que se encuentra prácticamente en todas partes… pero de la que nunca habías oído hablar? ¡Eso fue lo que le ocurrió al científico ambiental Jace Tunnell hace algunos años, y desde entonces emprendió una gran búsqueda de esas bolitas de plástico conocidas como “nurdles”! Este episodio sobre la lucha contra la contaminación plástica trae un componente especial: la oportunidad de inscribirte en una “Patrulla Anti-Nurdle” y liderar la búsqueda de estos gránulos de plástico en tu comunidad.
- ¿Qué es la materia oscura? ¿Por qué creen los científicos que existe? ¿Cómo la están buscando y por qué lo hacen en un laboratorio subterráneo? Acompáñanos en la búsqueda de la materia oscura junto a Álvaro Chavarría, un físico que opera un detector de materia oscura bajo una montaña en los Alpes franceses. Te llevaremos al interior del laboratorio para visitar el detector y descubrir por qué todo lo que creemos saber sobre la materia oscura... podría estar equivocado.
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- ¡Hoy tenemos una propuesta llena de imaginación para ti! Desde Tumble en Español queremos invitarte a descubrir un podcast amigo que te va a encantar: se llama Cuentásticos. En Cuentásticos no exploran el mundo real como aquí en Tumble... ¡ellos inventan mundos fantásticos! Sus historias están llenas de humor, aventuras, mucha imaginación… y están inspiradas en ideas de niñas y niños como tú. Esta semana, te traemos un episodio muy especial: "El país de la locura", un episodio lleno de aventura que es la continuación de uno de nuestros episodios favoritos de la primera temporada de Cuentásticos, llamado "El país del aburrimiento". Si te gustan las historias para disfrutar en familia, entonces no te pierdas esta. Y si te quedas con ganas de más, puedes seguir escuchando sus dos temporadas en cualquier plataforma de audio o en YouTube.
- ¿Cómo funciona la visión? Eso es lo que Junie quiere saber. Y, ¿es posible crear visión para personas que no ven? Nos sumergimos en los misterios de la vista con Lucas Nadolskis, un científico que se quedó ciego a los cinco años. Lucas está estudiando cómo funciona la visión en el cerebro para saber si es posible ver sin usar los ojos. ¿Te interesa? Escúchanos y descubre los misterios de la ciencia de la visión.
Esta es una adaptación al español de Tumble Science Podcast for Kids producido por Shake It Easy Media y Tumble Media. Para más episodios en español, no olvides visitar tumbleenespanol.com, Youtube y todas las plataformas de audio.
¿Tienes una pregunta científica, una idea o incluso una canción? ¡Envíanosla a:** tumblepodcast@gmail.com**
Este material se basa en un trabajo financiado por la National Science Foundation con la subvención número 2148711 - Engaging Blind, Visually Impaired, and Sighted Students in STEM with Storytelling through Podcasts.
- ¿Por qué el centro de una tormenta tan furiosa es tan... tranquilo? Lydia, una oyente de Tumble, quiere saber qué ocurre realmente en el ojo de un huracán. Para averiguarlo, vamos a volar directamente hacia la tormenta, literalmente, con la meteoróloga Shirley Murillo. ¡Shirley es una “cazadora de huracanes” en la vida real que vuela en un avión especialmente equipado para recopilar datos desde el interior del propio huracán! Descubre cómo se forman los huracanes, lo que mantiene tranquilo el centro de la tormenta y qué aprendió Shirley mientras volaba a través del huracán Katrina, una de las tormentas más impactantes de la historia de Estados Unidos. ¡Abróchate el cinturón, que será un viaje salvaje!
Esta es una adaptación al español de Tumble Science Podcast for Kids producido por Shake It Easy Media y Tumble Media. Para más episodios en español, no olvides visitar tumbleenespanol.com, Youtube y todas las plataformas de audio.
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¿Te has preguntado por qué hacemos caca? ¿O qué pasaría si la Luna desapareciera? Tumble en Español es una versión en tu idioma de Tumble, el podcast para toda la familia sobre descubrimientos científicos. Usando preguntas de niños como punto de partida, acompaña a Nuria y Alvaro en este viaje por la curiosidad. Disponible en tu plataforma favorita de podcasts y en sciencepodcastforkids.com. Suscríbete y no te pierdas ni un episodio. Una coproducción de Tumble Media y Shake it Easy Media.Podcast website
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