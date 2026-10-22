¿Por qué el centro de una tormenta tan furiosa es tan... tranquilo? Lydia, una oyente de Tumble, quiere saber qué ocurre realmente en el ojo de un huracán. Para averiguarlo, vamos a volar directamente hacia la tormenta, literalmente, con la meteoróloga Shirley Murillo. ¡Shirley es una “cazadora de huracanes” en la vida real que vuela en un avión especialmente equipado para recopilar datos desde el interior del propio huracán! Descubre cómo se forman los huracanes, lo que mantiene tranquilo el centro de la tormenta y qué aprendió Shirley mientras volaba a través del huracán Katrina, una de las tormentas más impactantes de la historia de Estados Unidos. ¡Abróchate el cinturón, que será un viaje salvaje!



Esta es una adaptación al español de Tumble Science Podcast for Kids producido por Shake It Easy Media y Tumble Media. Para más episodios en español, no olvides visitar tumbleenespanol.com, Youtube y todas las plataformas de audio.



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