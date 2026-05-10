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Listen to 349 radio stations in Hamburg online

undefined 80s80s Funk & Soul

80s80s Funk & Soul

Hamburg, Soul, Funk
undefined Hirschmilch Chillout Channel

Hirschmilch Chillout Channel

Hamburg, Chillout
undefined 80s80s Wave

80s80s Wave

Hamburg, New Wave, 80s, Gothic
undefined 80s80s IN THE MIX

80s80s IN THE MIX

Hamburg, 80s, Pop
undefined NDR 2

NDR 2

Hamburg, Oldies, Top 40 & Charts, Pop
undefined Karneval

Karneval

Hamburg, Schlager, Pop
undefined 80s80s Depeche Mode

80s80s Depeche Mode

Hamburg, 80s, Electro
undefined Schlager

Schlager

Hamburg, Schlager
undefined NDR Info - Region Niedersachsen

NDR Info - Region Niedersachsen

Hamburg, Talk
undefined AIDAradio

AIDAradio

Hamburg, Hits, Pop
undefined 80s80s EBM

80s80s EBM

Hamburg, 80s, Punk
undefined 80s80s DARK WAVE

80s80s DARK WAVE

Hamburg, New Wave, Synthpop, Gothic
undefined 80s80s Rock

80s80s Rock

Hamburg, Rock, 80s, Punk
undefined NDR 2 - Region Hamburg

NDR 2 - Region Hamburg

Hamburg, Top 40 & Charts, Pop
undefined Oldie Antenne Hamburg

Oldie Antenne Hamburg

Hamburg, Oldies, 70s, 80s, 90s
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ByteFM

Hamburg, Electro, Alternative, Pop, Indie
undefined RADIO HAMBURG Live

RADIO HAMBURG Live

Hamburg, Pop
undefined CampFM - das Festivalradio

CampFM - das Festivalradio

Hamburg, Rock, Electro, Indie
undefined Beats Radio Nu Disco

Beats Radio Nu Disco

Hamburg, Disco, House, Electronica
undefined NDR 90,3

NDR 90,3

Hamburg, Oldies, 70s, 80s, Pop
undefined NDR Kultur

NDR Kultur

Hamburg, Classical
undefined Rádió Bözsike

Rádió Bözsike

Hamburg, Pop
Radio frequencies in Hamburg
917xfm
91.7
delta radio
107.7
delta radio
93.4
Deutschlandfunk
88.7
Deutschlandfunk Kultur
89.1
ENERGY Hamburg
97.1
ENERGY Hamburg
100.9
Freies Sender Kombinat
93
Klassik Radio
98.1
NDR 1 Welle Nord - Region Kiel
89.5
NDR 2
87.6
NDR 90,3
90.3
NDR Info - Region Niedersachsen
92.3
NDR Kultur
99.2
N-JOY
94.2
NORA Webstream
93.7
Oldie Antenne Hamburg
88.1
Oldie Antenne Hamburg
95
RADIO HAMBURG Live
103.6
ROCK ANTENNE - Hamburg
106.8
R.SH
102
R.SH
100
TIDE 96.0
96

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