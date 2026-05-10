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Listen to 3 radio stations in Bastia online

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Radio Salve Regina

Bastia, Christian Music
Radio frequencies in Bastia
Beur FM
90.8
BFM Business
103.4
CHERIE FM
92.7
Europe 1
90.3
EUROPE 2
107.2
FG Radio
94.9
France Info
105.5
France Inter
95.9
France Musique
93.9
Fun Radio
99.4
ici RCFM Frequenza Mora
101.7
Jazz Radio
88.7
NOSTALGIE
91.4
NRJ
100.8
Radio Alta Frequenza
98.9
Radio Alta Frequenza
93.1
Radio Salve Regina
97.9
RFM
98.5
RIRE & CHANSONS
106.1
RMC Info Talk Sport
104.3
RTL
103.8
RTL2
96.4
Skyrock
89.7

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