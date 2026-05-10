Listen to 3 radio stations in Bastia online
Radio frequencies in Bastia
Beur FM
90.8
BFM Business
103.4
CHERIE FM
92.7
Europe 1
90.3
EUROPE 2
107.2
FG Radio
94.9
France Info
105.5
France Inter
95.9
France Musique
93.9
Fun Radio
99.4
Jazz Radio
88.7
NOSTALGIE
91.4
NRJ
100.8
RFM
98.5
RIRE & CHANSONS
106.1
RMC Info Talk Sport
104.3
RTL
103.8
RTL2
96.4
Skyrock
89.7
- 1. WFAN 66 AM - 101.9 FM
- 2. 94 WIP Sportsradio
- 3. WZRC - 1480 AM
- 4. WINS - 1010 WINS CBS New York
- 5. WABC - 77 WABC Radio
- 6. 1.FM - Otto's Opera House
- 7. KDKA FM - 93.7 The Fan
- 8. La Primera 88.5 Fm
- 9. FOX News
- 10. 105.3 The Fan - CBS Dallas
- 1. WFAN 66 AM - 101.9 FM
- 2. 94 WIP Sportsradio
- 3. WZRC - 1480 AM
- 4. WINS - 1010 WINS CBS New York
- 5. WABC - 77 WABC Radio
- 6. 1.FM - Otto's Opera House
- 7. KDKA FM - 93.7 The Fan
- 8. La Primera 88.5 Fm
- 9. FOX News
- 10. 105.3 The Fan - CBS Dallas