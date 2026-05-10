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Listen to 3 radio stations in Bad Tölz online

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Simple Radio

Bad Tölz, Top 40 & Charts, Hip Hop, Pop
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Alpenwelle

Bad Tölz, Pop
Radio frequencies in Bad Tölz
Alpenwelle
95
ANTENNE BAYERN
102.9
BAYERN 1
90.8
Bayern 2
95.7
BAYERN 3
97.7
BR24
104.9
BR-KLASSIK
100.7
Deutschlandfunk
87.8
Deutschlandfunk Kultur
93.2

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