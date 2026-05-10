Listen to 3 radio stations in Ajaccio online
Radio frequencies in Ajaccio
Corsica Radio
107.2
Europe 1
91
EUROPE 2
99.8
France Culture
97.6
France Info
105.6
France Inter
88.6
France Inter
92.4
Fun Radio
105.2
Mouv'
92
NRJ
101.2
Radio Alta Frequenza
103.2
RCF
94.5
RFM
89.6
RIRE & CHANSONS
102.4
RMC Info Talk Sport
104.3
RTL
106
RTL2
93.5
Skyrock
98.1
- 1. WFAN 66 AM - 101.9 FM
- 2. 94 WIP Sportsradio
- 3. WZRC - 1480 AM
- 4. WINS - 1010 WINS CBS New York
- 5. WABC - 77 WABC Radio
- 6. 1.FM - Otto's Opera House
- 7. KDKA FM - 93.7 The Fan
- 8. La Primera 88.5 Fm
- 9. FOX News
- 10. 105.3 The Fan - CBS Dallas
- 1. WFAN 66 AM - 101.9 FM
- 2. 94 WIP Sportsradio
- 3. WZRC - 1480 AM
- 4. WINS - 1010 WINS CBS New York
- 5. WABC - 77 WABC Radio
- 6. 1.FM - Otto's Opera House
- 7. KDKA FM - 93.7 The Fan
- 8. La Primera 88.5 Fm
- 9. FOX News
- 10. 105.3 The Fan - CBS Dallas