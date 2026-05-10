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Listen to 5 radio stations in Villach online

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Radio Uno Villach

Villach, Oldies, Schlager
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ktnlive

Villach, Schlager
Radio frequencies in Villach
Hitradio Ö3
97
kronehit
107.6
Ö1
89.7
ORF Radio Kärnten
94.7
Radio Harmonie
99.7

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