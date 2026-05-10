Skip to content
Radio Logo
Open app
Cities Kassel

Listen to 94 radio stations in Kassel online

undefined RADIO BOB! BOBs Metalcore

RADIO BOB! BOBs Metalcore

Kassel, Metalcore, Heavy Metal, Hard Rock
undefined RADIO BOB! BOBs AC/DC Collection

RADIO BOB! BOBs AC/DC Collection

Kassel, Rock, Hard Rock
undefined RADIO BOB! national

RADIO BOB! national

Kassel, Rock, Heavy Metal, Alternative
undefined RADIO BOB! Best of Rock

RADIO BOB! Best of Rock

Kassel, Rock
undefined RADIO BOB! BOBs 80er Rock

RADIO BOB! BOBs 80er Rock

Kassel, Rock, 80s
undefined RADIO BOB! BOBs Rock Oldies

RADIO BOB! BOBs Rock Oldies

Kassel, Rock
undefined RADIO BOB! Nu Metal

RADIO BOB! Nu Metal

Kassel, Rock, Heavy Metal
undefined hr4 Rhein-Main

hr4 Rhein-Main

Kassel, Oldies
undefined hr4 Osthessen

hr4 Osthessen

Kassel, Oldies, Schlager, Pop
undefined RADIO BOB! Summer Rock Hits

RADIO BOB! Summer Rock Hits

Kassel, Rock
undefined RADIO BOB! Power Metal

RADIO BOB! Power Metal

Kassel, Heavy Metal
undefined RADIO BOB! 70er Rock

RADIO BOB! 70er Rock

Kassel, Rock, 70s
undefined RADIO BOB! Emo

RADIO BOB! Emo

Kassel, Rock, Alternative
undefined RADIO BOB! Country

RADIO BOB! Country

Kassel, Country
undefined RADIO BOB! 2000er Rock

RADIO BOB! 2000er Rock

Kassel, Rock
undefined RADIO BOB - Blues

RADIO BOB - Blues

Kassel, Rock, Soul, Blues, Jazz
undefined hr4 Nordhessen

hr4 Nordhessen

Kassel, Oldies, Schlager, Pop
undefined hr4 Mittelhessen

hr4 Mittelhessen

Kassel, Oldies, Schlager, Pop

Top 100 on radio.net

Top 100 podcasts in United States

Company
Legal
Service
Apps
Social
USA
v8.22.0 | © 2007-2026 radio.de GmbH
Generated: 10/5/2026 - 2:41:15 PM
A company fromMADSACK