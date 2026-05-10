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Listen to 8 radio stations in Ingolstadt online

undefined Oldie Welle Ingolstadt

Oldie Welle Ingolstadt

Ingolstadt, Oldies, Schlager
undefined Radio IN

Radio IN

Ingolstadt, 70s, 80s
undefined Radio Galaxy Ingolstadt

Radio Galaxy Ingolstadt

Ingolstadt, Pop
Radio frequencies in Ingolstadt
Deutschlandfunk
107
Deutschlandfunk Kultur
88.6
Radio Galaxy Ingolstadt
107.9
Radio IN
95.4

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